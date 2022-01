Íme az építőanyag szektor egyik legnagyobb hazai fúziója

Befejeződött az építőanyag gyártó szektor egyik legnagyobb hazai fúziója: január 1-től a Wienerberger Zrt.-be olvadt a Semmelrock Burkolatkő Kft.

Néhány nappal ezelőtt, az új év első napján a Wienerberger Zrt.-be olvad a hazai térkő és lapgyártás egyik legnagyobb szereplője, a Semmelrock Burkolatkő Kft.

Ezzel a teljes magyar építőanyag-gyártó ágazat egyik legkomplexebb és legnagyobb termék-portfolióval rendelkező társasága jön létre. Az ugyancsak Wienerberger tulajdonú PipeLife Hungária Kft.-vel kiegészülve egy több mint 50 milliárd forintos forgalmat bonyolító vállalatcsoport formálódik.

Az elmúlt év utolsó napján lezárult a hazai építőanyag-gyártó szektor egyik jelentős fúziója. Január 1-jével a Wienerberger Téglaipari Zrt.-be olvadt a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft.

–

Irodát, raktárat, kereskedelmi vagy ipari ingatlant keres? Nézzen körül a teljesen megújult Raktar.info és Irodahaz.info oldalainkon! –

Előbbi a Porotherm kerámia téglák, födémek, a Tondach kerámia cserepek, valamint tetőrendszerek és a Terca homlokzati burkolatok gyártója, míg utóbbi a hazai térkő és burkolati elemek piacának kiemelkedő szereplője.

A Semmelrock beolvadásával a Wienerberger olyan portfolióval rendelkező vállalattá válik, amely képes a széles vevői igényeinek kielégítésére.

„A lépés hozzásegít minket ahhoz, hogy az épülethatároló szerkezetekhez szükséges elemek teljes palettáját biztosító, legelismertebb vállalattá váljunk. Egyértelmű célunk ezzel a felállással, hogy tovább erősítsük piaci pozícióinkat, _és olyan vállalatként legyünk jelen Magyarországon, amely egyedülálló kínálatot és ügyfélélményt képes nyújtani vásárlóinak”_ – mondta Tarsoly József, a Wienerberger Zrt. vezérigazgatója (képünkön lentebb).

8 város, 10 üzem

A beolvadást követően a Wienerberger Zrt. – a 2020. évi auditált adatokalapján – mintegy 35 milliárdforint forgalmat bonyolító vállalatként működik tovább. Ehhez jön még hozzá az épületgépészeti, közműprojektek számára, illetve mezőgazdasági célú felhasználásra csöveket, komplett csőrendszereket készítő PipeLife Hungária Kft. teljesítménye. Utóbbi társaság 100 százalékban a Wienerberger tulajdonában van.

A cégcsoport éves árbevétele 2020-ben meghaladta a 50 milliárd forintot. Ez az építőanyag-gyártáson túl is meghatározó ipari szereplővé teszi a társaságokat. A cégcsoport ugyanis teljesítményével a 300 legnagyobb forgalmat bonyolító magyar vállalat egyikének számít.*

Az érdekeltségek a magyar ipar kiemelkedő foglalkoztatói között vannak. Összesen 8 magyarországi településen (Balatonszentgyörgy, Békéscsaba, Csorna, Debrecen, Felsőzsolca, Kőszeg, Ócsa, Tiszavasvári) 10 üzemet működtetnek, ahol az alkalmazottak száma 2021 során megközelítette az 1000 főt.

Vállalatok hatalmas múlttal

A Wienerberger hazai leányvállalatát 1990-ben hozta létre az immár több mint 200 éves múlttal rendelkező osztrák anyacég. A honi megjelenés a külföldi expanzió mindössze második állomása volt. A Wienerberger Zrt. az eltelt három évtizedben a magyar falazati anyagok piacának vezető szereplőjévé, s egyben a legnagyobb hazai kerámiatégla gyártójává vált – számos üzeme 120-130 éves múlttal rendelkezik. A célok között hangsúlyos szerepet kap a magyarországi építőipar támogatása, többek között a hazai termelés erősítésén és a magas hozzáadott érték megteremtésén keresztül. Így a belföldi igényeket néhány kivételtől eltekintve lényegében itthonról elégítik ki. Ennek köszönhetően a cég stratégiai szerepet tud betölteni a hazai építőanyag-ellátásban. Olyan szállító, amely nagyban hozzájárul, hogy a falazati eszközök esetében a belföldi ellátás megfelelő szintű legyen. Mindezek mellett érdemi a társaság export tevékenysége is: a kőszegi a Wienerberger-csoport egyik legfontosabb európai áthidaló gyártó helye, míg a békéscsabai tetőcserepek a szlovák, román és több balkáni ország piacán is jól ismertek. Ezen felül a tiszavasvári és békéscsabai téglagyárakból is rendszeresen indul kamion külföldi piacok felé.

A menedzsment nagy hangsúlyt helyez a hazai kutatás-fejlesztésre is. Számos innovatív termék mellett ennek egyik emblematikus eredménye volt Potortherm X-therm kerámiatégla is, amelyet 2021-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen alkottak meg. Ennek a vállalati filozófiának köszönhetően Heimo Scheuch, a világszerte több mint 17 000 alkalmazottat foglalkoztató Wienerberger csoport vezérigazgatója tavaly ősszel a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át.

A Semmelrock Stein+Design Kft.-t több mint 20 éve a magyar térkő és lapgyártás jelentős szereplője. Az 1958-ban, szintén Ausztriában létrehozott vállalat első honi gyárát 1998-ban hozta létre Ócsán. A társaság nemzetközi csoporton belüli jelentőségét mutatja, hogy a magyar leány és az itt szerzett tapasztalatok elévülhetetlen szerepet játszottak a cég azóta lebonyolított kelet-közép-európai terjeszkedésében.

A Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. Magyarország legnagyobb múltú műanyag csőgyártó vállalata. A jogelődök története egészen 1922-ig, a Magyar Gomb és Műanyagipari Rt. megalakulásáig vezethető vissza. A Pipelife Csoportot 1989-ben alapította 50-50 %-os tulajdonrésszel a Solvay belga vegyipari és a Wienerberger osztrák építőipari társaság. A Pipelife 2012-ben 100 %-ban a Wienerberger tulajdonába került.

*HVG Top 500, Az 500 legnagyobb árbevételű magyarországi cég 2020

–