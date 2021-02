Közel 100 millió adomány gyűlt össze a logisztikai cégnél

A Prologis Europe, a logisztikai ingatlanpiac vezető vállalata „Dock Doors of Giving” kampányában több mint 275 ezer euró adomány gyűjtött össze.

A Prologis, a logisztikai ingatlanpiac vezető vállalata, a mai napon tette közzé európai jótékonysági kampányának eredményeit, ezzel is erősítve elkötelezettségét a helyi közösségek és a jó ügyek támogatása iránt.

Európa legfenntarthatóbb módon működő logisztikai ingatlanfejlesztő vállalata már régóta segíti a különféle civil szervezeteket és helyi közösségeket. Az elmúlt időszakban a Prologis 12 európai irodája vett részt a „Dock Doors of Giving” nevű egy hónapos jótékonysági kampányban, amelynek célja, hogy támogatásokat juttasson a koronavírus-járvány által leginkább sújtott civil szervezeteknek és közösségi kezdeményezéseknek.

A rák elleni küzdelem mai világnapján büszkén adjuk hírül, hogy a Prologis munkatársai a Prologis Alapítvánnyal együttműködve Európa-szerte több mint 275 000 eurót (több mint 98 millió forint) juttattak el 91 civil szervezetnek, ezzel túlszárnyalva az eredetileg 200 ezer eurós célkitűzésüket.

Az adományok pénzbeli hozzájárulások, élelmiszerek, gyermekjátékok és egyéb eszközök – többek között fertőtlenítőszerek és védőruházat – voltak, amelyeket a vállalat a megnövekedett igényű élelmiszerbankok és különféle közösségi kezdeményezések között osztott szét.

A „Dock Doors of Giving” kampány nem csupán az adományozásról szól. A jótékonyság mellett felhívja a figyelmet a hosszú távú támogatás és elkötelezettség fontosságára is azon közösségek felé, melyeknek mi magunk is tagjai vagyunk” – mondta el Ben Bannatyne, a Prologis európai elnöke. “A Prologisnál a társadalmi felelősségvállalás mélyen beleivódott a vállalati kultúránkba. A helyi közösségek szolgálatának szentelt napokkal és a munkatársaink által vállalt önkéntes munkával az a célunk, hogy jó és hasznos ügyeket szolgáljunk. A mostani kampány újabb nagyszerű lehetőség az összefogásra és arra, hogy megmutassuk, hogy a koronavírus-járvány ellenére továbbra is érdemben segítjük a különféle civil szervezeteket és közösségi kezdeményezéseket.”

Magyarországon a Prologis több nonprofit szervezetet támogat rendszeresen, úgy, mint a Bátor Tábort, a Digitális Esélyegyenlőség Alapítványt, a Herman Ottó Magyar Országos Állat és Természetvédő Egyesületet, a Délegyháza Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, valamint a Budafok-Tétény Önkormányzatának a helyi rászoruló családokat támogató kezdeményezését. 2020-ban, a koronavírus okozta válság idején a Prologis több programot is elindított világszerte, hogy enyhítse a pandémia által okozott károkat. Emellett a vállalat reflektált reagált a helyi igényekre is: a járvány első hulláma alatt a fővárosban a Prologis szorosan együttműködött Budapest XXII. kerületének helyi közösségével, decemberben pedig 800 darab energiatakarékos LED-égőt adományozott a rászoruló helyi családoknak.

A „Dock Doors of Giving” kampányról bővebben a www.dockdoorsofgiving.eu oldalon olvashat.