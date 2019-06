Egyértelmű, hogy a vevők egy része kifejezetten szeret közlekedési csomópontok, metrómegállók közelében lakni, az már kevésbé nyilvánvaló, hogy önmagában egy bevásárlóközpont, egy pláza is ilyen vonzerőt jelent-e. Most arra keresték a választ a szakértők, hogy mennyire zavaró a forgalom vagy mennyire hívogató a bevásárlóközpont. Erre még a beruházólknak is érdemes odafigyelni.

Az ingatlanszakmában köztudott, hogy egy metrómegálló közelsége a legtöbb esetben magasabb ingatlanárakat eredményez: legalábbis az 5-10 perces sétával megközelíthető lakások esetében. Ez az értéktöbblet a 10 százalékot is elérheti. Ez ma Budapesten legalább 2-3 milliós ártöbblet egy kis lakásnál is. Nagyon gyakori azonban, hogy egy fontos csomópont és metrómegálló egyben egy bevásárlóközpontnak is helyet ad Budapesten. Gondoljunk csak a Mammutra, a Westendre, az Allee-ra vagy akár az Árkádra.

Például az utóbbi esetében nem is igazán lehet különválasztani azt, hogy mennyit hoz a környék ingatlanáraiban az Örs vezér téri közlekedési csomópont és metrómegálló, illetve az Árkád és a Sugár – derült ki Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodája szakmai vezetőjének szavaiból. „Elsősorban a metrómegálló közelsége, illetve a “komplett infrastruktúra” az, ami a környéken magasabb ingatlanárakat eredményez, és nem maga a pláza. Hiszen Az Örs vezér térről gyorsan megközelíthető bármely belváros-közeli bevásárlóközpont a metróval, így inkább az számít, hogy ki, melyikben szeret vásárolni.” – tette hozzá a szakértő.

Akad Ugyanakkor példa Budapesten olyan bevásárlóközpontokra is, melyek nem egy közlekedési csomópontban találhatók. Ilyen például Újbudán a Campona vagy a Savoya Park. Mint Nagy Csaba, a Balla Ingatlannál a dél-budai régió ingatlanirodáinak szakmai vezetője elmondta: „egyértelműen vonzó minden típusú bevásárlóközpont, illetve maga a központi, csomóponti jelleg az ingatlanvásárlók számára, legyenek azok befektetők vagy lakhatási célra vásárlók.”

A Savoya Park a budafoki részt érinti, míg a Campona Nagytétényt, de mindkettő esetében érezhető az az évek múltán sem csökkenő vonzerő, mely az ingatlanvásárlókra hat. Ez a hatás azon ingatlanok esetében érvényes, melyek gyalogosan 5, maximum 10 perces távolságban helyezkednek el a bevásárlóközponttól.

Nagy Csaba szerint a könnyű megközelíthetőség kifejezetten fontos szokott lenni az idősebbek, illetve a kisgyermekes anyukák számára, mert ők jellemzően inkább gyalogosan közlekednek. Nekik már vagy nincs kocsijuk, vagy a családban nincs több autó, esetleg egyszerűen nem akarnak minden egyes bevásárlás miatt autóba ülni.

„Egy bevásárlóközpont közelsége tehát az ingatlanárakban is megmutatkozik. Ebben az esetben ugyanis jó lokációról beszélhetünk a környező lakóingatlanokat tekintve, és mindig a lokáció a legfontosabb szempont ingatlanvásárlásnál. A gyakorlatban mintegy 10 százalékos ártöbbletet jelenthet egy bevásárlóközpont közelsége” – tette hozzá a szakértő.

Ugyanígy látja Palotai Emese is, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodájának értékesítés vezetője is. Mint mondta, „teljesen egyértelműen vonzza az ingatlanvásárlókat a bevásárlóközpontok közelsége, és itt gondolhatunk az óbudai Eurocenterre, a bel-budai MOM Parkra, a Rózsakert vagy a Hegyvidék bevásárlóközpontra is”. Tapasztalatai szerint például rendkívül keresett a MOM Park mögött található lakópark, de ugyanígy az Eurocenter mögötti utcák is, melyek amellett, hogy csendesek és szép környezetben – a hegyoldalban – helyezkednek el, közel vannak többféle bevásárlási lehetőséghez.