Ez a kék logós bútoráruház bizony “zöldebb” lesz

Évi 3600 tonnát spórol a JYSK bútoráruház – régiós elosztóközponttal csökken a szén-dioxid-kibocsátás

4,5 millió kilométerrel kevesebbet fuvaroznak majd. A vállalat 2030-ig a felére csökkentené az áramfogyasztásból és fűtéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátását.

Zöldítene a működésén és karbonsemlegessé tenné a tevékenységét 2050-re a JYSK üzletlánc. A vállalat 2030-ig pedig a felére csökkentené az áramfogyasztásból és fűtéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátását. Mindezt úgy, hogy továbbra is 200 üzlet nyitását tervezi évente globálisan. A kibocsátás csökkentésében kulcsszerep jut a vállalat ecseri régiós elosztóközpontjának is: a teherfuvarozás csökkentésével – évi 4,5 millió kilométerrel kevesebbet fog fuvarozni – ugyanis évente nagyjából 3600 tonna szén-dioxidot lehet megspórolni.

Új fenntarthatósági célokat fogalmazott meg a JYSK üzletlánc: a Magyarországon 89 üzlettel jelen lévő dán vállalat 2030-ig a felére csökkentené az áruházak, elosztóközpontok, irodák és vállalati autók fenntartásából és fűtéséből eredő abszolút üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Ebben többek között szolárpanelek és olyan módszerek segítenek, amelyekkel zöld villamos energiára és karbonsemleges fűtésre állhatnak át. A kötelezettségvállalások a termékekre és az anyagbeszerzésre is vonatkoznak: 2024 végére valamennyi fából, kartonból és papírból készült termék és csomagolása FSC®-tanúsítvánnyal rendelkezik majd. A textiltermékeket 100%-ban fenntartható pamutból állítják elő. 2050-re pedig az a cél, hogy a vállalat minden egyes művelete karbonsemleges legyen, úgy, hogy továbbra is 200 üzlet nyitását tervezik évente globálisan.

Logisztikai központtal csökken a szállítás

„Fontos azt is látni, hogy kiskereskedelmi cégként a kibocsátás nagy része a termékeinket előállító gyárakból, valamint a szállításból származik. Többek között ezért is kulcsfontosságú a 200 millió eurós befektetésből épülő új, ecseri elosztóközpontunk, amely új mérföldkőhöz ért, befejeződött a szerkezetépítés” – mondta el Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáét és Görögországért felelős country managere.

A raktár teljes kapacitással jövő augusztusban üzemel majd, de várhatóan még idén befejezik az irodaház épületét, illetve telepítik a két magasraktárban 24 db 40 méter magas automata felrakógépet, és folytatódik 2,5 km hosszú anyagmozgató rendszer telepítése is.

3600 tonna szén-dioxiddal kevesebb évente

Az 143 ezer négyzetméteres magyarországi elosztóraktár két magasraktár épületet, áruátvevő, és árukiadó rampákat, valamint irodaépületet is magába foglal. A magasraktárakban 205.000 paletta árunak lesz hely, így az új JYSK központ fontos része lesz a vállalat európai logisztikájának, ugyanis a raktárból sokkal gyorsabban és hatékonyabban működik majd az áruszállítás. A központ felépítésével évi 4,5 millió kilométer közúti teherfuvarozást tudnak megspórolni, ez évente nagyjából 3600 tonna szén-dioxidot jelent. A raktár Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia JYSK vásárlóit, és JYSK áruházait fogja kiszolgálni majd.

Napelemek, elektromos targoncák, elektromos töltők

A logisztikai központ nem csak a szállítást rövidíti le, de magában a raktárban is lesznek zöld megoldások „Hatezer négyzetméteren telepítünk napelemeket a tetőn, a melegvíz-ellátást napkollektorokkal támogatjuk, hőszivattyúval csökkentjük a fűtési igényt. Csak elektromos targoncáink lesznek, a parkolóban pedig elektromosautó-töltő várja majd a JYSK dolgozóit, és egy önfenntartó, helyi őshonos növényekből válogatott ökoszisztémát is kialakítunk” – tette hozzá Szimeiszter Sándor.