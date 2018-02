Itt az új raktár forradalom Magyarországon

Csurig vannak raktárak Közép_Európában, a bérlők nálunk is sorban állnak az új lehetőségekért, de a kínálat csak lassan bővül és főleg a fővárosra és környékére összpontosul – derül ki a Cushman&Wakefield friss összefoglalójából, amelyben a közép-európai piacot elemzik.

„Soha nem látott mértékű keresletet láthattunk az ipari ingatlanok budapesti piacán 2017-ben: a 2016-os addigi rekord szintet is felülmúlta a bérlői tranzakciók volumene mintegy 200.000 m2-el. Jelenleg valamivel több mint 110.000 m2 új terület építése van folyamatban, ami önmagában egy pozitív fejlemény, ám a kereslet szempontjából nincs különösebb hatással a piacra, mivel ennek a volumennek a nagy része előbérleti szerződésekkel már le van kötve – közölte Halász-Csatári Gábor, a Cushman&Wakefield magyar ipari részlegének vezetője.

A stabil kereslet és a budapesti piaci egészséges felpörgetése, a bérlők nagyobb szintű aktivitása végett nagy szükség lesz a spekulatív fejlesztések megindítására. Itt vélhetően az első ilyen jellegű fejlesztést több másik is követi majd, bár az építési költségek továbbra is lassítják a fejlesztéseket. Rövid távon tehát további lassú bérleti díj emelkedésre, valamint az elérhető „B”, vagy akár „C” kategóriás területek felértékelődésére számítunk, addig, amíg az újonnan átadott fejlesztések mértéke utol nem éri a kereslet támasztotta igényeket.”–

Az üresedési ráta is elérte a történelmi alacsony 4,9%-os értéket, a csúcsdöntő mennyiségű fejlesztések ellenére is. Ez a közép-európai régió stabil gazdasági fejlődését is indikálja. Minél alacsonyabb ez a ráta, annál jobb állapotban van az adott ország gazdasági környezete.

Új fejlesztések

Lengyelország az egyértelmű zászlóvivő a régióban az új fejlesztések tekintetében. A maga 2,3 millió felépült négyzetméterével, 63%-kal járult hozzá a régió 3,7 millió négyzetméter fejlesztéséhez. 662.000 négyzetméter új ipari ingatlan épült Csehországban, mellyel a második legjobb eredményt produkálta a régióban, illetve az ország történelmében. A 2017-es adat 162.000 négyzetméterrel haladja meg a 2016-os adatot. Meglepő módon Románia következik a sorban a majd félmillió négyzetméter felépült ipari ingatlan állományával. Ez egyértelműen csúcsdöntő adat, 2016-hoz képest 100.000 m2-vel több terület. Magyarország és Szlovákia közel megegyező 120.000 négyzetméter ipari ingatlan területtel gyarapodott tavaly.

„Lengyelország az egyértelmű győztese a válságot követő gazdasági fellendülésnek. Utána következik Csehország és Románia, akik szintén előnyhöz jutottak az utóbbi években. Magyarország és Szlovákia nem használta ki a lehetőségeket olyan mértékben ahogyan tehette volna az évszázad első éveiben, habár az utóbbi két évben felgyorsult gazdasági növekedésük.”- nyilatkozta Ferdinand Hlobil.

Az ipari ingatlanokat érintő befektetések mértéke elérte a 2,2 milliárd eurót 2017-ben, amely 19%-át teszi ki a teljes kereskedelmi ingatlanokat érintő befektetéseknek Közép-Kelet-Európában.