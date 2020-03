A globálisan működő logisztikai szolgáltató, a Dachser, leányvállalatain keresztül kiterjedt szállítási hálózattal rendelkezik Európában. A közelmúltban a vállalat további új útvonalakkal bővítette szolgáltatási körét, így a Liegl&Dachser már közvetlen járatokat indít zalaegerszegi telephelyéről Strasbourgba és Lozornóba.

A magyar vidéki telephelyek évek óta kiemelt szerepet játszanak a német székhelyű vállalat szállítmányozási hálózatában, mostanra pedig már egyre inkább felértékelődnek a megnövekedett ügyféligényeknek köszönhetően. Éppen ezért új útvonalakat alakítottak ki, így a zalaegerszegi telephelyről a 2020-as év kezdetével naponta két gyűjtőforgalmi járatot indítanak, az egyiket Strasbourgba, a másikat Lozornóba.

A tapasztalatok igazolják, a menetidő mértéke jelentősen javult a nemzetközi napi járatindításoknak köszönhetően. A szállítás továbbra is éjszaka zajlik, a vállalat így köti össze egymással a magyar telephelyeket, valamint az induló- és érkező járatokat. Az új útvonalon is elérhető az entargo termékcsalád (a targospeed, a targoflex, valamint a targofix), az elektronikus úton történő nyomon követés és a szállítás folyamatos online monitorozása is.

,,Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy évről évre képesek vagyunk megújulni és bővíteni tudjuk a szolgáltatásainkat. A jövőben további vidéki telephelyeinken is tervezzük a napi szintű nemzetközi járatok beindítását.” – tette hozzá Szontágné Hajnal Zsuzsanna, a Liegl & Dachser magyarországi Sales Managere.

A koronavírus-hatások

A cég friss közlése szerint mivel a beutazási tilalmat az Amerikai Egyesült Államokba 2020. március 13.-án 23:59-kor Európára is kiterjesztették ez számos légijárat törlését eredményezte Európa és az Egyesült Államok között. Az áruforgalom egy része ezeken a személyszállító járatokon történik, így a beutazási tilalom miatti járatkiesések és az ebből adódó rakodótér hiányok kedvezőtlen hatást mutatnak.

Szakértői csapatunk továbbra is kitartóan dolgozik azon alternatív lehetőségeken és útvonalakon, amelyek lehetővé teszik számunkra a sürgős küldemények szállítását. Továbbá elkötelezettek vagyunk abban, hogy ügyfeleink számára a rendelkezésre álló kapacitásunkból a maximumot tudjuk nyújtani. A Kína és Németország közötti sikeres charter-program megvalósítása után most a Németország és az USA közötti közvetlen szállításokra keressük a legjobb megoldásokat.