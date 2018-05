A Kühne + Nagel beköltözik a budapesti repülőtérre

A világ egyik legnagyobb logisztikai vállalata, a Magyarországon piacvezető Kühne + Nagel úgy döntött, hogy csatlakozik a budapesti repülőtéren légiáru kiszolgálást végző cégek táborához. A Kühne + Nagel képviselői raktár- és irodalétesítmények bérlésére kötöttek szerződést a repülőtér-üzemeltetővel, hogy kihasználják az áruszállító gépek közelségéből adódó előnyöket.

A Kühne + Nagel munkavállalói 2019. július 1-én fogják megkezdeni tevékenységüket a Budapest Airport területén, amikor a repülőtér-üzemeltető mintegy jelentősebb alapterületű bérelt raktár- és irodalétesítményeket ad át a cég használatába. Magyarország piacvezető szállítmányozó vállalata kiemelt figyelmet fordít a Budapest Airport légiáru-kezeléssel kapcsolatos fejlesztési terveire. A repülőtér-üzemeltető tavaly nyáron két logisztikai központot adott át nemzetközi integrátor szolgáltatóknak az 1. Terminál közelében, idén nyáron pedig megkezdődik a 2019 közepén átadandó Cargo City létesítmény kivitelezése.

Ötéves, több mint 160 millió euró értékű, „BUD 2020” repülőtér-fejlesztési terve keretében a Budapest Airport további beruházásokat tervez a légiáru-kiszolgálás terén. Míg a legtöbb nyugat-európai repülőtéren a cargo fejlesztések útjában komoly kapacitáskorlátok állnak, Budapestnek minden adottsága megvan a dedikált légiáru-szállítás (pl. Cargolux, Turkish Cargo, Qatar Airways Cargo és Silkway), illetve az utasszállítók rakterében bonyolított, úgynevezett „belly cargo” forgalom dinamikus fejlesztéséhez. Utóbbit nem kevesebb, mint négy, a repülőtér nyári menetrendjében szereplő, Észak-Amerikába irányuló, közvetlen transzatlanti járat is nagyban segíti, hiszen a magyar főváros, illetve New York, Chicago, Philadelphia és Toronto között közlekedő utasszállító gépek alkalmanként mintegy 10 tonna légiárut is képesek szállítani.

A Kühne + Nagel magyarországi légi szállítmányozó üzletága szorosan nyomon követi a Budapest Airport tervezett fejlesztéseit, mivel kiterjedt operatív bázissal rendelkezik például a gyógyszeripari termékek, illetve az ahhoz hasonló, speciális és nagy értékű áruk szállítása terén.