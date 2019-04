Ferihegy: újabb győzelem, és pályázat alatt az új terminál

Logisztikának számít az utaslogisztika és a légi csomaglogisztika is, így a szakma számára is fontos hír, hogy a minap újra a Budapest Airport lett a legjobb kelet-európai repülőtér: immár hatodszor. Jelenleg zajlik egy új terminál építészeti tervpályázata, a cég pedig 225 milliárd forintot költ saját forrásból a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére. Addig is a bud:plus 6,5 milliárd forintos program keretében kisebb fejlesztéseket hajtanak végre.

A friss hír szerint idén – immár a hatodik(!) egymást követő alkalommal – nyerte el a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címet (a díjátadót lásd képünkön).

A Skytrax által odaítélt elismerés a légiközlekedési szakma egyik legrangosabb kitüntetése, a díj történetében pedig most fordult elő először, hogy egy régiós légikikötő zsinórban ennyiszer nyerte el a címet.

Nemrég Londonban rendezték meg a 20. Skytrax díjátadót, amely a légiközlekedési szakma egyik legrangosabb eseménye. A légitársaságokat és repülőtereket rangsoroló brit légiközlekedési tanácsadó cég, a Skytrax nem kevesebb, mint 8000 vendég előtt adta át a Budapest Airportnak a Kelet-Európa legjobb repülőterének járó elismerést.

Rangos elismerés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnek

Az elmúlt egy évben mintegy 13 millió utas megkérdezésével 160 országon átívelő, repülőtereket értékelő felmérést készített a Skytrax. A megkérdezett utasok véleménye alapján a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér ismét elnyerhette a „Legjobb kelet-európai repülőtér” címet.

„Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy ismét, immár egymás után a hatodik alkalommal elnyerhettük a Skytrax Kelet-Európa legjobb repülőterének járó díját. – mondta Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója. Hozzátette: ez az egyik legrangosabb szakmai kitüntetés, amit a nemzetközi légiközlekedésben elérhettünk, és egyben az egyik legfontosabb visszajelzés számunkra, hiszen a díjról maguk az utasok döntöttek. A díj egyben kötelez is bennünket: most is azon dolgozunk, hogy tovább bővítsük a szolgáltatásainkat és ezzel növeljük a repülőtéri utazás kényelmét.”

Repülőtér fejlesztési tervek, új terminál

A Budapest Airport BUD2020 névre keresztelt ötéves repülőtér-fejlesztési programja keretében számos fejlesztést hajtott végre a program 2016-os elindítása óta. Jelenleg is zajlik egy új terminál építészeti tervpályázata, a Budapest Airport pedig az idei évtől nem kevesebb, mint 225 millárd forintot (700 millió eurót) költ saját forrásból a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére. Az addig hátralévő átmeneti időszakban pedig a Budapest Airport a bud:plus 6,5 milliárd forintos program keretében folyamatos fejlesztéseket hajt végre annak érdekében, hogy az utasok számára gyorsabb, kiszámíthatóbb és kényelmesebb legyen az utazás repülőtéri szakasza.

A társaság közlése szerint az abszolút értékelésben Szingapúr-Changi repülőtere végzett az első helyen, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér a 89. A régióban lévő repülőterek közül Bécs a 19., Varsó a 91., Prága pedig a 97. helyen végzett.