Nagyot ugrott az e-kereskedelem a járvány okán!

Több évet ugrott előre a hazai e-kereskedelem a járvány következtében – Mi segíthet a nagyvállalatoknak tartani a tempót? Trans-Sped, a Webshippy és az OANDER közös e-kereskedelmi helyzetképe.

Több évet ugrott előre a hazai e-kereskedelem fejlődése a járvány következtében, és visszafordíthatatlanul megnyerte magának a magyarországi vásárlók jó részét. Ez azonban új elvárásokat is hozott magával, amelyekhez a kereskedő cégeknek igazodniuk kell. A magas szintű ügyfélélmény biztosítása, a rendszerek közti integráció, a gyors és takarékos működés igénye olyan megoldásokat kíván, amiket már nem lehet házilag fejlesztett módon kiszolgálni.

Erről beszélgettek a Trans-Sped, a Webshippy és az OANDER közös e-kereskedelmi meetupján a logisztikai rendszerek fejlesztői és használói.

A szakmai eseményről készült összefoglaló felvétele itt megtekinthető:



„A március az új karácsony” – ez nem egy újabb, baljós klíma-előrejelzés, hanem a hazai kereskedelem és a koronavírus sajátos kapcsolatának összefoglalása. Míg az egyik oldalon bezárt boltokat és küszködő szektorokat láttunk, az online kereskedelemben karácsony van, már ami a vásárlói aktivitást illeti. A 2020 előtt is stabil fejlődést produkáló e-kereskedelemnek hatalmas lökést adtak a bezárások, a vásárlások megugrása pedig nem csak szektor-, de társadalmi szintű változásokat is hozott.

Az eddig is neten vásárlók még többet költöttek, de új korosztályok és új termékcsoportok is megjelentek. A cégeknek folyamatos fejlesztésekkel kellett reagálniuk a növekvő vásárlói igényekre. A vásárlók megérezték az új elektronikus és érintésmentes fizetési rendszerek előnyét, látványosan esett a készpénzes fizetések aránya és nőtt az érintésmentes megoldások használata.

Mintegy 2-3 évet ugrottunk előre az időben – mondja Pintér Róbert, a Reacty Digital üzletfejlesztési igazgatója, aki úgy véli, a folyamatok a járvány után sem fognak visszafordulni. Ez nem jelent fenyegetést a hagyományos boltokra, mert a shopping-élmény nagyon is hiányzik a vevőknek, az online vásárlás viszont olyan új lehetőségeket hozott, amik ezután is megmaradnak.

Fejlődni bőven van hova Pintér szerint: 2019-ben a magyar kiskereskedelem 10 százalékát sem érte el az online piac nagysága, ami még régiós szinten is alacsony. Az e-kereskedelmet kiszolgáló kiszervezett logisztikai, avagy fulfillment szolgáltatásról pedig a 2019-ben megkérdezett cégeknek csupán fele hallott, és kevesebb, mint 10 százalék tervezte az igénybevételét. Pedig a Reacty vezetője szerint a járványhelyzet következménye nemcsak a számokban, de a fogyasztói nyomásban is megmutatkozik: a kereskedőktől elvárják az online piacra lépést, aki pedig belép, attól minőségi szolgáltatást várnak.

Egy kereskedőnek önerőből teljes körű, rugalmas e-kereskedelmet támogató logisztikai rendszert önállóan felépíteni szinte lehetetlen küldetés – mondja Fülöp Szabolcs, a Trans-Sped ügyvezetője. Márpedig az e-kereskedelmi ügyfélélmény jelentős része áll vagy bukik a logisztikán. Egy jó logisztikai rendszernek nemcsak gyorsnak és pontosnak kell lennie, de tudnia kell alkalmazkodnia a szezonális kiugrásokhoz, real-time készletinformációval kell rendelkeznie, sőt, ismernie kell a készleten nem lévő termékek várható beérkezési idejét és részletes termék információkkal is kell rendelkeznie.

Egy ilyen rendszer zökkenőmentes működtetéséhez pedig több, önálló szakértelmet kívánó terület együttműködésére van szükség. Éppen ezért érdemes a Trans-Sped ügyvezetője szerint a komplett logisztikát olyan partnerre bízni, aki a teljes spektrumot le tudja fedni és képes levenni a kereskedők válláról a jelentős beruházásokkal és szervezéssel járó terheket.

A kereskedelem 70 százalékát elviszi az áruval kapcsolatos ügyintézés, a maradék 30 százaléknyi időből és energiából kell kigazdálkodni a marketinget és fejlesztést – Perényi András, a fulfillment szolgáltatást biztosító Webshippy ügyvezetője is egyetért abban, hogy a kereskedők önmaguktól veszik el a termékre szánt energiát, ha magukra veszik a logisztika minden gondját. A Webshippy már nemcsak a kiskereskedők logisztikáját tudja optimalizálni. Tavaly indított dropshipping szolgáltatásukkal a régióban elsőként olyan e-piacteret hoztak létre, amelynek segítségével a webshopok közvetlenül a nagykereskedők árukészletéből értékesíthetnek. A termékek nagykereskedelmi árát csak akkor kell kifizetniük, amikor vásárlóik már megrendelték tőlük, és mivel a rendelések teljesítése a Webshippy raktárából történik, a logisztikával sincs teendőjük. Hasonló nemzetközi rendszerekhez képest nagy előnyt jelent, hogy a termékek Magyarországon vannak, így 1-2 napos határidővel szállíthatóak, és a termékek minősége is magasabb szintet képvisel, hiszen olyan márkák érhetőek el a Webshippy piacterén, mint az Unilever, a Kreatívjáték, az Ilcsi vagy a Butlers.

