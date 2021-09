Luxus ékszerek a hipermodern plázából

A kelet-közép-európai régióban luxus minőségű ékszerek új forgalmazója jelent meg. Ez az üzletlánc a TEILOR, amely a napokban, szeptember 17-én nyitja meg első üzletét Magyarországon, az Etele Plazában, az ország legújabb bevásárló- és szórakoztatóközpontjában.

Bár itthon egyelőre nem annyira ismert, érdemes tudni, hogy a TEILOR Európa egyik legjelentősebb prémium ékszerkereskedő lánca, több mint ötven üzlete közül hat TEILOR Exclusive kategóriájú, amely korlátozott példányszámú, kézzel készült, gondosan válogatott, gyémántokkal és drágakövekkel díszített darabokat kínál ügyfeleinek.

A lánc első hazai boltja az Etele Plazában, Buda legújabb és Magyarország első okosplázájában nyílik meg. A bevásárlóközpont a főváros legnagyobb multimodális közlekedési csomópontjánál számos üzlettel, étteremmel, kávézóval, szupermarkettel, multiplex mozival, edzőteremmel, gyerekeknek készült korszerű játszóházzal, valamint további szolgáltatásokkal és 1300 parkolóhellyel várja a látogatókat.

A legfejlettebb helymeghatározó és navigációs rendszer könnyíti majd a parkolást az üres férőhelyek feltüntetésével, a komplexumban pedig a vásárlóknak is segít megtalálni a kiválasztott üzletet vagy szolgáltatást egy mobilalkalmazáson keresztül.

A belső térben egyedi, interaktív LED kijelző teszi még különlegesebbé az épületet. A pláza a Futureal „Stay Safe” kezdeményezésnek köszönhetően a világjárvány nyomán felmerült, egészségvédelemmel kapcsolatos piaci elvárásoknak is megfelel.

„Megtisztelő, hogy Magyarországon is megnyithatjuk első üzletünket. A cég már meghatározó jelenléttel rendelkezik Kelet-Közép-Európában, és most a dinamikus magyar piacon folytatódik a TEILOR nemzetközi terjeszkedése. Igazán nagyratörő terveink vannak, feltett szándékunk, hogy a TEILOR legyen a legkedveltebb nemzetközi luxusékszer márka, ezt pedig különleges márkaélménnyel igyekszünk elérni, mind az üzleteinkben, mind pedig az online felületeinken egyaránt. A magyarországi bővülés tovább folytatódik, amely során igazán egyedülálló élményt nyújtunk ügyfeleinknek” – mondta el Willy Dicu, a TEILOR vezérigazgatója.

A TEILOR prémium helyszíneken, kiváló vásárlói élménnyel várja a látogatókat, kiszolgálva a legkülönbözőbb elvárásokat és igényeket. Jelenleg a vállalat négy e-kereskedelmi felületet – teilor.com, teilor.ro, teilor.bg and teilor.pl – üzemeltet. Az 1998-ban Florin Enache vállalkozó által alapított vállalat négy országban több mint 400 alkalmazottat foglalkoztat.

„Egy újabb óriási elismerés a Futureal csapata és az Etele Plaza számára, hogy a TEILOR első magyarországi boltja is a plázában nyílik meg. Büszkék vagyunk, hogy kiváló elhelyezkedésének, digitális megoldásainak és különleges szolgáltatásainak köszönhetően a díjnyertes, újgenerációs bevásárló- és szórakoztatóközpontunk ennyire vonzó lehetőséget jelent az olyan nagy tekintélyű, nemzetközileg jegyzett luxusmárkák számára, mint a TEILOR” – hangsúlyozta Deutsch Krisztina, az Etele Plaza értékesítési igazgatója.

Miről szól a TEILOR? Több mint 20 éves hagyomány, legendás, gondosan válogatott kollekciók és ékszerekkel. Tisztelgés a finom, ikonikus ékszerek, a tündöklő drágakövek és finomra csiszolt gyémántok előtt. Például a TEILOR Menyegzői Kollekciójában személyre szabható karikagyűrűk, gyémánt fülbevalók és csodálatos nyakékek mellett klasszikus mandzsetták között is válogathatnak a fiatal párok.

A vállalat egyébként 2019-ben nyitotta meg első két nemzetközi boltját Bulgáriában és Lengyelországban. Most, 2021-ben a terjeszkedés Magyarországon folytatódik és elindult a tailor.hu weboldal is. A cég további nemzetközi terjeszkedést is tervez.