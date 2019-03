Íme, a csúcsmelósbérek a Lidlnél, az Aldinál és társaiknál

A kiskereskedelemben nem az eladótérben, hanem a logisztikában, raktárban, szállításban dolgozóknak adják a több fizetést. A targoncást is “aranyárban” mérik, mindenütt. Most épp a karbantartók és a sofőrök vezetnek bérekben, előbbiek villanyszerelő végzettséggel. Nem csak a kis-, és a nagyboltok, hanem az eladótér és a logisztika között is kinyílt a bérolló. A blokkk.com összeszedte a kétkezi munkával elérhető legnagyobb béreket, kereseti lehetőségeket, javadalmazásokat.