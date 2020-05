Így alakította a vírus a nemzetközi logisztikai ipart

A logisztikai ingatlanok iránti kereslet a fogyasztói magatartás és az ellátási láncok változásával folyamatosan alakul. A Prologis hozzávetőleg 92 millió négyzetméteres globális portfóliója jó példa a logisztikai ingatlanok ügyfeleinek sokféleségére, hiszen az alap bérleti díjat tekintve egyik ágazat sem képvisel 15%-kal nagyobb súlyt. Ez a sokféleség, és az ellátási láncok alapvető szerepe a bevételtermelés valamennyi módjában kedvező hatással van az ellenálló képességre, hiszen az ügyfélágazatok közel 60%-ában bővülés tapasztalható.

A Prologis Research a járvány hatásait a következő három szakaszra osztotta: „maradj otthon gazdaság”, „konszolidáció” és az „új normalitás”. Ezúttal az első két szakasszal foglalkozunk, és azokat olyan alapvető trendekkel kapcsoljuk össze, amelyek az ügyfélágazatoktól függően növelhetik vagy éppen csökkenthetik a logisztikai ingatlanok iránti keresletet. Az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatalának az egyes kiskereskedelmi kategóriákra vonatkozó értékesítési adatai a relatív teljesítményt fejezik ki.1 Következő tanulmányunk a világjárványból levont, az ellátási láncokat érintő tanulságokkal foglalkozik majd, nagyobb hangsúlyt fektetve az alapvető ügyfélágazatokra és a hosszabb távú hatásokra.

Jelen elemzésünkben a világjárvány rövid távú gazdasági szakaszait vizsgáljuk:

A „maradj otthon” gazdaság. A márciusi kiskereskedelmi értékesítés volumenét illetően a logisztikai ingatlanokat érintő ágazatok súlyozott átlaga összességében 730 bázisponttal haladta meg az átlagot; a visszaesés 1,4%-os volt, szemben a teljes kiskereskedelem -8,7%-os teljesítményével.2 Konszolidáció. A korábbi recessziós időszakok során a kiskereskedelmi értékesítés a logisztikai ingatlanpiaci ágazatokban 330 bázisponttal meghaladta a teljes kiskereskedelmi értékesítés bővülését.3

A logisztikai ingatlanpiac a „maradj otthon” gazdaságban

A gazdaság gyengesége és a kijárási korlátozások állnak szemben az újonnan megjelenő keresleti forrásokkal. A gyors átrendeződés bizonyos ágazatokban a kereslet hirtelen megugrását eredményezte, ami ismételten felhívta a figyelmet a logisztikai ingatlanok a mindennapi életben játszott alapvető szerepére. A jelen tanulmány publikálásakor a Prologis saját adatbázisa a bérleti ajánlatok és a bérleti szerződések (amely az aláírt bérleti szerződésekre vonatkozó legfontosabb piaci mutató) tekintetében két számjegyű növekedést jelzett az Egyesült Államokban és Európában (március közepétől április elejéig). A piaci fennakadások ellenére az ügyfelek túlnyomó többsége – világszerte mintegy 95% – legalább részlegesen tovább működik.

Az új keresleti források alapvetően a következőkből adódnak:

Készletek felhalmozása. A tartós otthonmaradás kényszerével szembesülve a fogyasztók siettek különféle élelmiszereket és fogyasztási cikkeket felhalmozni. Ezeket a termékeket széles kereskedői körtől szerezték be, amely kereskedők együttesen a Prologis ügyfélkörének több mint 24%-át teszik ki (a továbbiakban: „ügyfélkör”).4 Márciusban az Egyesült Államokban az élelmiszer-értékesítés volumene közel 30%-kal emelkedett.5 Gyors utánpótlási műveletekkel töltötték fel a boltok polcait, és rendkívüli mértékben megugrott az élelmiszer-kiszállítás volumene. Az április végi állás szerint az e-kereskedelemben az aznapi és másnapi kiszállítások továbbra is nehezen biztosíthatók.

