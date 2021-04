Őrületes, mi megy az online boltokban – lecserélték a magyarok a karácsonyt

A fizikai üzletek lezárása korábban elképzelhetetlen tempóra pörgette az online vásárlásokat. A járvány következtében több évet „öregedett” a hazai e-kereskedelem, és visszafordíthatatlanul megnyerte magának a magyarországi vásárlók jó részét. A lezárások alatt az átlagoshoz képest kilőtt a szegmens forgalma, ez azonban sok elvárást is magával hozott a logisztikában, a fizetések biztonságában és megváltoztak a fogyasztók szokásai is. És ez már valószínűleg így is marad.