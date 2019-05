Raktár, logisztika vagy kereskedelmi ingatlanok: már a 3-ik startup hullám érkezik

Drónok és robotok a raktárakban, virtuális valóság szemüvegek az ingatlanok bemutatásánál, távolról vezérelhető fűtés-hűtés és árnyékolás, okos termosztátok, okos zárak, vagy akár 3D nyomtatásos építési technológiák, és persze szoftver vezérelte rakár- és irodaépületek, sőt, családi házak. Jelentjük, a XXI. század vívmányai az ingatlnapiacra is megérkeztek. Nézzük a trendeket.

Még nem annyira nyilvánvaló, mégis, a szemünk előtt alakul át az ingatlanpiac, hiszen a technológiai fejlődés az ingatlanpiacot sem kerüli el, Mostanában kezd egyre inkább gyükeret verni PropTech szó, ami a biotech, a fintech, és hasonló szavak ingatlan (angolul property) technológiákra utaló összefoglaló neve.

A PropTech terén, a kutatás-fejlesztésre több milliárd dollárnyi tőke áramlik, főként startupokba. Igaz a Property Technology kifejezésből született “PropTech” és a Real Estate rövidítéseként használt “RE Tech” …ejtsd: retek, helyett „ár í tech” 🙂 hasonló jelentéssel bír, a PropTech inkább Európában, RE Tech inkább az USA-ban terjed. (A PropTech egyes meghatározások szerint a FinTech, vagyis a Financial Technologies része, mivel az ingatlanhoz jellemzően pénzügyi befektetések kapcsolódnak.)

Az ingatlanokra vonatkozó új PropTech technológiák tehát segítenek az ingatlanok adaávételében, tervezésében, építésében és kezelésében (létesítménygazdálkodás, azaz Facility Management, FM). De e technológia megváltoztatja a tulajdonosok és bérlők viszonyát is, hiszen az FM piacon működő cégek a digitalizációt arra használhatják fel, hogy a bérlők számára digitális vásárlói élményt (például jobb user experience) kínáljanak. És ez kiemelten terjed akár irodaházakban, akár bevásárlóközpontokban, akár a logisztikában-raktározásban.

Mára tehát új varázsszó, új gumicsont született: a 2017-es adatok szerint közel 3500 (!) milliárd forintot fektettek be globálisan proptech startup cégekbe a CREtech jelentése szerint. (A CREtech egy olyan nemzetközi elemző, szakértői illetve médiacég, amely a startupokat és az üzleti ingatlan szektort köti össze.)

Adataik csak 2018-ban, kizárólag a kereskedelemi ingatlanpiacok technológiai iparágába mintegy 10 milliárd dollárnyi (csaknem 3000 milliárd forintnyi) tőkét fektettek, ennek 40 százalékát Észak-Amerikában.

A szakértők 3 fázisba sorolják a PropTech fejlődését: a legelső fázis 2008 előtt indult az online listing oldalak bővülésével. A második fázis is jó pár éve indult el: itt az adatelemzés és a virtuális valóság használata kezdődött el, egyre jobb szolgáltatásokkal.

A CRETech szerint most már a PropTech 3.0 korában vagyunk, ami a következőket jelenti: drónok nem csak a promóciós videókban, hanem a raktárakban, belső terekben is, virtuális valóság nem csak az eladásnál, de például a karbantartásnál, felügyeletnél is. Emellett pedig szenzorok tömegével szerelik a modern épületeket és az IT-alapú létesítménygazdálkodás odáig ment, hogy az épületet vezérlő, okos szoftverek már előre meg tudják becsülni, tippelni a különböző épületrészek energiaigényét, vagy azt, hogy mi és hol fog elromlani, hol érdemes akár megelőző cserét csinálni.