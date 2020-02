Targoncás ember? Ugyan, inkább AMR robotok!

Innovatív raklapszállítást oldott meg egy cég autonóm mobil robotokkal. Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) át tudják venni a termékek A-ból B-be mozgatásával járó szállítási feladatokat, mivel könnyedén alkalmazkodnak a gyártási környezetek állandóan változó körülményeihez.

Az újfajta, együttműködő mobil robotokkal a gyártók bármit bárhova elszállíthatnak a gyárterületen vagy a raktáron belül, még akkor is, ha apró, törékeny tárgyakról, vagy éppen raklapokról, illetve nehéz súlyokról van szó.

Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) az emberekkel együtt dolgoznak, mely során egy rendkívül eredményes munkakörnyezet jön létre az ismétlődő, időigényes és balesetveszélyes anyagmozgatás automatizálásának köszönhetően. Az AMR-ek rugalmasak, biztonságosak, megbízhatóak és komoly ember és gép közti együttműködési potenciállal rendelkeznek. Mindezzel együtt jár, hogy telepítésük gyors, és nem hátráltatja a mindennapi gyártási tevékenységeket.

Egészen a közelmúltig az automata vezérelt járművek (AGV-k) számítottak népszerű választásnak a belső szállítási feladatok automatizálása terén. De az autonóm mobil robotok (AMR-ek) sok mindenben különböznek a hagyományos AGV-ktől. Az igaz, hogy az AMR-ek és az AGV-k is A-ból B-be mozgatnak árut, viszont a hasonlóságoknak itt vége is van.

Az AMR-ek ugyanis teljesen máshogy tájékozódnak, mint az AGV-k. Az AGV-k csak egyszerű, programozott instrukciókat képesek követni, mivel mindössze minimális fedélzeti intelligenciával rendelkeznek. Egy ilyen önvezető jármű kötött utakat követ, és ahhoz, hogy tájékozódni tudjon, érzékelők – mágnesszalagok vagy vezetékek – útmutatására van szüksége, melyek telepítése gyakran a gyárterület átfogó és költséges átalakításával kell, hogy járjon. Amennyiben a terület elrendezése változik, ami agilis munkakörnyezetben nem egyszer előfordul, az AGV útmutatóit is módosítani kell, aminek általában komoly költségvonzata is van.

Ezzel ellentétben az AMR térképek segítségével tájékozódik, melyeket a szoftvere vagy egyből a helyszínen alakít ki, vagy előre feltöltött alaprajzok alapján készíti el. Az AMR kamerákból, beépített szenzorokból és lézeres szkennerekből szerzi az adatokat, valamint a kifinomult szoftvere segítségével érzékeli környezetét és választja ki a célpontjához vezető leghatékonyabb útvonalat. Ennek eredményeképp a robotot mindössze pár óra alatt telepíteni is lehet. Miután megkapta küldetését, önállóan dolgozik, és amennyiben akadályokkal – például emberekkel, raklapokkal, vagy targoncákkal – találkozik, ezeket az AMR biztonságos módon kikerüli, a lehető legjobb alternatív útvonal kiválasztásával.

Az autonóm mobil robotokat különböző modulokkal (polcegységek, szállítószalagok, automata raklapvillák, és robotkarok) is el lehet látni, és így mozgó csomagolóállomásként is használhatók, például raktári környezetben.

A raklapok szállításának innovatív megoldásaival nő a termelékenység

Mint ahogyan minden más belső szállítási feladatra, az emberek a raklapok üzemen belüli mozgatására is még mindig rengeteg értékes időt fordítanak. Így tehát jelentős hatékonyságbeli növekedést lehet elérni ennek a területnek az automatizálásával és az alkalmazottak nagyobb hozzáadott értéket adó tevékenységekhez való csoportosításával.

Az akár 1 tonna súlyig is terjedő, nehezebb áruk szállításának optimalizálására a tavalyi év során a mobil autonóm robotok kínálata egy újabb ipari változattal bővült.

A piacvezető Mobile Industrial Robots MiR1000 robotja speciálisan beállított raklapemelőivel automatikusan képes a raklapok felvételére, szállítására, és lerakására. Ugyanekkor a MiR1000-nek – ellentétben a hagyományosabb raklapemelőkkel, villástargoncákkal és vontatókkal – nincs szüksége semmilyen üzemeltető csapatra, így képes optimalizálni a raklapok szállítását, az alkalmazottak pedig produktívabb feladatokkal foglalkozhatnak.