Egészségügyi támogatás. Az egészségügyi felszerelések, gyógyszerek és egyéni védőfelszerelések iránti kereslet világszerte jelentős mértékben nőtt, de a járvány által leginkább veszélyeztetett pontok folyamatos változása is az ellátási láncok rugalmasságának fontosságára hívta fel a figyelmet. Az egészségügy az ügyfélkör kb. 5%-át teszi ki, és elsősorban orvosi felszereléseket és berendezéseket foglal magába.

Készletezés. A kínai üzembezárások miatt megkétszereződött a szállítandó áruk mennyisége, miközben számos ügyfél nem rendelkezett elegendő tárolóhellyel. Ez sok ágazatban növelte az igényeket a rövid távú tárolóhelyek iránt, és jelentősen növelte a keresletet az ellátási láncok kezelésére szakosodott logisztikai vállalatok részéről. A rövid távú bérleti szerződések volumene éves összevetésben 40%-kal nőtt a 2020. április 17-ig tartó 30 napos időszakban.

Iroda- és iskolabezárások. Számos háztartásban a családtagok egyik nap még munkába és iskolába mentek és társasági eseményeken vettek részt, a következő napon pedig már otthonról kellett végezniük ezeket a tevékenységeket. A vegyes kiskereskedelmi kategóriába tartozó egyes termékek (az ügyfélkör kb. 8%-a) és az elektronikai/háztartási készülékek (~8%) értékesítése jelentősen megnőtt; ebbe a körbe tartoznak például az iskolai felszerelések, számítógépek/monitorok és az asztalok/székek.

Korlátozott mobilitás. A kereskedelmi módokat tekintve a változás szélsőségesnek nevezhető. Az előzetes becslések szerint az e-kereskedelmi értékesítés volumene márciusban több mint 50%-kal nőtt (a korábbi 15%-os trendhez képest); jelentősen bővültek olyan, korábban kevéssé fejlett területek is, mint az élelmiszerkereskedelem. Az e-kereskedelmi tevékenység márciusban és áprilisban az új bérleti szerződések közel 40%-át tette ki. Az ügyfélkör 11%-át, illetve 5%-át kitevő szállítmányozási/forgalmazási és csomagolóipari/papíripari ügyfelek kihasználhatták a megnövekedett csomagmennyiség előnyeit.

A kiskereskedelmi értékesítések márciusi üteme felhívja a figyelmet a logisztikai ágazat ellenálló képességére és kimagasló teljesítményére. Az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi értékesítések alapján az ágazat bővülése élesen kettévált a „maradj otthon” szakaszban. Az alábbi táblázat a kiskereskedelmi értékesítés változását (és ebből a logisztikai ügyfélkör részesedését) mutatja a 2020. március 31-i állapotnak megfelelően.6 Ezeknek az ügyfeleknek körülbelül 60%-ára az árbevétel bővülése, 40%-ára visszaesés volt jellemző. A logisztikai ingatlanipar teljesítménye összességében 730 bázisponttal haladta meg az országos átlagot, a visszaesés itt 1,4%-os volt, szemben a teljes kiskereskedelmi ágazat -8,7%-os teljesítményével.

Veszélyeztetett szegmensek. Az új kereskedelmi magatartásformák jelentős kihívások elé állítottak egyes ágazatokat. A logisztikai ingatlanok azonosítható közvetlen kitettsége a legsúlyosabban érintett ágazatok irányába kis mértékű, ami az ügyfélkör 3–4%-át jelenti (járműipar, utazás / idegenforgalom / konferenciaturizmus / szórakoztatóipar, vendéglátás, áruházak, repülés / olaj- és gázágazat). A felsorolt ágazatok egyes szegmensei mindazonáltal szintén kihívásokkal szembesülnek, különösen azok a kis- és közepes méretű ügyfelek, akik – állami támogatástól függetlenül – nem rendelkeznek a világjárvány kezeléséhez szükséges rugalmassággal. A szállítmányozás/forgalmazás, az élelmiszer- és italforgalmazás, valamint a ruházati/sporttermékek területén különösen sok ilyen ügyfél található.

