Építkeznek az ország több pontján

Az ország több pontján épít logisztikai egységeket a Raben Trans European Hungary Kft. A logisztikai vállalat a jó pénzügyi eredményei mellett műszaki, informatikai fejlesztésekkel, valamint új telephely létesítésével erősítette helyzetét.

Tevékenységének minden szegmensében növekedést ért el tavaly a Raben magyarországi leányvállalata. A cég tovább bővítette, illetve képzésekkel fejlesztette személyi állományát, és több meghatározó partnerével hosszabbította meg a különböző logisztikai szolgáltatásokra szóló megállapodásait, illetve új szerződések révén növelte ügyfeleinek számát. A hazai és nemzetközi disztribúciós tevékenység további erősítése érdekében Győrben áprilisban megnyílt egy új, 1800 négyzetméteres, átrakóraktárként is funkcionáló egység.

Emelkedő pályán

Az értékesítési és szállítmányozási tevékenység mérőszámai egyaránt tovább javultak. Az üzleti mutatók mellett az időben történő kiszállítások aránya is emelkedett, a címre kézbesítések esetében belföldi és nemzetközi viszonylatban is magas szinten stabilizálódott. Egyre jobb eredményekkel működik továbbá a 2019 elején bevezetett ETA (Estimated Time of Arrival) szolgálatás, azaz a szállítmány várható érkezési idejének meghatározása is. A 2020-as év egyik legjelentősebb digitális fejlesztése a kézbesítés fényképpel történő igazolása (picture confirming delivery – PCD), amely az érintkezésmentessége miatt különösen népszerűnek bizonyult. A közeljövő fontos célkitűzése, hogy a cégcsoport nemzetközi gyűjtőszállítmányozási tevékenységében – az ügyfelek igényeivel összhangban – további rendszeres járatokkal optimalizálják a kapacitások kihasználását.

Dunaharaszti

A cég székhelyeként is szolgáló Dunaharasztiban 30 ezer négyzetméternyi új, korszerű raktárterületet adnak át idén, és a meglévő létesítményben is fejlesztéseket végeznek. Szintén jelentős mértékben, több mint 10 ezer négyzetméterrel bővül az első félévben a Raben pécsi raktára, amely elsősorban a belföldi közúti szállítmányozási és raktárlogisztikai tevékenységet segíti majd, illetve legnagyobb helyi partnerének igényeit is kielégíti. A bővítésekkel idén növekszik a cég munkavállalóinak létszáma is, a jelenlegi mintegy 340-ről 400 fölé.

Minőségi munkaerő

A vezetőképzés eddigi legátfogóbb módját dolgozta ki 2020-ra a Raben Group. Az elmúlt évtizedekben felhalmozott tapasztalatokat és legjobb gyakorlatokat egy az egész cégcsoportra kiterjedő oktatási programban egyesítették, a tudásanyag gyakorlati alkalmazásáról pedig a gamifikáció módszerével, játékos formában adhattak számot a résztvevők. A 13 leányvállalat mintegy 1000 vezetőjének bevonásával zajlott verseny első 20 helyezettje közé két hazai munkatárs is bekerült.

Árvai Csaba, a Raben Trans European Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: „A 2020-as évvel kapcsolatban a legfontosabb, hogy a koronavírus-járvány közepette is mindannyiunk számára biztonságos környezetet teremtettünk a cégnél. Ez volt az egyik alapfeltétele az üzletben elért sikereinknek, többek között a 10 milliárd forintot megközelítő forgalmunknak. Megőriztük minden dolgozók munkahelyét, sőt, a növekedés révén újabbakat tudtunk létrehozni. A bővítési projektek alapos előkészítésével nagyot léptünk előre annak érdekében, hogy 2021 is hasonlóan sikeres legyen.”

Lendületben a cégcsoport

A Raben Group valamennyi leányvállalata nagy energiát fordított tavaly a fejlesztésekre. A cégcsoport tagjai több tízezer négyzetméternyi új létesítményt vettek birtokba többek között Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, a szállítmányozási, logisztikai szolgáltatások támogatására pedig új digitális és automatizálási megoldásokkal álltak elő. A Németországban fejlesztett BlueJay a teljes cégcsoport szállítási rendszereit támogatja. Ukrajnában az elektronikus fuvarlevél használata felé tettek nagy lépést, a Last Mile Connector szoftver bevezetésével pedig a futárcégeknek történő információküldést automatizálták. A további innovációk között megtalálhatók az irodai munkát és a raktári folyamatokat segítő alkalmazások egyaránt, a kézbesítési idő automatikus közlését segítő szoftvertől a kobotokon (együttműködő robot) és az önműködő targoncákon át az IoT szenzorokig.

Ewald Raben, a cégcsoport vezérigazgatója elmondta: „2020-ban számos kihívással kellett szembenéznünk. Az ebben az időszakban történteknek nemcsak 2021-re, de a későbbi évekre is jelentős hatásuk lesz. A világjárvány a piac valamennyi vállalatának működési környezetét megváltoztatta, a mi feladatunk ebben a helyzetben az volt, hogy fenntartsuk az üzlet folytonosságát – a saját cégeinknél éppúgy, mint a partnereinknél. Az ügyfélportfóliónk tudatos kialakítása révén a nehéz piaci körülmények ellenére is kedvező pénzügyi eredményeket értünk el. A cégcsoportunknál a pandémia miatt felgyorsult a digitális fejlesztések és a papírmentes logisztikai megoldások bevezetése. Úgy vélem, hogy megfelelő hozzáállással, jól átgondolt stratégiával a válságból lehetőség is válhat.”