Íme Közép-Európa legnagyobb falfestménye – színes, szélesvásznú…

Elkészült az ország, és egyben Közép-Európa legnagyobb falfestménye: pár napja fejeződött be régió művészeti falfestése 4880 négyzetméteren Biatorbágyon, amely a CTP Management Hungary Kft. biatorbágyi logisztikai központjának homlokzatát díszíti.

A nemzetközi pályázatra öt országból 199 terv érkezett. A nyertes műnek a magyarországi Dobos Viktor grafikáját választotta a szakmai zsűri. A pályázatot az ARC bonyolította le, elbírálásában pedig a biatorbágyi önkormányzat főépítésze, Rumi Imre, és más szakmai partnerek vettek részt.

A CTP 2017-ben Csehországban indította útjára Art Wall elnevezésű kezdeményezését. A nemzetközi verseny során egy Humpolec városában található CTP ingatlan falfelületének díszítése volt a cél, amelyet később egy Prágában, majd egy Plzeň városában található alkotás, és most a biatorbágyi logisztikai központ falfestése követett.

Irodát, raktárat, kereskedelmi vagy ipari ingatlant keres? Nézzen körül a teljesen megújult Raktar.info és Irodahaz.info oldalainkon! –

„A CTP elkötelezett a kreativitás, a vizualitás és a párbeszéd iránt. A BIA6 épületünk homlokzatán teret szerettünk volna adni a kreatív alkotóknak, hogy látványosan kifejezhessék önmagukat. Nagyon örülünk neki, hogy most Magyarországon, Biatorbágyon is megvalósulhatott az Art Wall kezdeményezés, még ha a COVID miatt kis csúszással is. A CTP magyarországi otthona Biatorbágy, itt van a legnagyobb parkunk. A magyar piacra lépésünk óta a kapcsolat a várossal nagyon jó ezért mi is szerettünk volna valamit visszaadni a városnak ami kreatív, ami illeszkedik a városképbe, és amire közösen büszkék lehetünk” – nyilatkozta Huszlicska Dávid, a CTP magyarországi vezetője.

Magyarországon a pályázat lebonyolításában az ARC segítette a CTP-t, a kivitelezésben pedig a CTP ART CREW volt a partnere.

„Ez a 14 fős alkotó csapat, amely a projekten dolgozott, az ország legjobb szakembereiből állt össze, a stáb megközelítőleg 2 hónapon át, 5476 munkaórán keresztül dolgozott a monumentális méretű falfestményen, amelyhez 29 színt, 733 liter festéket, valamint 25.130 méternyi maszkolószalagot használtunk fel, de elfogyasztottunk 1344 pohár kávét is” – mondta el Flór Péter, a CTP ART CREW projekt vezetője.

“Többször szerveztünk cégeknek, márkáknak kommunikációs kampányként kreatív pályázatokat és kapcsolódó eseményeket, de hasonló megbízásunk még nem volt. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország legnagyobb falfestmény tervező pályázatát sokéves tapasztalatainkra építve az ARC valósította meg a CTP-vel együttműködve” – egészítette ki Bakos Gábor az ARC Nonprofit Kft. ügyvezetője.