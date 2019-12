Hatalmas ingatlanpiaci felfutást hoznak a „Kék Banán” övezetek – jósolja a Cushman & Wakefield ingatlan tanácsadó vállalat elemzése.

A Cushman & Wakefield nemzetközi ingatlantanácsadó által készített „Industrial Market Sentiment Survey 2019-2022″ kutatásban a fejlesztők és a befektetők az ipari és logisztikai szektor további növekedését prognosztizálják Magyarországon.

A logisztikai szektorban várható ingatlanpiaci fejlődés hátterében pedig az Európát átszelő, úgynevezett „Kék Banán” övezetek átalakulása és új szállítmányozási útvonalak megjelenése áll – véli Halász-Csatári Gábor, a Cushman & Wakefield ipari és logisztikai üzletágának vezetője.

De mi is az a Kék Banán? Nézzük: a kék banán (angolul blue banana) egy nem folytonos városiasodott övezet Nyugat-Európában, amely nagyjából Birminghamtől Milánóig ível. Ez az ív – amelynek alakjáról a „banán” nevet kapta – lefedi többek között Londont, Brüsszelt, Amszterdamot, Kölnt, Frankfurtot, Bázelt és Zürichet. Ez a terület a világ egyik legnagyobb koncentrációját mutatja lakosság, tőke és ipar tekintetében. A „kék” jelző pedig – a Wikipédia szerint – onnan ered, hogy az első térképen kékre színezte a fogalmat 1989-ben megalkotó francia geográfuscsapat. A banán alak a lenti képen is egyértelmű, nem? 😉

No de vissza kutatásra: e szerint a hazánkra jellemző fővárosi centralizáltság miatt a “gyújtópont” nálunk a modern M1, M5 és M3 autópályák által határolt háromszögben található. A budapesti logisztikai keresletet továbbra is az úgynevezett „Big box” logisztikai igények hajtják. A válaszadók egyenlő arányban számítanak új bérlők piacra lépésére és a meglévő bérlők bővülésére.

A vidéki ipari és logisztikai „hot spot-ok” kialakulása nagyobb részt az autóipari gyártókhoz kötődik. A magyar autógyártás a gazdaság húzóágazata, és a növekvő kutatás-fejlesztési tevékenységüknek köszönhetően az adott helyszíneken ma már a globális értékláncban is versenyképes kompetencia található. (Az ország főbb ilyen folyosóit, pontjait lásd a lenti képen.)

A kutatásban résztvevők döntő többsége a vidéki ipari ingatlanpiac további bővülésére számít, főként új bérlők piacra lépésével. A keresletet elsősorban a gyártás hajtja, az elektromos autógyártás hazai bővülésével pedig az akkumulátor gyártók és további autóipari beszállítók részéről számítunk növekvő bérleti keresletre.

A válaszadók szerint, az E-kereskedelmet kiszolgáló HUB jellegű logisztikai ingatlanok iránti kereslet Budapest fókuszú marad. A városi logisztika bővülése is ebből a szegmensből várható. A regionális vidéki piacokon az E-kereskedelmet kiszolgáló depóhálózat megjelenésére és további bővülésére számítanunk.

A kedvező piaci kilátások és rekord magas bérbeadottság mellett továbbra is a „Build-To-Suit”, azaz egyedi bérlői igények alapján történő fejlesztések a legvonzóbb konstrukciók, ám spekulatív jellegű átadások is várhatóak a fejlesztőktől a következő években. A legnagyobb fejlesztői kockázatot továbbra is a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő hiánya és a magas építési költségek jelentik.

A Cushman & Wakefield „Industrial Market Sentiment Survey 2019-2022″ kutatás beszámolókat tartalmaz a Logicor, az InfoGroup és a CTP Hungary hazai fejlesztési terveiről, továbbá az E-kereskedelem, a „last-mile delivery” (kb.: utolsó mérföld szállítás) és a városi logisztika hazai fejlődéséről. A Cushman & Wakefield „Ipari & logisztikai ingatlan trendek” kutatás 2019. őszén készült 40 ingatlan fejlesztő és befektető részvételével.

A kutatás (angolul) itt érhető el:

https://www.hun-industrial.hu/hu/letoltes.html