Hamarosan elindul a mezőgazdasági szezon

A mezőgazdasági szezon miatt kettőről három műszakos munkarendre vált a Liegl&Dachser Kft. pilisvörösvári veszélyes anyag raktára februártól, hogy az agrár munkák kezdetével teljes felkészültséggel tudják kiszolgálni a mezőgazdaságban tevékenykedő ügyfeleiket. A februártól májusig tartó időszakban ugyanis közel 7 000 tonna vegyi áru hagyja el vállalat raktárát. A növényvédő szerek iránti kereslet és így a helyszíni szállítás ideje is nagymértékben függ az időjárástól. Ezért a mezőgazdasági ágazatból érkező ügyfelek vegyi anyag szállítása részletes tervezést igényel, a szezonális csúcsidőszakon túlmenően is.

A kiemelt szezonban közel 6500-7000 tonna vegyi áru hagyja el a pilisvörösvári telephelyet, amiből márciusban csak 3000-3500 tonna kerül kiszállításra. Az új munkarendet megelőzően mind a raktárban dolgozó és mind a szállításban részt vevő kollégáknak külön képzésben kell részt venniük, sőt a raktár szigorú feltételeit a katasztrófavédelmi hatóság is rendszeresen ellenőrzi.

A DACHSER Chem Logistics üzletága közel négy millió szállítást bonyolított le 2021-ben, a szállított tömeg 3,4 millió tonnára rúgott, ebből 1,25 millió tonna volt veszélyes anyag szállítás. Magyarországon a cég jelenleg Pilisvörösváron és Tiszaújvárosban üzemeltet veszélyes anyag raktárt, ahonnan a vevői koncepciónak megfelelően történnek kiszállítások. A veszélyes anyagok mozgatása rendkívül nagy precizitást és körültekintést igényel.

,,Először is rengeteg európai és magyarországi jogszabálynak, valamint előírásnak kell megfelelni, például eleget kell tenni a kémiai biztonságról-, a katasztrófavédelemről- és az iparbiztonságról szóló törvényeknek, a Seveso III irányelvnek, valamint az ADR megállapodás előírásainak. Másrészt megbízóink és a DACHSER globális elvárásaiban is szerepelnek minősítési rendszerek (pl. SQAS- és ISO tanúsítványok, VCI koncepció szerinti tárolás stb.), melyeket rendszeresen felülvizsgáltatunk, illetve használunk.” – emeli ki Márton Tamás, Liegl&Dachser Kft. üzletágának munkatársa.

A Liegl&Dachser 2006 óta foglalkozik veszélyes anyagok raktározásával és szállításával, ekkor nyitotta meg az ilyen igényeket kiszolgáló egységét Pilisvörösváron. „Összesen 7000 m2-en tárolunk vegyi anyagokat és kiemelt figyelmet szentelünk mind a raktározás és mind a szállítás során a sérülés mentességére és a pontosságára. Sikerünk titka a kitűnő szolgáltatási színvonal és az időben pontos és hiánytalan szállítás. A következő pár hónapban felkészülten várjuk a szezon sajátosságából eredően az egyszerre érkező megrendeléseket.” – nyilatkozta Halmschláger Gergely, Team Leader, Contract Logistics, Liegl&Dachser Kft.