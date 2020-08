Túlszárnyalta fenntarthatósági sztenderdjeit a Prologis

A világ vezető logisztikai ingatlanvállalata világszinten növelte sztenderjeit környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás és vállalatirányítás (ESG) területén 2019-ben, és eredményeik ezeket a célokat sok esetben meg is haladták – derül ki a vállalat éves fenntarthatósági jelentéséből.

A Prologis kiemelkedő teljesítményéhez hozzájáruló európai projektek között szerepel többek között a hollandiai Tilburgban található WELL Arany fokozatú tanúsítvánnyal rendelkező épület, a L’Oreal számára fejlesztett karbonsemleges épület a németországi Muggensturmban, valamint a Prologis legújabb fejlesztése Daventry területén az Egyesült Királyságban, amely BREEAM “Kiváló” tanúsítvánnyal rendelkezik. A tilburgi WELL épület az első logisztikai projekt a világon, amely megkapta ezt a típusú tanúsítványt. A jelentés kiemeli a Prologis Cool Earth szervezetével való partnerségét is, amelyet a vállalat nemrégiben az Egyesült Királyság mellett egész Európára kiterjesztett.

Továbbá a Prologis 2019-ben:

4,6 millió négyzetméterre kiterjedő LED világítást szerelt fel raktáraiban;

Meghaladta az eredetileg 200 MW napelem-kapacitás telepítésére vonatkozó 2020-as célszámát, amelyet 1,5 évvel a dátum előtt ért el, így 2025-re 400 MW célt tűzött ki;

A S&P 100-as listáján az első ingatlanpiaci vállalat lett, amelynek sikerült megvalósítani a teljes üzemi CO2-semlegességet.

„Már régen felismertük, hogy az erős ESG teljesítmény az ingatlanon túlmutató értéket teremt. Az ügyfeleinkkel való közös munka révén hozzájárulhatunk működésük környezeti hatásainak csökkentéséhez, és az általunk biztosított munkaterületek és szolgáltatások, amellett, hogy növelik ügyfeleink munkatársainak jóllétét, a park egész közössége számára is előnyt teremtenek. Európa jelentős szerepet tölt be a Prologis ESG területén globálisan elért vezető pozíciójának megőrzésében, amelyet valódi eredményeink – mint például PARKLife kezdeményezésünk – erősítenek” – mondta Ben Bannatyne, a Prologis Europe elnöke.

A Prologis szénstratégiája mind a közvetlen, mind pedig a közvetett üzleti működésből fakadó kibocsátás csökkentésére összpontosít, amely magában foglalja az irodákban és az ügyfelek területein történő energiafelhasználásból származó kibocsátások mérséklését. 2017 óta a vállalat több mint kétszeresére növelte a LED-világítással ellátott alapterületek nagyságát, és várakozásai szerint a Prologis Essentials LED program révén meggyorsítja a 100%-ban LED-es megvilágításra való átállást teljes globális portfóliójában. A program révén az ügyfelek saját világítási rendszerüket előzetes tőkeköltség nélkül korszerűsíthetik, a beruházás költségeit pedig a bérleti szerződés időtartama alatt törleszthetik.

2019-ben a Prologis 18 országban összesen 456 fenntartható épület tanúsítvánnyal rendelkezett, valamint a GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 8 kategóriából 8-ban ítélte oda a zöld csillagot a vállalat számára. Emellett a Prologis négy alapja ágazatvezető besorolást kapott a GRESB-től a vállalat négy működési régiójában, köztük Észak-Európában, az amerikai kontinensen, az Egyesült Államokban és Ázsiában.

A COVID-19 világjárványra reagálva a Prologis Foundation 5 millió dolláros globális segélyalapot hozott létre nonprofit szervezetek, kórházak, valamint a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, az élelmiszerhez való hozzáféréssel és a gazdasági helyreállítással foglalkozó szervezetek támogatására. A Space for Good program keretében a vállalat üresen álló épületeket és területeket ajánlott fel az Egyesült Államok állami ügynökségei, valamint kórházak és segélyszervezetek számára az egész világon, hogy segítse a védekezést. A Prologis idáig 13 piacon 111 483 négyzetméternyi területet és 4,9 millió USD értékű természetbeni bérleti díjat adományozott.

„A világjárvány közepette a Prologis jelentős intézkedéseket tett a rászorulók megsegítése érdekében, és megerősítettük munkatársaink, ügyfeleink és közösségeink iránti elkötelezettségünket. Portfóliónk méretének és infrastruktúrájának köszönhetően egyedülálló módon képesek vagyunk arra, hogy ESG-programjaink pozicionálásával kiszolgáljuk ügyfeleinket, és válsághelyzetben támogatást nyútjsunk az emberek és szervezetek számára” – mondta Hamid R. Moghadam, a Prologis elnök-vezérigazgatója.

A Corporate Knights 100 legfenntarthatóbb vállalatot összegző 2020-as globális listáján a Prologis az ingatlanpiaci vállalatok közül az első helyen, az USA-beli vállalatok közül a 6. helyen, a világ összes vállalata közül pedig a 26. helyen végzett.

Hamid R. Moghadam hozzátette: „Soha nem volt még ilyen fontos, mint ezekben az embert próbáló időkben, hogy ESG iránti elkötelezettségünket fenntartsuk. Mindezt világszerte elismerik: szerepelünk a Corporate Knights 100 legfenntarthatóbb vállalatot összegző 2020-as globális listáján, valamint bekerültünk a világ vállalatainak vezető 10%-át tartalmazó Dow Jones Fenntarthatósági Világindexbe.”