Rövidesen elkészül az Etele Plaza

A koronavírus-járvány okozta kihívásokon is felülkerekedve, hamarosan elkészül az Etele Plaza. Magyarország első okosplázája idén szeptemberben nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.

Buda legnagyobb bevásárló- és szórakoztatóközpontja biztonságos és egészséges környezetben, kiemelkedő termékkínálattal és szolgáltatásokkal, valamint egyedülálló digitális és építészeti megoldásokkal várja a látogatókat az Etele tér közvetlen közelében. Az Etele Plaza iránti nagyfokú piaci érdeklődést jól mutatja, hogy a Peek & Cloppenburg is itt nyitja meg első üzletét Budán.

Jelenleg már célegyenesben van a 300 millió eurós (közel 110 milliárd forintos) beruházási értékű Etele Plaza kivitelezése, amit ősszel teljes pompájában fel is fedezhetnek a vásárlók. Az újgenerációs bevásárlóközpontot fejlesztő Futureal-csoport mindvégig elkötelezett volt a jövőbe mutató pláza megvalósításában. Ennek megfelelően, a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja nem csupán folytatta a kivitelezést a jelenlegi egészségügyi és gazdasági krízis közepette, de a tavaszra tervezett nyitást még 6 hónappal ki is tolta idén szeptemberre annak érdekében, hogy minimalizálják a világjárvány hatásait és a lehető legjobb élményt nyújtsák mind a bérlőknek, mind pedig a látogatóknak.

„Annak ellenére, hogy a Futureal az eredetileg tervezett tavaszi határidőre is elkészült volna az Etele Plaza fejlesztésével, úgy döntöttünk, hogy egy komolyabb pénzügyi ráfordítás mellett új nyitási időpontot jelölünk ki. Ezzel lehetőséget adtunk partnereinknek, hogy fellélegezzenek, és az átalakult piaci igényekhez alakíthassák üzleti stratégiájukat. A lépésünk sikeresnek bizonyult, mivel a bérbe adható kiskereskedelmi területünk több mint háromnegyede már bérlőre is talált. A jelenlegi bérlői mixünk is vonzó és sokszínű termékkínálatot, valamint szolgáltatásokat biztosít, a bevásárlóközpont vonzerejét pedig csak tovább erősít a most bejelentett új bérlőnk, a Peek & Cloppenburg” – mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

Az Etele Plazában nyitja meg első budai üzletét a düsseldorfi és bécsi székhelyű családi divatvállalat, a Peek & Cloppenburg. Több mint 100 év után az üzletlánc minőségi öltözködés iránti elkötelezettsége változatlan, amiről a vásárlók most már 15 ország több mint 140 áruházában győződhetnek meg személyesen. A Peek & Cloppenburg választéka minden alkalomra kínál megfelelő divatruházatot a szabadidőtől az üzleti találkozókon át egészen az alkalmi megjelenésig. Az Etele Plazában kialakított új üzletében közel 4000 négyzetméteren válogathatnak majd a vásárlók a nemzetközi és a saját márkás termékek közül. A vásárlói élmény javítása érdekében, a boltban a legfrissebb térelrendezési dizájn valósul meg, ami még átláthatóbban osztja fel a férfi és női szinteket. Az új kialakítással megkönnyítik a látogatóknak a tájékozódást és a ruhaválogatást is. Az üzlet másik érdekessége a legújabb trendekhez igazodó, sportos öltözködésre fókuszáló szekció, ahol a Peek & Cloppenburg olyan márkákkal is jelen lesz, mint a Nike és az Adidas.

„Büszkék vagyunk rá, hogy 2007-es piacra lépésünk óta sikerrel működünk Magyarországon, és most az Etele Plazában megnyithatjuk a második fővárosi üzletünket. Továbbra is előre tekintünk, különösen ezekben a kihívásokkal teli időkben, és hiszünk a helyhez kötött kereskedelemben jövőjében” – hangsúlyozta Paul Pörtner, a Peek & Cloppenburg Ausztriáért és a kelet-európai piacokért felelős kiskereskedelmi igazgatója. A vállalat az 1990-es évek végén kezdte meg a nemzetközi terjeszkedést, ma már 15 országban, köztük Németországban, Ausztriában, Svájcban, Hollandiában, Lengyelországban, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában, Bulgáriában és Szerbiában van jelen. A társaság a jövőben tovább bővíti bolthálózatát és folytatja a terjeszkedést Kelet-Európában.

A Peek & Cloppenburg bejelentése előtt, az Etele Plaza már tavaly hírt adott arról, hogy a spanyol Inditex-csoport a Magyarországon elérhető valamennyi márkaüzletével, élükön a Zarával várja majd a vásárlókat a komplexumban, akik már a cégcsoport legfrissebb üzletkialakítási koncepciójával találkozhatnak. Az 55 000 négyzetméter bérbeadható kiskereskedelmi területtel rendelkező Etele Plaza a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró és az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál valósul meg, a közvetlen járatoknak köszönhetően akár 10 perc alatt is elérhető a belvárosból. Az Etele Plaza elsődleges vonzáskörzete Budapest egyik legsűrűbben lakott területe, ahol megközelítőleg 235 ezren élnek. A környék lakói az országos átlagos vásárlóerő 125 százalékával gazdálkodnak viszonylag alacsony kiskereskedelmi ellátottság mellett. A bevásárlóközpontban a 180 divatüzlet mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi, fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb szolgáltatások széles köre található. Az épület parkolójában közel 1300 parkolóhely áll a vásárlók rendelkezésére, amelyhez saját, a legmagasabb technológiák szerint kialakított helymeghatározó és navigációs rendszer segíti a parkolást az üres férőhelyek feltüntetésével. Az applikáció a plázán belül is segítséget nyújt, a vásárlóknak segít megtalálni a kiválasztott üzletet vagy szolgáltatást egy mobilalkalmazáson keresztül. A belső térben egy interaktív LED kijelzős média felület teszi a bevásárlóközpontot még különlegesebbé. A Etele Plaza már a vadonatúj „Stay Safe” kezdeményezése keretében építi a Futureal, amit a kialakult globális egészségügyi vészhelyzetre válaszul indított el az ingatlanfejlesztő.