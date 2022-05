Ipari műgyanta padlók: miért lett ekkora sikersztori?

Napjainkban az ipari vállalatok évente több ezer négyzetméter ipari padlót vonnak be műgyanta bevonattal. A gyártás és raktározás területén a szabályozások, előírások nagyon magas követelményeket támasztanak a helyiségekkel szemben. A hagyományos padlókhoz képest az ipari padlók intenzívebb terhelésnek vannak kitéve. Fontos szempont, hogy könnyen tisztán tarthatóak legyenek, és minél ritkábban kelljen felületüket javítani, megújítani.

A műgyantával bevont ipari padlók a fentiek terén nagyon jól teljesítenek. Targoncás használatú raktárak esetében éppen ezért szinte kizárólag ilyen padlóbevonatot használnak. A műgyanta-anyag sokoldalúsága miatt azonban messze nem csupán a targoncás használatú raktárak padlóbevonataként népszerű. Sok egyéb tevékenység esetében szinte megkerülhetetlen a műgyanta használata. A továbbiakban leírjuk, miért:

Pormentes felületet ad

Legyen szó akár raktárról, akár gyártóüzemről, ma már alap elvárás, hogy az ingatlanokban ne legyen por. Ezt azonban nem olyan könnyű megvalósítani. Hidegburkolat, vagy egyéb elemekből álló burkolat (laminált / vinyl / linóleum padlók esetében) mindig vannak illesztések, amiken keresztül intenzív használat mellett az alapbeton porszemcséi a rakár, vagy üzem levegőjébe jutnak. Műgyanta-anyagok használatával lehetséges a teljes felület hézagmentes lefedése és így pormentesítése.

Könnyen tisztítható, vízálló és vízzáró

Élelmiszeripari üzemekben elsősorban a könnyű tisztíthatóság miatt terjed a műgyanta padló használata. Mosodákban és üzemi konyhákban is előszeretettel használják, mivel a műgyantának nem gond, ha folyadékkal találkozik.

Nagy teherbírású

Más padlóburkolatok esetében a burkoló elemek elválhatnak az alapbetontól, idővel törhetnek, repedhetnek és így megbomlik a padlófelület egységessége. Műgyanta esetében – ha szakember végzi a műgyantával történő bevonást – a műgyanta nem válik el a betontól. Így a műgyanta padló teherbírása gyakorlatilag az alatta lévő beton teherbírásával megegyező. Ha jó az alapbeton, a műgyanta padló négyzetcentiméterenként akár 2-3 tonna terhelést is elbír, legyen szó akár statikai, akár gördülő terhelésről.

Beltéren és kültéren is alkalmazható

A padló kültéren az időjárás viszontagságainak és ezzel jelentős hőingadozásnak van kitéve. A műgyanta megfelelő mértékben rugalmas ahhoz, hogy az alatta levő beton réteggel együtt zsugorodjon és táguljon. A korlátot a teherbíráshoz hasonlóan az alapbeton minősége jelenti. Kültéren a beton repedésének megelőzéséhez minden esetben szükség van dilatációs résekre.

Abban az esetben, ha egy üzem, vagy raktár télen nincsen fűtve, ott szintén szükséges lesz a betonvágás a dilatációs rések kialakításához. A dilatációs rések a műgyanta teherbírását nem változtatják meg, viszont az alapbetonét csökkentik. Különösen targoncás, békás igénybevétel esetén a beton leggyengébb pontja éppen ezeknél a réseknél lesz. A sok ütődés, döccenés következtében a beton sarka egy idő után berepedezik. A berepedezést, törést a csupán 2-3 mm vastag műgyanta nem tudja megakadályozni.

Alkalmas vezetőképes padló kialakításához

Sok gyártási folyamatban, elsősorban elektronikai alkatrészeket tartalmazó eszközök gyártása során szükséges elkerülni az elektrosztatikus kisüléseket. Mivel a padló érintése (akár emberi lépések, vagy az anyagmozgatás) elektrosztatikus töltés kialakulásához vezethet, a kisülést biztosan csak a töltés elvezetésével lehet megakadályozni. A vezetőképes, más néven antisztatikus padló kialakítására a műgyanta réteggel fedett, földelésbe bekötött vezetőképes grafitréteg nyújtja a legjobb megoldást. A grafit réteg feletti műgyantába ilyenkor fémszálakat kevernek, hogy a padló felszínéről biztosított legyen a feszültség elvezetése

Érdesíthető, fokozható a csúszásmentessége

Kialakítható az igényekhez alkalmazkodó mértékben csúszásmentes műgyanta padló. A műgyanta alapban sem csúszós, de vannak helyzetek, amikor az padló érdessége kimondottan fontos. Nedves helyeken (konyhák, húsüzemek) gyakran van igény a felső műgyanta réteg kvarccal történő meghintésére, amivel a padló tapadása jelentősen fokozható. Időnként a műgyantához kevert, kvarcnál jóval nagyobb szemcseméretű gumiőrlemény, vagy korund biztosítja az erősebb tapadást. Ez utóbbit jellemzően állattartási tevékenység esetén használják (keltetőüzemek, tehenészetek).

Lehetőség van olyan csúszásmentes padló kialakítására is, ami vezetőképes is egyben. Ilyen igény esetén a műgyantához kevert szilícium-karbid jelenti a megoldást, mivel ez a granulátum, a kvarccal és a gumi őrleménnyel ellentétben maga is vezetőképes.

Könnyen karbantartható

Fontos, hogy ha egy műgyanta padló karcolódik, vagy kikopik, elég azon a helyen javítani, ahol a műgyanta felület sérült. A javítás a régebbi műgyanta padlóval hézagmentesen összedolgozható, így a műgyanta padló karbantartása viszonylag alacsony költségű és nem jár az üzem, vagy raktár leállásával.

Az alternatívákhoz képest olcsónak mondható

A műgyanta esetében az alapbetonra csak egy 2-3 mm vastag réteg kerül. Más alternatívákhoz (hidegburkolat, linóleum, laminált padló, stb.) képest így alacsonyabb anyagáron jöhet ki belőle egy olyan padlófelület, aminek több szempontból sokkal jobbak a műszaki adottságai az előbb felsoroltaknál.

A fentiekből kitűnik, hogy sok felhasználási mód esetében árban és műszaki tulajdonságok terén is versenyképes választás lehet a műgyanta padlóbevonat, több esetben pedig szinte az egyetlen igazán jó megoldást nyújtja. Nem csoda, hogy az új ipari ingatlanok jelentős része kap műgyanta padlót, miközben egyre több régebbi üzem, raktár is ilyen padlóra vált.