Járműipar. A korábbi kínai gyárbezárások miatt már eleve kínálati nehézségekkel szembesülő járműipari ügyfelek (az ügyfélkör kb. 6%-a) körében a kijárási korlátozások és az utazások elmaradása következtében hirtelen estek vissza az értékesítések. A logisztikai ingatlanpiacon mindazonáltal az új eladások helyett az autóipari ügyfelek túlnyomó többsége jellemzően a már meglévő járműállomány kiszolgálására összpontosít, ami jó előjel lehet a keresletet illetően arra az időre, amikor az utazási szokások elkezdenek visszatérni a normális szintre.

A korábbi kínai gyárbezárások miatt már eleve kínálati nehézségekkel szembesülő járműipari ügyfelek (az ügyfélkör kb. 6%-a) körében a kijárási korlátozások és az utazások elmaradása következtében hirtelen estek vissza az értékesítések. A logisztikai ingatlanpiacon mindazonáltal az új eladások helyett az autóipari ügyfelek túlnyomó többsége jellemzően a már meglévő járműállomány kiszolgálására összpontosít, ami jó előjel lehet a keresletet illetően arra az időre, amikor az utazási szokások elkezdenek visszatérni a normális szintre. Utazás/idegenforgalom/konferenciák/szórakoztatóipar. Ezek az ügyfelek együttesen a logisztikai ügyfélkör körülbelül 1%-át teszik ki, és jellemzően koncentráltan vannak jelen egyes piacokon, például Florida középső részén, Las Vegasban és a kaliforniai Orange megyében.

Ezek az ügyfelek együttesen a logisztikai ügyfélkör körülbelül 1%-át teszik ki, és jellemzően koncentráltan vannak jelen egyes piacokon, például Florida középső részén, Las Vegasban és a kaliforniai Orange megyében. Vendéglátás. A kizárólag vendéglátóipari ügyfelek a logisztikai ügyfélkör kevesebb mint 1%-át teszik ki, bár az élelmiszer- és italforgalmazásban tevékenykedő egyes ügyfelek valószínűleg egyaránt szolgáltatnak élelmiszeripari és vendéglátóipari csatornákon keresztül is.

A kizárólag vendéglátóipari ügyfelek a logisztikai ügyfélkör kevesebb mint 1%-át teszik ki, bár az élelmiszer- és italforgalmazásban tevékenykedő egyes ügyfelek valószínűleg egyaránt szolgáltatnak élelmiszeripari és vendéglátóipari csatornákon keresztül is. Áruházak/ruházati cikkek/sporttermékek. Az áruházak az ügyfélkör kevesebb mint 1%-át teszik ki, míg a ruházati/sporttermékek szegmense 6–7% közötti részesedéssel bír.

Az áruházak az ügyfélkör kevesebb mint 1%-át teszik ki, míg a ruházati/sporttermékek szegmense 6–7% közötti részesedéssel bír. Olaj- és gázágazat. Ezek az ügyfelek nem jelentenek számottevő keresletet a logisztikai ingatlanpiacon. Együttes részesedésük nem éri el a teljes ügyfélkör 0,5%-át.

