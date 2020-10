Az e-kereskedelmi piacon erősít a Trans-Sped

E-kereskedelmi logisztika szolgáltatással terjeszkedik Budapesten a Trans-Sped.

Bár az idei év sokak számítását keresztülhúzta, a Trans-Sped továbbra is tartja a 2020-ra kitűzött

fejlesztési ütemtervét. A legnagyobb hazai tulajdonban lévő logisztikai vállalat stratégiájának

része az erősebb budapesti jelenlét, melyet idén 2000 négyzetméteres raktárral, új irodával és az e-

kereskedelmi logisztika szolgáltatás indításával valósít meg, 2021-ben pedig további 12.000 négyzetméteres raktárral fejleszt tovább.

Egy webáruháznak sem szabad, hogy gondot okozzon a logisztika

Az e-kereskedelem korábban is rohamléptékben fejlődött hazánkban, ezt a folyamatot azonban a

koronavírus felgyorsította. A hirtelen nagymértékű forgalomnövekedés azonban hatalmas

nehézségek elé állítja a logisztikában kevésbé jártas e-kereskedőket. Erre a területre a

változékonyság és a szezonalitás egyaránt jellemző, valamint gyakran bonyolult tárolástechnikát

is igényel az áru. A szaktudás nélkül, általános eszközökkel végzett árukiszolgálás már havi pár

ezer csomag esetén működésképtelenné válhat, azonban mindez egy, a logisztikában 30 éves

tapasztalattal rendelkező vállalat számára nem jelent problémát.

“Az új fulfillment szolgáltatásunk célja, hogy teljesen levegyük a logisztika összes

feladatát a kereskedők válláról. Egy már jól kipróbált, stabil rendszerrel indulunk:

például a külföldről érkező áruk egyenesen a Trans-Sped raktárába érkezhetnek és

a webáruházakkal automatikusan szinkronizált logisztikai platform segíti a

termékek honosítását és megfelelő dokumentálását. Majd a csomagolást,

rendelések feldolgozását, számlakezelést és kiszállítást is profi stáb végzi, így

zökkenőmentessé válik az egész folyamat. Jelenleg egy 2 000 négyzetméteres raktár áll rendelkezésre erre a célra, majd jövő májusra 10-12 000 négyzetméteresre fogjuk növelni az

e-kereskedelem számára hasznosítható területet.” – mondta Fülöp Szabolcs, a Trans-Sped Csoport ügyvezetője.

A hagyományos logisztika sem szorul a háttérbe

Az új e-kereskedelmi üzletág mellett természetesen a fő profilját sem hanyagolja el a vállalat. A

2021-ben csatarendbe álló raktárcsarnok a gyártó és feldolgozóiparban működő vállalatok

számára is a legmagasabb szintű szolgáltatásokra alkalmas helyszínt fog biztosítani. A

raktárkapacitások mellett a korábbi budapesti irodáját is kinőtte a Trans-Sped, így májusban

átköltözött a IX. kerületi Népliget Business Centerbe a fővárosi szállítmányozási iroda, valamint a

kontrolling, kereskedelmi, raktárlogisztikai, HR és kommunikációs osztály is.