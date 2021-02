Jól ment a UPS szállítócégnek a járvány évében

A UPS kiadta 2020 negyedik negyedéves üzleti jelentésését: e szerint a vállalat konszolidált bevétele 21 százalékkal, 24,9 milliárd dollárra növekedett; a konszolidált működési nyereség 1,6 százalékkal 2,2 milliárd dollárra nőtt. Így hát egész éves viszonylatban történetének legmagasabb bevételéről számolt be a vállalat.



A UPS (NYSE:UPS) bejelentette, hogy 2020 negyedik negyedéve során 24,9 milliárd dolláros

konszolidált bevételt ért el, mely 21 százalékos növekedést jelent az előző év azonos

időszakához képest. Az átlagos napi kiszállított mennyiség 10,6 százalékkal növekedett éves

összehasonlításban.

A működési nyereség 2,2 milliárd dollárt tett ki, és 1,6 százalékkal nőtt

2019 negyedik negyedévéhez képest, korrigált értéken pedig 26 százalékot növekedett. A

korrigálás nélküli nettó veszteség 3,3 milliárd dollár volt a negyedik negyedévben; a korrigált

nettó nyereség 2,3 milliárd dollárt ért el, mely 26,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos

időszakának értékét.

“A negyedik negyedéves pénzügyi eredményeink minden várakozást felülmúltak, és minden

UPS kollégának meg kell köszönnünk, hogy az ünnepi szezon alatt is iparágvezető szolgáltatást

nyújtottak – mondta el Carol Tomé a UPS vezérigazgatója. – Emellett szeretném megköszönni

az ügyfeleinknek is, hogy akik együtt dolgoztak velünk ebben a rendkívül nehéz évben. Az új

évre optimistán tekintünk. A negyedik negyedév során világszerte elkezdtük a COVID-19

vakcinák kiszállítását, és készen állunk, hogy továbbra is célba juttassuk a reményt és

egészséget, melyet ezek a csomagok hordoznak.”

Kilátások a 2021-es évre

A globális pandémia okozta gazdasági bizonytalanságok miatt a UPS nem adja ki bevétel, vagy

EPS várakozásait. A tőkebefektetésekre vonatkozó terveik pedig az alábbiak:

2021-es tőkebefektetések

• A tőkebefektetések összértéke a tervek szerint mintegy 4 milliárd dollár lesz.

• Az osztalékfizetés várhatóan nőni fog az igazgatótanács jóváhagyásának függvényében.

• A vállalat 2,5 milliárd dollár értékben fizet vissza az év során esedékessé váló, vele

szembeni hosszú lejáratú követeléseket.

• A tényleges adókulcs várhatóan 23,5 százalék lesz.

• A UPS 2021-ben nem tervezi részvényei visszavásárlását, vagy hitelpiaci ügyletek

indítását.