Az egyes ágazatok teljesítménye a koronavírus-járvány idején

RÉSZESEDÉS

(%) BŐVÜLÉS,

MÁRCIUS, 2020

(HAVI %) SÚLYOZOTT NÖVEKEDÉSI RÁTA

(%) TELJES KISKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS -8,7 LOGISZTIKAI SÚLYOZOTT ÁTLAG -1,4 Élelmiszer- és italforgalmazás 10,9 +25,6 +2,8 Vegyes kiskereskedelem 8,5 +12,2 +1,0 Fogyasztási cikkek** 9,0 +10,8 +1,0 Csomagolás / Papíripar** 5,6 +10,8 +0,6 Egészségügy 4,8 +4,3 +0,2 Szállítmányozás / Forgalmazás* 13,1 +1,9 +0,2 Építőipar / Lakásfelújítás 7,8 +1,3 +0,1 Ipar / Gépipar*** 7,2 -5,4 -0,4 Járműalkatrész-gyártás 7,0 -6,2 -0,4 Szórakoztató elektronika 9,8 -15,1 -1,5 Áruházak 0,6 -19,7 -0,1 Sportcikkek 3,9 -23,3 -0,9 Vendéglátás 1,2 -26,5 -0,3 Háztartási gépek 6,3 -26,8 -1,7 Gépjármű-eladások 0,3 -27,1 -0,1 Ruházati cikkek 3,9 -50,5 -2,0 Bővülő ágazatok 59,7 10,0 Visszaeső ágazatok 40,3 -18,4 Megjegyzés: Az ügyfélkör nem tartalmazza a több ügyféllel rendelkező és az irodai/egyéb kategóriába sorolt logisztikai szolgáltatókat, amelyek növekedési üteme megfelel a teljes növekedésnek.

* – kiskereskedelmi értékesítés (kivéve: jármű/gáz/élelmiszeripari szolgáltatók) bővülése, mint proxy

** – általános cikkek / élelmiszerek / egészségügyi és személyes higiéniai termékek / nem bolti értékesítés súlyozott átlaga, mint proxy

*** – az ipari termelés bővülése márciusban, mint proxy

A gazdaság alakulása a „maradj otthon” szakaszban. Az építési határidőket meghosszabbítják, csak a már folyamatban lévő vagy bérbe adott projekteket fejezik be a közeljövőben; az új beruházások száma meredeken csökken.

A gyakorlati korlátozások általában lassítják az építkezések ütemét. Az építkezések ütemét számos tényező lassítja: a korlátozottan rendelkezésre álló munkaerő, az engedélyek megszerzésének és ellenőrzések lebonyolításának nehézségei, valamint a felszerelések és anyagok beszerzésének nehézsége.

Az építkezések ütemét számos tényező lassítja: a korlátozottan rendelkezésre álló munkaerő, az engedélyek megszerzésének és ellenőrzések lebonyolításának nehézségei, valamint a felszerelések és anyagok beszerzésének nehézsége. Eltérő jogi korlátozások. Az Egyesült Államokon belül a jelen tanulmány írásának idején négy államban és több városban tiltották meg a nem létfontosságú építkezések folytatását. Bár Európában az építkezés továbbra is számos országban szünetel, az ipari előállítás és az építőipar korlátozásait kell az elsők között lassan visszaállítani (pl. Spanyolországban).

Az Egyesült Államokon belül a jelen tanulmány írásának idején négy államban és több városban tiltották meg a nem létfontosságú építkezések folytatását. Bár Európában az építkezés továbbra is számos országban szünetel, az ipari előállítás és az építőipar korlátozásait kell az elsők között lassan visszaállítani (pl. Spanyolországban). Az új beruházások gyors visszaesése. A bérbeadással kapcsolatos várható megnövekedett kockázatok miatt sok tulajdonos elhalasztja tervezett beruházásait, a már a kivitelezés előtti szakaszban lévő projekteket is beleértve.

A logisztikai ingatlanpiac a konszolidáció szakaszában

Mivel a válaszreakciók továbbra is alakulóban vannak, a közeljövőben az új logisztikai ingatlanok iránt valószínűleg korlátozott igény jelentkezik részben a gazdasági fellendülés elhúzódása miatt, részben pedig amiatt, hogy a károk enyhítése érdekében bizonyos kategóriák iránt előrehozták a keresletet. Bár az ágazati trendek ebben a szakaszban is érvényesülnek, a gazdasági tevékenység visszaesése azzal is jár majd, hogy az ügyfelek ellenálló képessége még inkább függ a tőkéhez való hozzáféréstől és a működési rugalmasságra való képességüktől.

