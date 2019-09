Így nem fogyunk ki ősszel sem a jégkrémből!

Egy különleges megoldás optimalizálja a teljesítményt és az energiafogyasztást Olaszország legnagyobb szabályozott hőmérsékletű logisztikai központjában. Idén, mint korábban is, a nyári hónapokban drasztikusan megnő a jégkrémfogyasztás, és a hidegebb előállítási körülmények fenntartása komoly kihívást jelent a logisztikai vállalatok számára. Mutatunk egy példát, hogy egy római óriásraktárban hogyan oldották meg a kihívást.

A raktározással foglalkozó cégek folyamatosan keresik az olyan innovatív megoldásokat, amelyek biztosítják a kiváló minőséget, ugyanakkor a lehető legnagyobb mértékben energia-hatékonyak is. A Pacaro Logistica piacvezető a szabályozott hőmérsékletű logisztika terén, és egyben a “hideg” raktározás legnagyobb, jégkrémtárolásra specializálódott logisztikai központja Közép-és Dél-Olaszországban. A Pacaro Logisticának 2017-ben fel kellett újítania nagymértékben automatizált raktárépületét Kelet-Rómában (Borgorose-ban), ahol egy 20.000 négyzetméteres, 35.000 raklapos kapacitással rendelkező hűtőházat létesítettek a termékek számára.

Az ügyfél olyan megoldást keresett, amely eleget tesz az elektromos rendszerek nyomonkövetési és ellenőrzési követelményeinek, hogy ezzel biztosítsa a folyamatos működést (ami alapvető fontosságú a jégkrémek tárolása esetén), és az energia-hatékony vészhelyzeti áramellátást.

A vállalatok digitalizációjával (is) foglalkozó svájci nagyvállalat, az ABB javaslata egy “intelligens”, Emax 2 légmegszakítóval felszerelt, beépített Ability Electrical Distribution Control System (EDCS) platformmal rendelkező elosztó volt. A megoldás biztosítani tudja a korszerű védelmi funkciókat, a programozható logikát, a felügyeleti rendszerekhez történő teljes kapcsolódást, illetve az ezekbe történő integrálódást.

Az Emax 2 az elektromos rendszert egyszerűen, biztonságosan és digitálisan tudja távolról csatlakoztatni az ABB AbilityTM EDCS innovatív felhőalapú számítástechnikai platformhoz.

„Azért választottuk az ABB megoldását, mert a korábbi projektek során alkalmazott ABB-megoldások rendkívül megbízhatónak bizonyultak” – hangsúlyozta Roberto Pacaro, a Pacaro Logistica vezérigazgatója. „Az ABB által ajánlott intelligens elosztó olyan előnyöket kínál, mint az elektromos hálózat ellenőrzésének és megfigyelésének, továbbá megelőző karbantartásának lehetősége.”

A raktárhelyiségben áramló információkat szintén az ABB WMS-én (Warehouse Management System – Raktárkezelési rendszer) keresztül kezelik. Ez egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi a szállítmányok nagy mennyiségű áramlásának digitális tervezését és kezelését, ily módon biztosítva a raktár valós idejű megfigyelését. A Rómában található Pacaro Logistica raktár a lehető legkorszerűbb és összhangban áll az Ipar 4.0 modern elképzeléseivel.

A kiváló minőségű villamosenergia szolgáltatás biztosítása érdekében az ügyfél egy Hi-T Plus típusú közép/kisfeszültségű műgyanta transzformátort telepített. Rendkívüli hatékonyságának köszönhetően a Hi-T Plus nagyobb rugalmasságot biztosít a rakományok kezelésekor, ami igen változó lehet ebben az alkalmazásban. A H-osztályú szigetelőanyag, ellentétben a hagyományos transzformátorok F-osztályú szigetelésével, csökkenti a transzformátor méretét és ebből adódóan költségmegtakarítást eredményez.

A Pacaro egy 4 db napelemes TRIO szolár füzérinverterrel működő napelemes üzemet is létesített, hogy a hagyományos villamos hálózattal párhuzamosan támogassa a hűtőrendszert, energiamegtakarítást és nagyobb fenntarthatóságot biztosítva.

Kiemelkedő teljesítményük mellett a TRIO szolár füzérinverterek könnyű használatot, beépített telepítést, megfigyelést és irányítást kínálnak. 98%-os átalakítási hatékonyságuknak és széles bemenetifeszültség-tartományuknak köszönhetően a TRIO inverterek maximális rugalmasságot nyújtanak az optimális energiatermeléshez.