Outlet – egy kézbe kerültek a biatorbágyi és a polgári divat outletek

A ROS Retail Outlet Shopping vette át az M3 Outlet Polgár üzemeltetését októbertől.

A biatorbágyi Premier Outlet Budapestet üzemeltető ROS Retail Outlet Shopping felel tehát az M3 Outlet Polgár irányításáért is. A portfólióbővítésnek köszönhetően a kelet-magyarországi régióban 2,5 millió ember számára válik majd elérhetővé a Premier Outlet Budapest esetében már megismert minőség és színvonal – beleértve az élményalapú szolgáltatásokat és az akár 70%-ot elérő kedvezményeket is.

Az Outlet Real Estate Ingatlankezelő Kft. október 1-i hatállyal a bécsi székhelyű ROS Retail Outlet Shoppingot nevezte ki az M3 Outlet Polgár üzemeltetőjévé. A váltás elsődleges célja az volt, hogy a Premier Outlet Budapesthez hasonlóan az M3-as autópálya mellett található outlet-központot is felkészítsék a kiskereskedelmi szektort érintő jövőbeli kihívásokra.

Az M3 Outlet Polgár 2008 májusában nyílt és nem sokkal később Kelet-Magyarország kedvenc outlet-központjává vált. Csaknem 11 ezer négyzetméteres területen, összesen 34 üzlettel és több mint 100 olyan nemzetközi divat- és sportmárkával várja az érdeklődőket, mint például a Nike, az Adidas, a Puma, a Gant, a Geox, a Triumph, a Tom Tailor és a Salamander.

A Polgár mellett található bevásárlóközpont 200 km-es sugarú körben az egyetlen outlet-központ, amely összesen több mint 2,5 millió lakost ér, így a régió kiskereskedelmi forgalmában kiemelt jelentőséggel bír. Körzetében négy megyeszékhely található, de mindössze 90 perces autóútra helyezkedik el Budapesttől, és ugyanennyi idő alatt közelíthető meg a szomszédos országokból, Ukrajnából, Romániából és Szlovákiából is.

„Nagyon örülünk, hogy újabb outlet-központtal bővíthetjük a portfóliónkat, és ezzel még jobban megerősíthetjük pozíciónkat a magyar piacon. Biztosak vagyunk abban, hogy az M3 Outlet Polgárt az eddigieknél is népszerűbb vásárlási célponttá tesszük nemcsak a magyar, hanem a szomszédos országokból érkező vásárlók körében is. Épp úgy, ahogy azt a Premier Outlet Budapestnél tettük” – mondta Thomas Reichenauer, a ROS Retail Outlet Shopping társalapítója és ügyvezető igazgatója.

Tízéves múltjával a ROS Retail Outlet Shopping ma a 6. legnagyobb létesítményüzemeltető szolgáltató Európában, a márkapartnerek körében is végzett ecostra-felmérés szerint pedig a koronavírus járvány okozta kihívások leküzdésében az egyik legjobb vállalatnak bizonyult. A kiskereskedelmi ingatlancég jelenleg 11 outlet-központot üzemeltet, Lengyelországban, Franciaországban és Spanyolországban pedig további projektfejlesztéseket folytat. Az új magyarországi megbízatás nemcsak a ROS Retail Outlet Shopping által kezelt hazai ingatlanportfóliót bővíti, de az Európa-szerte jelen lévő üzemeltető folyamatosan növekvő piaci erejére is bizonyítékkal szolgál.

A ROS Retail Outlet Shopping 2016 óta kezeli a Premier Outlet Budapestet, Magyarország legnagyobb outlet-központját. A vállalat az elmúlt 5 év számos fejlesztése mellett nemrégiben jelentette be 2021 decemberben induló együttműködését a rangos Coniq digitális platformmal, amely az ügyfélélmény maximalizálásában és a vásárlói szokások minden eddiginél pontosabb elemzésében, a vásárlói hűség és elköteleződés javításában nyújt támogatást.