Korlátozott újranyitás. A súlyosan érintett ágazatokban jó ideig valószínűleg nem fog helyreállni a szokásos üzleti tevékenység. A belépési korlátozások számos szolgáltatóipari vállalkozás, például éttermek és szórakozóhelyek esetén alacsony bevételi korlátot jelentenek a helyreállítási időszakban is.

Fennmaradnak a korlátozott kijárási szokások. A fogyasztói szokások valószínűleg lassan állnak helyre, amint azt a kínai hétvégi forgalom is mutatja, amely a korlátozások feloldása ellenére jóval a járvány előtti szint alatt marad. Az otthoni kiszállítás és étkezés előnyben részesítése tartósnak bizonyulhat, ami további keresletet jelent az élelmiszerek és alapvető termékek iránt a háztartások működőképességének fenntartása érdekében – ami nagyobb kiszállított árumennyiséggel jár a munkahelyi vagy iskolai környezet méretgazdaságossági előnyei nélkül.

A nem alapvető termékek iránti kereslet a jellemző ciklikus mintákat követi. A fogyasztói bizalom gyengülésével párhuzamosan esnek vissza a nagyobb értékű vásárlások és a nem alapvető termékek iránti kereslet. Általánosságban az autóipari, háztartási és elektronikai berendezések és ruházati/sportcikkek ágazatokban jelentkezik komolyabb bevételkiesés.

A korábbi kereskedelmi értékesítési trendek az egyes szegmensekben jól jelzik a logisztikai ingatlanpiac rugalmasságát. A két korábbi recessziós időszak során jól megfigyelhető az alapvető napi szükségletek súlyának növekedése a logisztikai ingatlanok bérlőinek és az értékesítés növekedésének keresztmetszetét illetően. A legmagasabbtól a legalacsonyabb értékig tartó átlagos kumulatív csökkenés az egyes kategóriákban a vegyes kiskereskedelmi, egészségügyi, valamint élelmiszer- és italtermékek iránti kereslet erőteljes növekedését mutatja. A logisztikai ingatlanipar teljesítménye összességében 330 bázisponttal haladta meg az országos átlagot, a visszaesés itt 2,8%-os volt, szemben a teljes kiskereskedelmi ágazat -6,1%-os teljesítményével.

Az egyes ágazatok teljesítménye korábbi recessziós időszakokban

RÉSZESEDÉS

(%) BŐVÜLÉS A KÉT KORÁBBI RECESSZIÓ SORÁN

(HAVI %) SÚLYOZOTT NÖVEKEDÉSI RÁTA

(%) TELJES KISKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS -6,1 LOGISZTIKAI SÚLYOZOTT ÁTLAG -2,8 Vegyes kiskereskedelem 8,5 +13,5 +1,1 Egészségügy 4,8 +8,0 +0,4 Élelmiszer- és italforgalmazás 10,9 +3,7 +0,4 Vendéglátás 1,2 +1,7 +0,0 Szállítmányozás / Forgalmazás* 13,1 -1,4 -0,2 Sportcikkek 3,9 -2,7 -0,1 Járműalkatrész-gyártás 7,0 -3,1 -0,2 Fogyasztási cikkek** 9,0 -3,6 -0,3 Csomagolás / Papíripar** 5,6 -3,6 -0,2 Áruházak 0,6 -5,9 -0,0 Ruházati cikkek 3,9 -6,9 -0,3 Ipar / Gépipar*** 7,2 -9,6 -0,7 Építőipar / Lakásfelújítás 7,8 -9,7 -0,8 Szórakoztató elektronika 9,8 -11,3 -1,1 Háztartási berendezések 6,3 -12,3 -0,8 Gépjármű-eladások 0,3 -19,4 -0,1 Megjegyzés: A legmagasabbtól a legalacsonyabb pontig tartó visszaesés az elmúlt két recessziós időszakban; az ügyfélkör nem tartalmazza a több ügyféllel rendelkező és az irodai/egyéb kategóriába sorolt logisztikai szolgáltatókat, amelyek növekedési üteme megfelel a teljes növekedésnek.