Az integráció a kulcsszó ahhoz, hogy az ilyen rendszereket minél hatékonyabban ki lehessen használni. Ocskay László, a webáruház-fejlesztő OANDER ügyvezetője szerint a lényeg, hogy webshop motoroktól a számlázó szoftvereken át a fulfillment rendszerekig minden képes legyen kapcsolódni, egymás közt adatokat áramoltatni és automatizálni a logisztikai folyamatokat.





Ez a hazai e-kereskedelem számára kulcsfontosságú, hiszen a nemzetközi piac mérhetetlen erőforrással rendelkező globális versenyzői mellett csak úgy maradhatnak piacképesek, ha a helyben levésből fakadó előnyüket, vagy az exportképességüket minél jobban ki tudják használni a rendszereik optimalizálásával. Ehhez a legfontosabb automatizálni a digitalizált folyamatainkat, átlátható, összehangolt integrációs eszközökkel dolgozni, skálázhatóvá, növelhetővé tenni a webáruházak hatékonyságát, működését és ultramodernnek lenni, nem félni az új fejlesztésektől, megoldásoktól, hanem korán felismerni az előnyeiket.

A karanténidőszak jellegzetes nagyvárosi figurája lett a kék táskás Wolt-futár. A Wolt látványos bővülést produkált 2020 márciusa óta, de magukra IT-cégként tekintve új szolgáltatások felé mozdulnak el, ahol az online kereskedelem összeér az utakon cikázó futárok tempójával. Az ételek mellett már élelmiszerboltok, drogériák termékeit is házhoz viszik, és terveik szerint hamarosan futárszolgáltatóként is meg fognak jelenni a legkülönfélébb webshopok oldalán, ugyanazt a félórás kiszállítási tempót ígérve, mint egy pizza esetében. Tajta Ákos ügyvezető szerint a fejlesztési filozófiájuk lényege, hogy képesek legyenek ezeknek az ígéreteknek a tartására, ezért vállalnak kompenzációt az esetleges késésekért, és ezért áldoznak rengeteg pénzt és energiát a fejlesztésekre.

Jobban nem is lehetett volna időzíteni e-kereskedelmi fejlesztést annál, ahogy a Retro Jeans kiszervezte a logisztikáját a Webshippynek. A hat európai országban értékesítő hazai divatmárka sok más céghez hasonlóan sokáig manuálisan kezelte a webáruházát, ami együtt járt a lassúsággal és a káosszal. Ebben nyújtott segítséget az OANDER Connect nevű integrációs terméke, amely összekötötte a webáruházat az összes többi fontos rendszerükkel, így természetesen a logisztikával is. Ahogy a cég ügyvezetője, Varga Krisztián elmondta, 2019-ben kezdtek neki a logisztikai rendszerük kiszervezésének, így a bolthálózatuk kényszerű bezárásakor már készen állt az új rendszer. A Retro Jeans ecommerce menedzsere úgy látja, ennek is köszönhető, hogy a nagy fast fashion láncokhoz képest kisebb visszaeséssel megúszták a járvány eddigi időszakát. Bár jóval bonyolultabb, a Retro Jeans a B2B terén is a kiszervezésben látja a megoldást, ennek tesztelését már elkezdték a Trans-Speddel közösen. A cég képviselője szerint a kiszervezés esetleges többletköltsége a hatékonyabb áruforgatásban, a márka kedveltségét erősítő ügyfélélményben visszahozza az árát. Az automatizmusoknak hála a rendelések feldolgozása jelentősen felgyorsul, így a szokásos 3-5 nap helyett 1-2 napon belül szállítják a megrendeléseket.

A kozmetikákban eladott Ilcsi szépségápolási termékeket a vásárlói nyomás vitte fel az internetre, még a járvány kitörése előtt. Nagy-György Zoltán ügyvezető elmondta, kezdetektől a Webshippynek szervezték ki a logisztikájukat, így nem jelentett gondot a járvány során megugró vásárlószám, amivel kompenzálni tudták a kozmetikai értékesítések visszaesését is. Az Ilcsinek az addig a kozmetikák által biztosított személyes termékélmény kiesése jelentett kihívást, amit a kozmetikusok bevonásával indított online tanácsadásokkal pótoltak. A natúrkozmetikai cég ügyvezetője is úgy látja, a karanténidőszak után visszatérnek az emberek a kozmetikákba, és újra működni fog a helyben vásárlás, de az online értékesítés igénye megmarad, és csak a saját ügyességükön fog múlni, hogy mennyire lesz népszerű.