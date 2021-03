Bővült az ingatlanfejlesztő HelloParks csapata

Bővült az ipari ingatlanfejlesztő HelloParks csapata: tapasztalt műszaki igazgató szakmai irányításával folytatja a lendületes terjeszkedést a HelloParks. A Futureal-csoporthoz tartozó innovatív ipari ingatlanfejlesztő vállalat csapata a tavalyi indulás óta 30 főre nőtt. Vadonatúj központi irodájában a cég jelenleg már két helyszínen, összesen több mint 500 ezer négyzetméternyi megapark megvalósítását készíti elő.

Idén februárban műszaki igazgatóként csatlakozott a HelloParks-hoz Molnár Gábor Alajos. A mérnöki, jogi és MBA közgazdasági diplomával, valamint PMP minősítéssel rendelkező szakember az elmúlt évtizedben számos meghatározó hazai és nemzetközi vállalatnál – többek között az ASA Építőipari Kft-nél, a KÉSZ-csoportnál és a Hungrana Kft-nél – töltött be vezetői pozíciókat. Karrierje során átfogó tapasztalatokat szerzett nagy ívű, komplex kereskedelmi és ipari beruházások megvalósításában, valamint befektetési portfoliók kezelésében. Új szerepkörében kiemelt feladata, hogy biztosítsa a HelloParks jelenlegi és jövőbeni fejlesztéseihez kapcsolódó kivitelezések gördülékeny szakmai előkészítését és a mérnöki feladatok összefogását.

„A környezetbarát, fenntartható és minőségi műszaki technológiák ötvözésével a HelloParks egyedülálló létesítményeket tervez ipari megaparkjaiba. Célom, hogy ezeket a jövőbe mutató megoldásokat és szolgáltatásokat is felvonultató beruházásokat hatékonyan és a legmagasabb minőségben hozzuk létre” – mondta Molnár Gábor, a HelloParks műszaki igazgatója (képünkön).

A HelloParks az ipari ingatlanfejlesztő szektor egyik meghatározó szereplőjévé kíván válni itthon, majd a közép-kelet-európai régióban. A cég Magyarországon már Fóton és Maglódon is logisztikai és ipari központok fejlesztését tervezi, összesen több mint félmillió négyzetméternyi területen, ahol raktározási és könnyűipari gyártási tevékenység is végezhető. Az előkészítés alatt álló létesítmények közös jellemzője, hogy az energiahatékonyságot és a környezetkímélő üzemeltetést biztosító okos megoldások révén teljesítik majd a BREEAM fenntarthatósági szabvány előírásait. A bérlők munkavállalóinak igényeit szem előtt tartva, a kikapcsolódást segítő szabadidős- és közösségi szolgáltatások is megtalálhatóak lesznek az élhető, emberközpontú logisztikai parkban, ezzel is támogatva a területen működő vállalatok munkaerő toborzó és megtartó tevékenységét.

A dinamikus növekedésre berendezkedett vállalat a Corvin Sétányon alakította ki új, modern központját, amelynek dizájnja visszatükrözi a HelloParks működésében kiemelt szerepet játszó innovációt és fenntarthatósági szemléletet. Ennek jegyében az irodában a zöld, a fehér, a szürke, valamint fekete színek dominálnak. A HP arculatának zöld dominanciáját a fő tárgyalóhelyiségben egy betonhatású dekorelem, valamint egy élő mohadekoráció töri meg, ez a megoldás a nyitott iroda számos részén megjelenik. A környezetvédelem az iroda napi működésében is tetten érhető, legyen szó a pillepalackok mellőzéséről vagy a papírfogyasztás minimalizálásáról.

„Az elmúlt pár hónapban látványos előrelépést értünk el, amit a HelloParks szakértői csapatának és ingatlanportfoliónak látványos bővülése is megerősít. Molnár Gábor érkezésével projektjeink még intenzívebb megvalósításába kezdhetünk, amivel nem csak a vállalatunk, de Magyarország régiós versenyképességét is erősíthetjük a piacon” – hangsúlyozta Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

A HelloParks a Futureal-csoport évtizedes ingatlanfejlesztői és befektetői tapasztalatára támaszkodhat. A Futureal a kelet-közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, Európa 10 legnagyobb ingatlanfejlesztője között tartják számon. Alapítása óta a Futureal-csoport portfóliója több mint 180 – összesen 3 millió négyzetméter bruttó alapterületű – ingatlanfejlesztési projekttel bővült, több mint 5 milliárd euró értékben.