* – kiskereskedelmi értékesítés (kivéve: jármű/gáz/élelmiszeripari szolgáltatók) bővülése, mint proxy

** – általános cikkek / élelmiszerek / egészségügyi és személyes higiéniai termékek / nem bolti értékesítés súlyozott átlaga, mint proxy

*** – az ipari termelés bővülése, mint proxy

A gazdaság teljesítménye a konszolidációs szakaszban. A „maradj otthon” gazdasági szakaszra jellemző jelentős kapacitáskiesés és fokozott kockázati várakozások a konszolidációs szakaszban is befolyásolni fogják a fejlesztési tevékenységet. Az Amerikai Építési Vállalkozók Szövetsége által idén április 6. és 9. között végzett felmérés szerint az építőipari cégek mintegy 40%-a küldött kényszerszabadságra vagy bocsátott el munkavállalókat a koronavírus-járvány következtében.7 Az építőipari finanszírozás valószínűleg továbbra is szűkösen áll majd rendelkezésre, ami az új spekulatív projektek esetén korlátozó tényezőt jelent. Mindaddig, amíg be nem indul a vakcina széles körű forgalmazása, az építkezéseken valószínűleg szigorúbb biztonsági intézkedések lesznek érvényben, amelyek tovább hosszabbíthatják a határidőket.

Következtetések

A több lábon állás növeli az ellenálló képességet. A logisztikai ingatlanpiaci ügyfelek körébe tartozó vállalkozások egyszerre képesek kihasználni a hirtelen piaci változások előnyeit és kénytelenek alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, de összességében átlagon felüli nettó teljesítményt produkálnak.

A jelenlegi „maradj otthon” gazdaságban jelentős ágazatokban, például az élelmiszer- és italforgalmazásban, a vegyes kiskereskedelemben, a fogyasztási cikkek és a szállítmányozás/forgalmazás terén gyorsan bővülő kereslet tapasztalható. A kiskereskedelmi értékesítési adatok szerint a logisztikai ingatlanpiachoz kapcsolódó ágazatok 60%-ára bővülés, 40%-ára pedig visszaesés a jellemző.

A konszolidációs szakaszban azoknak az ügyfeleknek, akik alkalmazkodni tudtak az újfajta fogyasztói magatartásokhoz, az ellátási láncaikat egyre inkább az „új normalitáshoz” kell optimalizálniuk, amelyhez az ideális készletarányok újragondolása is hozzátartozik. A létfontosságú és alapvető napi szükségleteket kielégítő ügyfelek a korábbi recessziós időszakokban a kereskedelmi forgalom növekedését illetően az átlagnál jobban teljesítettek.

Soron következő tanulmányunkban a világjárványból levont, az ellátási láncokat érintő tanulságokkal fogunk foglalkozni, nagyobb hangsúlyt fektetve az alapvető ügyfélágazatokra és a hosszabb távú hatásokra, pl. a készletek szintjére, az e-kereskedelmi kiszállításokra és a beszerzési stratégiákra.

Záró megjegyzések

1 A relatív növekedést az egyes ágazatokban az árbevételi trendek segítségével jelezzük, amely adatok tájékoztató jelleggel alkalmazhatók a logisztikai ingatlanok iránti keresletre, de nem teljesen fedik azokat. Az ügyfélkörrel kapcsolatos összes hivatkozás a Prologis globális portfóliójára vonatkozik, amely a teljes piaci portfóliótól eltér.

2 A Prologis Research számításai az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatalának adatai alapján.

3 Az elmúlt két recessziós időszakban, a 2002-es és 2009-es naptári év alapján.

4 A Prologis 2020. április 15-i portfóliója alapján.

5 Az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatalának a kiskereskedelmi értékesítésre vonatkozó előzetes jelentése, 2020. március.

6 A Prologis portfóliója, alap bérleti díj szerint.

7 https://www.agc.org/sites/default/files/Files/Communications/2020_Coronavirus_FourthEditionFin

al_.pdf