Saját flottás, aznapi kiszállítással és óriás raktárral támad a Boxy

A Boxy a régió legmodernebb, és legnagyobb (62 000 m2) telephelyén – és várhatóan óriási raktárral, robotizált fulfillment szolgáltatásokkal és saját flottás, aznapi kiszállítással fogja kiszolgálni 2022 második felétől a magyar webáruházak és e-kereskedők teljes logisztikai folyamatait. Ezek informatikai támogatásához egy erős rendszert az SAP-t legújabb felhőalapú szolgáltatáscsomagját vették igénybe.

A megoldásnak köszönhetően a Boxy a hagyományos helyszíni telepítésű rendszerekhez képest sokkal gyorsabban és költséghatékonyabban tudta kialakítani saját, személyre szabott digitális folyamatait.

De persze az utóbbi majdnem két évben a pandémia miatt jelentősen emelkedett a webáruházak forgalma, a piaci szereplők várakozásai szerint a kényelmi és biztonsági szempontok miatt a következő években is tovább nő majd az internetes vásárlások népszerűsége.

A vásárlók igényeit egyre több vállalkozás igyekszik kiszolgálni, emiatt a kisebb webshopoknak is jól jöhet egy olyan logisztikai partner, aki leveszi a vállukról a raktározás, csomagolás, vagy akár a szállítás terhét és segít előnyhöz jutni az egyre élénkebb versenyben.

A Boxy Logisztikai Zrt. éppen erre készül – a kis és közepes webáruházak és e-kereskedők életét szeretné megkönnyíteni professzionális fulfillment szolgáltatásával. Egy webáruház működtetése sok esetben igen összetett feladat, amelynek része például a raktározáson felül a leltározás, rendeléskezelés vagy adott esetben a visszáru kezelése is.

A Boxy az árut a saját raktárából egészen a vevő ajtajáig segít eljuttatni – és teszi mindezt jóval gyorsabban, pontosabban és költséghatékonyabban, mint ahogy arra egy kis vagy közepes webáruház a saját forrásaival képes lenne. A szolgáltatást igénybe vevők így összpontosíthatnak a gyártásra, a kereskedésre, a vállalkozásuk növekedésére, miközben a Boxy felelős az operációért.

Üllőn már épül a cég raktára egy nagyjából akkora területen, mint a Nyugati pályaudvar. A tervezett 62 ezerből első lépésben 10 ezer négyzetméter készül majd el 2022 augusztusára. A későbbi teljes kapacitásával ez a létesítmény lesz a régió egyik legmodernebb és legnagyobb, minden igényt kielégítő telephelye.

A robotizált raktár először a fővárost és az agglomerációt szolgálja majd ki, de a tervek szerint idővel az ország minden pontjára útnak indulhatnak innen a csomagok. A skálázható szolgáltatás révén ugyanúgy ki tudják majd szolgálni azt a webshopot, amelynek naponta egy-két rendelése van, mint azt, amelynek napi több ezer.

A sikerhez persze a jó elhelyezkedésű, automatizált raktár mellett kiváló informatikai háttérre is szükség van. „A szerteágazó és összetett feladatok miatt egy komplex informatikai beruházást kellett végrehajtanunk. Az új ügyfelekkel való együttműködés kiépítése során lényeges, hogy a webshopok szinkronizálni tudják törzsadataikat a Boxyval. Emellett elengedhetetlen a rendelés valós idejű követése a rendszerben, amiről az ügyfeleknek is információt kell adni. A raktárban az anyagirányítás, a szállításnál az útvonaltervezés, a diszpécserek, futárok adminisztrációja, majd a számlázás és az eredményszámítás is mind-mind komoly informatikai hátteret igényelnek.” – mondta el a fejlesztés kapcsán Táncsics András, a Boxy Logisztikai Zrt. vezérigazgatója.

A Boxy számára kiemelt szempont volt a rendszerintegráció gyorsasága és a skálázhatóság, számos megoldást vizsgált meg a piacról, mielőtt kiválasztotta az SAP-t. A tervezéssel, telepítéssel és a szükséges tesztekkel együtt körülbelül három hónapot vett igénybe a fejlesztés.

„A Boxy összegyűjtött több mint 500 egyedi igényt az üzleti területekről, számba vette a lehetséges beszállítókat, ajánlatokat kért, majd ezeket kielemezte – így döntöttek végül az S4/HANA felhőalapú vállalatirányítási rendszerünk mellett. A beszerzéséhez ráadásul a Boxy – Magyarországon az elsők között – az alig több mint egy éve elindított „RISE with SAP” szolgáltatáscsomagot vette igénybe, amivel az S4/HANA telepítése nem igényel magas kezdeti beruházást a hardverinfrastruktúrába, hiszen szolgáltatásként, előfizetéses formában tudják igénybe venni, így az üzemeltetéshez sincs szükség költséges dedikált csapat felállítására” – tette hozzá Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

