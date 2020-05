Óriási boom jön a logisztikában a következő 2-3 évben!

A logisztikában felforgatta a trendeket a vírus: az élelmiszerkereskedelem, az egészségügyi cikkek és fogyasztási cikkek kereskedelme, valamint a vegyes kiskereskedelem jelentős keresletet fog támasztani a logisztikai ingatlanok iránt az elkövetkező két-három év során. Ahogyan az ágazatok a világjárványból levont tanulságok alapján ellátási láncaikat az “új normalitáshoz” igazítják, mutat rá legújabb riportjában a Prologis globális logisztikai ingatlanvállalat.

A koronavírusról és a járvány logisztikai ingatlanokra gyakorolt hatásairól szóló különjelentés ötödik részében a Prologis Research úgy becsüli, hogy az elkövetkező két-három évben összesen legalább 37 millió négyzetméternyi keresletbővülés várható az USA logisztikai ingatlanpiacán annak köszönhetően, hogy a vállalkozások alkalmazkodnak az e-kereskedelem forgalmának növekedéséhez és a magasabb készletszintekhez. Mindez évi 14-19 millió négyzetméter bővülésnek felel meg a következő két-három évben a logisztikában.

A számítás szerint az ellátási láncok az e-kiszolgálás bővülésével összefüggő átszervezése összesen 13-17 millió négyzetméter keresletbővülést eredményezhet. Az e-kereskedelem iránti kereslet elsősorban a végső fogyasztókhoz legközelebbi helyszíneken, többek között a Prologis Last Touch és City Distribution raktárakban lesz jelentős.

A Prologis úgy véli, hogy a fokozott rugalmasságra való törekvés jegyében az ügyfelek készletszintjeiket akár 5-10%-kal is növelhetik, amely összesen 26-53 millió négyzetméter keresletbővüléssel járhat. A növekvő készletek miatt megjelenő új kereslet valószínűleg egyenletesebben oszlik majd meg a forgalmazói hálózatok között.

Az élelmiszer- és italforgalmazás, valamint az építőipar/ lakásfelújítás szektorai az e-kereskedelem bevezetésének még csak a korai szakaszában vannak

Számos ügyfélágazat – többek között az élelmiszer- és italforgalmazás vagy az építőipar/ lakásfelújítás – az e-kereskedelem bevezetésének még csak a korai szakaszában van, ám az elmúlt hetekben az élelmiszer-kiskereskedők az előző évhez képest online forgalmuk 3-4-szeres növekedéséről számoltak be.

Habár a bővülés mostani szintje valószínűleg nem marad fenn sokáig, a növekedés tartósnak bizonyulhat, hiszen mindazok, akik most tértek át az e-kereskedelemre, már megismerkedhettek annak kényelmével.

Jelenleg ezekben az ágazatokban viszonylag alacsony az e-kereskedelmi tevékenységek aránya, így az ellátási láncok átszervezése jelentős ingatlanberuházásokat tesz szükségessé, amely különösen a külső logisztikai szolgáltatók számára lehet előnyös. A vegyes kiskereskedelem és az elektronikai cikkek ágazatán belül is tapasztalható az értékesítések jelentős növekedése, ám esetükben sokkal szerteágazóbb az e-kereskedelemi tevékenység.

Az élelmiszerkereskedelem, az egészségügyi és fogyasztási cikkek kereskedelme valamint a vegyes kiskereskedelem területén működő ügyfelek a Prologis portfóliójának hozzávetőleg egyharmadát teszik ki.

A Prologis számításai szerint Európában is a „maradj otthon” gazdaságban működő ügyfelek fognak az átlagnál magasabb teljesítményt nyújtani.

Ennek élén az élelmiszer– és italforgalmazás szektora áll, ami a rövid távú bérleti szerződések iránti keresletnövekedés fő hajtóereje volt a korlátozások első heteiben. A vállalat ingatlanállománya Európában a legfőbb fogyasztási piacok és kulcsfontosságú logisztikai központok mentén helyezkedik el, és várakozásai szerint e helyszínek lesznek a leginkább ellenállóak egy gazdasági visszaesés idején.

Európában a Prologis ügyfeleinek nagy többsége folytatja működését, 95%-uk még március-április folyamán, a járvány tetőzésének idején sem állt le. Továbbá a vállalat ingatlanportfóliójának egyikét sem kellett bezárni kormányzati rendelet vagy egészségügyi problémák következtében.

Az e-kereskedelem gyorsuló térnyerése és a magasabb készletszintek jelentős keresletbővülést eredményezhetnek

A jelentés rámutat arra, hogy az Egyesült Államokban a hagyományos és az online kereskedelem közötti minden 100 bázispont mértékű átrendeződés 4,3 millió négyzetméter nettó keresletnek felel meg. Mivel az online kereskedelem piaci részesedése már eddig is évi 100-150 bázisponttal nőtt, a március elejétől április közepéig elért 30%-ot meghaladó mértékű bővülés alapján ez az arány 2020-ban akár 300-400 bázisponttal is növekedhet, ami 13-17 millió négyzetméter nettó keresletbővülésnek felel meg. Bár ennek a keresletnek egy része már megjelent a piacon, miközben a kereskedelem megpróbált reagálni a koronavírus-járvány következtében jelentkező hatásokra, az elosztási kapacitások ilyen mértékű bővítése több mint egy évet is igénybe vehet. Továbbá a becslések szerint az USA-ban a készletszintek 100 bázispont mértékű növekedése 5,3 millió négyzetméter keresletbővüléssel jár a logisztikai ingatlanpiacon.

Az e-kereskedelmi tevékenység márciusban és áprilisban az új bérleti szerződések közel 40%-át tette ki, amely jelentősen meghaladja a koronavírus-járvány előtti 20%-os szintet. A keresletre vonatkozó múltbéli statisztikák alapján a Prologis előrejelzéssel szolgál Európára vonatkozóan is, ahol az e-kereskedelem jelenlegi piaci részesedése átlagosan 11%. Eszerint az e-kereskedelmi tevékenység 100 bázispontos növekedése majdnem 2 millió négyzetméter keresletbővüléssel járhat a logisztikai ingatlanpiacon.

Az új beszerzési módszereknek köszönhetően új fogyasztási központok alakulhatnak ki

A tanulmány azt is megállapítja, hogy a jövőbeni piaci zavarokra való felkészülés számos iparágat késztethet fokozatosan a gyártási helyszínek diverzifikálására – amelybe az országhatáron belüli és a közeli országokba történő áttelepítés is beletartozhat. Bár a termelési folyamat a beszállítói láncok fogyasztási oldalához képest jóval alacsonyabb logisztikai keresletet generál, a gyártási helyszínek átköltöztetése új fogyasztási központokat hozhat létre, amelyeket számos ágazatban a logisztikai ingatlanpiaci ügyfeleknek kell kiszolgálniuk. Egyre nagyobb kereslet jelentkezik az alacsony költségekkel jellemzett termelési központokban, többek között Mexikóban és Kelet-Közép-Európában. Mivel ezek a változások nagyobb költségekkel járnak és összetettebbek, mint a forgalmazási hálózatok a fentiekben ismertetett, viszonylag egyszerű átrendeződése, mindez várhatóan több évig tartó hosszú távú trendet jelez.