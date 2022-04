Ez a logisztikai vállalat közel 2700 milliárdnyi bevételt ért el tavaly

A volumen növekedése és a magas fuvardíjak rekord növekedést eredményeztek az egyik vezető európai logisztikai vállalatnál. a DACHSER 78.3 %-os ugrást mutatott ki tavaly a légi és tengeri árufuvarozásban.

Tavaly a DACHSER nettó 7,1 milliárd EUR konszolidált árbevételt (a mai árfolyamon közel 2700 milliárd forint) könyvelhetett el, ami 26%-os növekedést jelent 2020-hoz képest. Az előző évi lezárások után a logisztikai szolgáltató ismét dinamikus növekedési pályára állt. A 2021-es év pozitív eredménye a szállítmányok számának és a szállított tömeg 6.3%-os emelkedésének köszönhető, ami vállalati szinten 7.7%-os gyarapodást jelent. Az eladások ugrásszerű emelkedését a magas fuvardíjak véglegesítették, amelyet a szállítási kapacitáshiány okozott.

„Kétségtelen, hogy a 2021-es év több szempontból is kivételes volt és rendkívüli kihívások sorával kellett megküzdenünk” állítja Burkhard Eling, DACHSER CEO. „A Brexit, a koronavírus világjárvány és a változóan alakuló globális ellátási láncok alakították végig az egész elmúlt évet és nagy bizonytalanságot keltettek ügyfeleink körében. Még ebben a szélsőséges helyzetben is sikerült logisztikai megoldásokat kínálnunk ügyfeleink számára, miközben megőriztük a magas szintű minőséget és szolgáltatást. Igyekeztünk megerősíteni kapcsolatainkat és célzott üzleti terjeszkedésre törekedtünk a nagy ügyfelekkel. Ez egy rendkívüli eredménynek könyvelhető el, ami a nehéz körülmények ellenére is erőpróbák sorát követelte munkatársainktól.”

A DACHSER Road Logistics üzletága – amely magában foglalja az ipari alapanyagok és késztermékek (European Logistics) és élelmiszerek (Food Logistics) szállítását és raktározását – bevételét 12.3%-al, 4.99 milliárd EUR-ra növelte 2021-ben. Miután 2020-ban a dél-európai bezárások 2,2 % eladási visszaesést okoztak, az eredmény így is jelentős emelkedésnek számít a 2019-es koronavírus előtti évhez képest.

A DACHSER European Logistics üzletága kimagasló teljesítménnyel, 13.1%-al növelte árbevételét, 3.92 milliárd EUR-ra. A több éves stagnálást követően a szállítmányok számla 6,8 %-os emelkedéssel 72 millió küldemény számra nőtt; a szállított tömeg pedig még tovább gyarapodott 8.5%-al, 30 millió tonnára. Minden regionális üzleti egységben – Németország, Észak-Közép-Európa, Franciaország, Maghreb, valamint Ibéria – két számjegyű bevétel növekedést regisztráltak.

A németországi éttermekre és szállodákra vonatkozó koronavírus korlátozások ellenére, az új ügyfelek megszerzése révén a Food Logistics üzletág 9.8%-os árbevétel növekedést könyvelhetett el. Ez az első alkalom, hogy az élelmiszer üzletág túllépte az egymilliárd EUR árbevételt és így közel 1.07 milliárd EUR forgalommal járult hozzá az üzletág gyarapodásához.

Az ellátási lánc fennakadása, a szűkös szállítási kapacitások és az ennek megfelelően magas fuvardíjak jellemezték a légi és tengeri árufuvarozási üzletágat 2021-ben. Mindezek ellenére, az üzletági fejlesztés eredményeként a DACHSER Air & Sea Logistics üzleti szegmense rekordnak számító, 7.83 %-os forgalmi növekedést tudott elérni. A küldemények száma 9.1%-al, a szállított tömeg pedig 20.9 %-al gyarapodott. A rendszeres légiforgalmi charter járatok kibővítése Ázsia, Európa és Észak-Amerika között kiemelkedő üzleti stratégiai lépésnek bizonyult.

A DACHSER 2021-ben összesen 230 légiforgalmi charter járatot üzemeltetett. „A megbízhatóan rendelkezésre álló raktér biztonságot ad az ügyfeleknek a szállítás tervezése során – és ez volt 2021 sikerének kulcsa. Emellett nagyon előnyösnek bizonyult, hogy a tengerentúlról érkező árukat közvetlenül a saját európai szárazföldi szállítási hálózatunkba tudtuk beintegrálni és a szinergiát kihasználva a gyűjtőszállítás előnyeit ajánlottuk fel ügyfeleink részére” – magyarázta Eling.

Mit hozhat a 2022-es esztendő?

2022-ben továbbra is ingadozó és kihívásokkal teli piaci eseményekkel kell számolnia a cégnek. A háborús Ukrajna rendkívüli emberi szenvedést okoz és mély nyomokat hagy a globális gazdaságban is. Mindemellett történelmileg csúcsokat döntenek az energia- és üzemanyagköltségek, továbbra is aggasztó a sofőrhiány és folyamatos fennakadások vannak a globális ellátási láncokban.

A koronavírust még továbbra sem sikerült megfékezni, a közelmúltban pedig Kínában és Hongkongban kiugróan nőtt a pozitív esetek száma. „Újabb olyan évre kell készülnünk, amelyben válságkezelésre, rendkívüli rugalmasságra és kitartásra van szükség az ellátási láncok fenntartásában” – tette hozzá Eling.

Szolgáltatásainak javítása érdekében a DACHSER gondoskodik a jövőről is azáltal, hogy logisztikai létesítményekbe, digitális technológiákba és berendezésekbe fektet be.

„Ebbe beletartozik például az 52 000 raklap befogadására alkalmas, teljesen automatizált Memmingen-i magasraktár is, amely októberben kezdi meg működését” – magyarázza Eling. „Ugyanakkor jelentős beruházásokat hajtunk végre a digitalizáció, a klímavédelem és különösen a munkaerő felvétel területén.

A logisztikai az terület, ahol továbbra is az emberi munkaerőé marad a főszerep.” 2021-ben a DACHSER mintegy 1000 új alkalmazottat vett fel világszerte, és jelenleg körülbelül 2200 fiatal végez szakmai gyakorlatot telephelyein szerte a világon. A DACHSER magas, mintegy 60%-os sajáttőke aránya erősen alátámasztja a vállalat befektetési politikáját.

