Elhelyezték a HelloParks Fót 45.000 m2 -es csarnokának első oszlopát

A Fót melletti megapark közel 50 millió eurós beruházást jelentő első ütemének átadása 2022 első negyedévére várható.

Oszlopállítási ceremóniával kezdte meg a Futureal-csoporthoz tartozó HelloParks a fóti megaparkjának első ütemében megépülő 45.000 m2 raktárcsarnok építését azt követően, hogy a maglódi megaparkba már be is költözhettek az első bérlők. A zöldmezős beruházás keretében fejlesztett energiatakarékos, a BREEAM fenntarthatósági szabványnak megfelelő épületnek már a bérlői összetétele is körvonalazódik: elsősorban e-kereskedelmi, csomaglogisztikai és futárcégekkel, valamint kimondottan egyetlen gyártó vállalat kiszolgálását végző logisztikai társaságokkal folynak előrehaladott tárgyalások.

Budapest szomszédságában, Fóton, az M0 autóút és az M3 autópálya csomópontja mellett, egy 76 hektáros területen kezdte meg az ország egyik legnagyobb ipari és logisztikai központjának tervezett épületkomplexum építését a Futureal-csoporthoz tartozó HelloParks. Az első ütemben megvalósuló, közel 50 millió euró értékű beruházással létrejövő, 45.000 m2-es raktárépület átadását 2022 első negyedévére tervezi a kivitelező Goldbeck Hungaria.

A 76 hektáros fóti telken összesen 330 ezer négyzetméternyi raktár- és ipari terület kialakítására van lehetőség, ahová logisztikai szolgáltatókat, könnyűipari gyártókat és összeszerelő vállalkozásokat is várnak, de ki tudják elégíteni a speciális igényeket is. Budapest közelsége miatt a park a városi disztribúciót végző szolgáltatók számára is ideális, ugyanakkor a vállalat a helyszínen közművekkel és útkapcsolattal rendelkező, megvásárolható ipari építési telkeket is kínál, amelyek 1 hektáros mérettől érhetőek el.

A HelloParks Fót elnevezésű fejlesztés első ütemében, ahol a minimális bérbe vehető terület 3.200 m2, már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak több e-kereskedelmi, csomaglogisztikai és futárcéggel, valamint kimondottan egyetlen gyártó vállalat kiszolgálását végző logisztikai társaságokkal, az első ütemben elkészülő raktárcsarnok egy részére pedig már most leszerződött egy webáruházat üzemeltető vállalat.

A HelloParks a közelmúltban jelentette be, hogy Pátyon egy közel 100 hektáros területen újabb ipari és logisztikai megaparkot épít, Maglódon pedig egy 46 hektáros telken kezdett hasonló fejlesztésbe, ahol már be is költözött az első nagy bérlő. A Futureal-csoporthoz tartozó cég célja az alig több mint egy év alatt elindított három, rendkívül versenyképes és hatékony, a fenntarthatóságot is szem előtt tartó megapark-fejlesztéssel, hogy az iparág egyik meghatározó szereplőjévé váljon először itthon, majd a közép-kelet-európai régióban is, és hozzájáruljon Magyarország pozíciójának javulásához a nemzetközi logisztikai piacon.

„Magyarország versenyképességének javulásához az építőiparnak is változnia kell, hiszen a logisztikai szereplők jellemzően egy éven belül szeretnek beköltözni a létesítményekbe, de egy ilyen projektet ilyen rövid idő alatt nem lehet megfelelően megvalósítani, hacsak nincs már előkészítve a terület. A HelloParks fejlesztései erre a trendre is reagálni tudnak. A vállalt határidőt tartva a közelmúltban adtuk át a maglódi ipari és logisztikai megapark első ütemét jelentő 46.000 m2-es raktárépület első egységét, melybe mindössze öt hónappal a kivitelezés megkezdését követően be is költözhetett az első logisztikai vállalat.

A potenciális bérlők részéről igen intenzív érdeklődést tapasztalunk, minden szabad területünkre előrehaladott tárgyalásokat folytatunk, Maglódon pedig hamarosan beköltözik a következő bérlőnk is. A bérbeadással párhuzamosan már a következő épületek tervezését és engedélyezését is elkezdtük, hogy minél gyorsabban ki tudjuk szolgálni a meglévő és jövőbeli igényeket” – mondta Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

„A logisztikai szereplők elsődleges igényének, hogy egy megfelelően gyors és biztos kivitelezési átfutási idő betartásával csak egy kiforrott, és letisztult koncepció mentén lehet megfelelni. A HelloParks ezen üzleti modelljének megvalósításához szeretnénk támogatást nyújtani, a teljes Közép-Európai humán-, és eszköz infrastruktúránkat felhasználva” – mondta Pavol Čarný, a Goldbeck Hungaria ügyvezető igazgatója.

A HelloParks a Futureal-csoport évtizedes ingatlanfejlesztői és befektetői tapasztalatára támaszkodhat. A Futureal a kelet-közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, Európa 10 legnagyobb ingatlanfejlesztője között tartják számon. Alapítása óta a Futureal-csoport portfóliója több mint 180, összesen 3 millió m2 bruttó alapterületű ingatlanfejlesztési projekttel bővült, több mint 5 milliárd euró értékben.

A Goldbeck Hungaria generálkivitelezői szerepben, az anyacég, a Goldbeck GmbH öt évtizedre visszatekintő tapasztalatára, továbbá annak mind tervezési, gyártási-, és pénzügyi infrastruktúrájára támaszkodva valósítja meg a magyar piacon az ipari ingatlan kivitelezéseit, immár majd egy évtizede. A pozsonyi központú ernyőszervezet alá tartozó Goldbeck cégcsoport a régióban az elmúlt bő másfél évtizedben több mint 2 millió m2 bruttó alapterületű ipari ingatlan kivitelezést tud felmutatni.