Három vidéki plázát újított fel a közelmúltban az Indotek: a Szeged Plazát, a Kaposvár Plazát és a Szolnok Plazát.

Kis híján 2 milliárd forintból korszerűsítette az Indotek Group az ingatlanportfóliójába tartozó Szeged Plazát, Kaposvár Plazát és Szolnok Plazát.

Az ingatlanpiaci társaság azzal a céllal indította el a bevásárlóközpontok felújítását célzó programját, hogy a plázák külső homlokzatának és belső tereinek korszerűsítése révén, a bérlői és a látogatói igényeknek még inkább megfelelő épületeket alakítson ki. A három korszerűsített pláza modern külsővel, megújult környezetben, új üzletekkel és szolgáltatásokkal várja a látogatókat.

Közel 2 milliárd forintból újította fel tehát a Szeged Plazát, a Kaposvár Plazát és a Szolnok Plazát a bevásárlóközpontok üzemeltetője és tulajdonosa, az Indotek Group. Az összesen több mint 55 ezer négyzetméternyi területtel, és közel 35 ezer négyzetméternyi bérelhető területtel rendelkező plázákat az ezredforduló környékén építették és az elmúlt években nem végeztek rajtuk jelentős felújítást.

A korszerűsítés keretében mind a három pláza külső homlokzata megújult, a Szeged Plaza és a Kaposvár Plaza esetében pedig belső felújítást is végeztek, amelynek mentén a közösségi tereket, így többek között a közlekedő folyósokat és a mosdókat is modernizálták. Mindhárom bevásárlóközpont látványosabb és modernebb megjelenést kapott, a Szeged Plaza pedig teljesen új színvilággal fogadja a látogatókat, valamint a 400 férőhelyes mélygarázsa is megújult. A Kaposvár Plazában a külső homlokzat korszerűsítése mentén az Indotek új bejáratot alakított ki, a belső átalakítások során pedig modernizálta a közösségi tereket és a világítási rendszert, valamint felújította a belső tereket. A Szolnok Plazában a látványosabb külső kialakítása mellett a társaság megújította a vizesblokkokat, valamit a mozihoz vezető közlekedő folyósokat is.

A korszerűsítéssel párhuzamosan a plázák bérlői mixe több ponton átalakult, így új bérlők érkeztek, valamint üzletbővítésekre is sor került. A Szeged Plaza mélygarázsában a közelmúltban nyílt egy Airball pálya, de a 2019-es belső felújítás óta nyitott egy új Vision Express, illetve a pláza bővült egy közel 500 négyzetméteres Rossmann üzlettel, egy 1700 négyzetméteres C&F áruházzal és egy 400 négyzetméteres GYM class fitneszteremmel is. 2021-ben a Szeged Plaza egy új DIGI ügyfélszolgálatot is üdvözölt, emellett nemrég nyitott egy automata szoláriumot kínáló üzlet is. A Kaposvár Plazában, 900 négyzetméteren nyitott új üzletet a lengyel LPP Csoportba tartozó Sinsay. Mindemellett a közelmúltban a Szolnok Plaza két bérlője, a Rossmann és a Spar is átalakította a már meglévő üzletét.

A közel 40 fővárosi és vidéki bevásárlóközpontot üzemeltető Indotek Group azzal a céllal kezdte meg az ingatlanportfóliójába tartozó plázák felújítását, hogy modernebb, korszerűbb és élhetőbb plázákat alakítson ki. A legnagyobb hazai bevásárlóközpontokat üzemeltető ingatlanpiaci társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy fejlesztések révén biztosítsa a portfóliójába tartozó ingatlanok állagmegóvását, valamint mindig ügyel arra, hogy a plázák lefedjék az aktuális piaci és vásárlói igényeket.

„Fontosnak tartjuk, hogy az Indotek ingatlanportfóliójába tartozó plázák megfeleljenek a legújabb látogatói és bérlői igényeknek, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy modernizáljuk a bevásárlóközpontok külső megjelenését és belső tereit. A plázák korszerűsítése révén az Indotek nem csak a vásárlóknak kínál egy modernebb és kellemesebb környezetet a vásárlásra és kikapcsolódásra, de lehetőséget kínál nemzetközi márkáknak, hogy vidéken is jelen lehessenek és elérjék az érdeklődőket. A felújítások során figyelembe vesszük a plázák régióban betöltött szerepét, a városképet, illetve a helyi igényeket is, így mindig arra törekszük, hogy a bevásárlóközpontok színt vigyenek az adott város életébe és közösségi ponttá váljanak. A plázafelújítási programunk keretében már 7 bevásárlóközpontot felújítottunk és a jövőben olyan nagyvárosokban folytatjuk majd, mint például Győr vagy Pécs” – mondta Lelkes László, az Indotek Group retail fejlesztési igazgatója a felújítások kapcsán.