A felhasználóbarát robotot az intuitív MiR robot interfésszel lehet működtetni okostelefonon, tableten, vagy számítógépen keresztül. A robot a vállalat ERP rendszerébe is integrálható, így teljes mértékben automatizált megoldások hozhatók létre. Emellett, a robotot további MiR robotokkal együtt, a MiR Fleet szoftver segítségével is irányítani lehet, melynek köszönhetően a teljes robotflotta a leghatékonyabb módon végezheti a munkáját.

Az önálló raklapkezelés a biztonság szempontjából is értékes, továbbá a MiR robotok nem csak önállóak, hanem együttműködők is, és úgy tervezték őket, hogy az emberek közvetlen közelében dolgozzanak. Így a hagyományos targoncákkal vagy vontatókkal való munkához képest csökken a potenciális ütközések kockázata, mivel a MiR robot minden esetben kikerüli az akadályt, vagy vészleállást visz véghez, amennyiben például egy ember, vagy egy jármű véletlenül az útjába kerülne.

Mivel a MiR1000 teherbírása 1000 kg, és így nehéz árut is képes megemelni, azzal növeli a munkahelyi ergonómiát, hogy minimalizálja a hátsérülések, esések, vagy egyéb, a raklapok mozgatásából eredő balesetek kockázatát.

Az ICM autonóm mobil robotokat (AMR-eket) használ, hogy optimalizálja raktári logisztikáját

„Használjuk a robotokat ott, ahol annak értelme van, az emberek pedig foglalkozzanak értékesebb feladatokkal.” Ennek a filozófiának a mentén alakította ki logisztikai rendszerét az ICM nagykereskedő vállalat. A dániai Odensében található high-tech raktárukban reggel héttől este tízig egyszerre számos raklapszállító művelet zajlik. Több tonnányi áru érkezik az ICM logisztikai központjába minden évben, összesen 31 ezer raklapon. Az ICM személyzete évente 100 ezer megrendelést dolgoz fel, melyek közül a legtöbbet egy napon belül ki is kell szállítani. Az ICM Skandinávia egyik vezető beszállítója a személyi védő- és műszaki felszerelések, valamint a munkakörnyezeti megoldások területein. „A három MiR1000 mobil robotba való befektetésünknek köszönhetően most három alkalmazott órákat takarít meg a napi munkája során. Már nem kell időt tölteniük azzal, hogy manuálisan a raktár sokemeletes polcaihoz szállítsák a raklapokat.” Ehelyett csak a speciális MiR állványra kell helyezniük őket, ahonnan a robot begyűjti, és a kívánt polchoz szállítja a raklapokat. A MiR ezután ezeket lerakja, majd magasraktári targoncák helyezik a raklapokat a megfelelő polcemeletre.

Az ICM egy külön útvonalat hozott létre a mobil robotok számára, és ezáltal helyet szabadított fel a többi forgalom számára a logisztikai központban. Korábban a terület igencsak zsúfolt volt, mivel rengeteg kézi targoncás műveletet kellett egyszerre végrehajtani a fő szállítási útvonalakon, melyeket ma már mind a MiR robotok végeznek el. A MiR flottakezelő szoftvere, a MiR Fleet a feladatok elosztásáról is gondoskodik a mobil robotok között, így az a robot kerül kiválasztásra egy adott feladat esetén, amelyik a leggyorsabban képes azt elvégezni. Emellett a rendszer azt is biztosítja, hogy a három mobil robot a feladatok között automatikusan beálljon a töltőállomásra, így optimalizálva az állásidőt.

A mobil robotok összesen körülbelül 40 órát takarítanak meg egy héten az ICM-nél. Ezt az időt a személyzet korábban a belső szállítással töltötte, árut mozgattak a fogadóállomás és a raktár között. Ezek az alkalmazottak most értékesebb tevékenységekkel foglalkozhatnak, mint amilyen például a tervezés, vagy az optimalizálás. A mobil robotok nem csak a hatékonyságot, hanem a munkakörnyezetet is javították az ICM-nél.