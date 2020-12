A veszélyes anyag raktárak fejlesztésére kiemelt figyelmet fordít a Dachser, legutóbb Németországban Malschban nyitottak egy új raktárat, emellett a Dachser magyarországi képviselete is további fejlesztéseket terveznek a jövőre nézve.

A Dachser jelenleg 44 országban, 396 telephellyel van jelen a piacon, a globális logisztikai szolgáltató évről évre újabb intelligens megoldásokat kínál többek között a vegyipari ügyfeleik részére is.

A koronavírus-járvány jelentős hatást gyakorolt megannyi piaci szereplőre, azonban a németországi székhellyel rendelkező Liegl&Dachser sikeresen vette az akadályokat az idei évben. A logisztikai szolgáltató folyamatosan fejleszti veszélyes anyag raktárainak többek között a kapacitását, eszközparkját, infrastruktúráját. A Farotól Bukarestig, Marseille-től Oslóig terjedő DACHSER European Logistics telephelyhálózat 332 központja közül Malsch városa fontos szerepet tölt be. 2020 májusában Malschban új veszélyes anyag raktárt nyitottak, amely a legszigorúbb biztonsági intézkedéseknek felel meg. A DACHSER több mint 20 millió eurót fektetett be az új épületbe, amely során számos fejlesztést hajtottak végre az infrastruktúra modernizálásától kezdve a biztonsági rendszerig. Az új raktár 21 800 nm2-en terül el, ahol hozzávetőlegesen 43.000 paletta fér el.

A Chem-Logistics ipari megoldásai segítségével ötvözi a szabványosított logisztikai szolgáltatásokat és a veszélyes áruk globális hálózatban történő kezelésével kapcsolatos szakértelmet a vegyiparban tevékenykedő ügyfelei számára. Ezenkívül a vállalat központi veszélyes árukezelő rendszereket működtet a közúti, a légi és a tengeri logisztikai folyamatok során, továbbá világszerte 254 regionális veszélyes áru biztonsági tanácsadóval működik együtt.

Magyarországon jelenleg Tiszaújvárosban és Pilisvörösváron rendelkeznek veszélyesanyag raktárral, ahonnan a vevői koncepciónak megfelelően belföldre és külföldre is szállítanak veszélyes árut, illetve fogadnak onnan. A szlovákiai Lozornóban található Eurohub közelségének köszönhetően az európai gyűjtőszállítmányozási rendszerük is aktívan részt vesz a szállítmányozásban. A veszélyes anyagok raktározása és a veszélyes árukkal kapcsolatos szállítmányozási folyamatok nagyban különböznek a többi áruétól: vonatkozó szaktudás, megfontoltság és a szabálykövetés, valamint megfelelő gyakorlat a legfontosabb kulcsszavak. Továbbá kiemelt figyelmet igényel a tárolandó áruk törzsadatainak alapos ellenőrzése. Bizonyos esetekben akár robbanásbiztos anyagmozgatógép használatára is szükség van, emellett rendszeres napi-, heti-, havi- és éves ellenőrzéseket hajtanak végre a raktárral kapcsolatos gépek és berendezések mindegyikénél, amely nemcsak a épületgépészeti munkatársak feladata, hanem a raktári dolgozóké is.

A veszélyes anyagok mozgatása rendkívül nagy precizitást és körültekintést igényel. ,,Először is rengeteg uniós és magyarországi jogszabálynak, valamint előírásnak kell megfelelni, például eleget kell tenni a kémiai biztonságról-, a katasztrófavédelemről- és az iparbiztonságról szóló törvényeknek, a Seveso III irányelvnek, valamint az ADR megállapodás előírásainak – csak hogy néhányat említsek. Másrészt megbízóink és a Dachser globális elvárásaiban is szerepelnek minősítési rendszerek (pl. SQAS- és ISO tanúsítványok, VCI koncepció szerinti tárolás stb.), melyeket rendszeresen felülvizsgáltatunk, illetve használunk.” – emeli ki Márton Tamás, Liegl&Dachser Contract Logistic üzletágának munkatársa. A szigorú szabályok mellett az adott raktár mind épületszerkezetében és kialakításában, mind épületgépészeti megoldásaiban, mind raktári állvány-, anyagmozgató-, IT-hardware infrastruktúrájában, mind szoftvertámogatásában nagyságrendekkel nagyobb befektetést igényel. ,,Az idei évben a raktári folyamatok részbeni átszervezését végezték el, továbbá egy raktári folyamatidőt- és költséget elemző rendszer bevezetése történt meg. Emellett a mozgatási mennyiségek növelése, a működés folyamatosságának fenntartása, a folyamatok áttekintése és javítása volt fókuszban. Szeretnénk a veszélyes anyagraktárt még hatékonyabban és profitábilisabban működtetni.” – teszi hozzá Márton Tamás.

A régióban Magyarország mellett a Dachser a romániai Ploieştiben is felépített egy egyedülálló veszélyesanyag raktárat. Az épület biztonsági szintje nagyon magas, teljes mértékben megfelel a Seveso III irányelvnek (2012/18/EU irányelv) követelményeinek. A polcok például ellenállnak a Richter-skála szerinti 8-as erejű földrengésnek is.

A Liegl & Dachsernél a jövőre nézve mindenképpen előtérbe kívánják helyezni az anyagmozgató gépek új generációjának alkalmazását, továbbá a folyamatok további optimalizálására is nagyobb hangsúlyt fognak fektetni új komissiózó eszközökkel (IT-hardware), valamint programmegoldásokkal (WMS-software).