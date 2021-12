Egy újabb lépéssel közelebb a fenntarthatóság felé

Egész Európában, így Magyarországon is lényeges a fenntarthatóság, ezért új eszközök kísérik mostantól a DACHSER szállítmányait, az új kézi szkennerek – SAM (Short distance Assistance Mobile) – segítségével jelentős mértékben csökkent a logisztikai cég papírfelhasználása, egyszerűbb és gyorsabb lett a szállítások mindennapi adminisztrációja, követése. A jövőben az eszközök online összeköttetésben lesznek a tervezőprogramokkal, amelyek valós forgalmi adatok alapján és nyitva tartási idők figyelembe vételével egy algoritmus segítségével tervezik majd meg az útvonalakat.

Idén összesen 114 európai állomáson 8800 SAM típusú kézi szkenner állt munkába, beleértve a magyar DACHSER telephelyeket is. A nagyértékű fejlesztés a Liegl&Dachser Short Distance 2.0 elnevezésű projekt keretein belül történt, amely a belföldi disztribúció fejlesztését tűzte ki célul. A sofőrök új SAM típusú kézi szkennerre történő cseréje több szempontból is megreformálja a szállítási folyamatokat: felgyorsult a küldemények kezelése, valamint a támogatási funkciók is javultak, a szkennelés mellett telefonhívásokat is bonyolíthatnak készülékkel, sőt, a jövőben a gépjárművezetők a diszponensekkel és egy biztonyos idő után egymással is beszélni tudnak majd a chatfunkció segítségével. A technológia sokkal korszerűbb, mint a korábbi, és a szállítmány információ is részletesebb. Az új eszköz kezelése rendkívül felhasználóbarát, ezáltal nagy népszerűségnek örvend a gépjárművezetők körében. A visszajelzések alapján a szkennerrel élmény a munka, gyorsabb a rakodás és az ügyfelek oldaláról is nagyobb az elégedettség.

„Olyan korábban nem elérhetõ funkciók jelentek meg, mint például a fotók készítése, amely jelentősen megkönnyíti a mindennapi ügymenetet, sőt, lehetőség van a készülék adatait az irodából is frissíteni, amely leegyszerűsíti a kommunikációt a gépjárművezetőkkel. Az eszköz adminisztrálása és konfigurálása is könnyebb, ezért az ehhez kapcsolódó IT támogatás is fejlődött” – tette hozzá Brandhuber Ákos, Operations manager, Liegl&Dachser Kft. Pilisvörösvár

A jelenlegi szoftver magában hordozza a további fejlesztések lehetőségét, így újabb funkciókkal bővülhet a rendszer a közeljövőben. A tervek szerint az eszközök online összeköttetésben lesznek a tervezőprogramokkal, amelyek valós forgalmi adatok alapján GPS-koordinálták és nyitva tartási idők figyelembe vételével egy algoritmus segítségével tervezi majd meg az útvonalat.