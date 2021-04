Bizony emelkednek referencia kamatok, így a korábban 5-10 évre fixált kamatozással eladósodott hitelesek most valamivel jobban járnak, illetve, ha valakinek mostanság hitelt kell felvennie, akkor az mielőbb, méghozzá fixált formában tegye meg. Miért? Mert némi kamatnövekedés várható a lakáshitelek piacán. A Duna House Pénzügyek szakértői szerint átlagosan havonta 4 ezer forinttal magasabb törlesztőrészlettel számolhatunk.

Ez év első negyedévében folyamatos emelkedést figyelhettünk meg a legnépszerűbb lakáshitelek referenciakamatát illetően. Jó hír, hogy az 1%-ot meghaladó emelkedést a bankok nem hárították át teljes egészében a lakosságra, így a jelzáloghitelek tekintetében körülbelül csak 0,5%-os drágulás tapasztalható április elejétől. A Duna House Pénzügyek szakértői összefoglalták a változásokat és ezek hatásait a piacra.

Élénk a piac- márciustól jön a hitelfelvételi bumm

Az MNB tényadatai és a Duna House Pénzügyek márciusi becslése alapján az első negyedévben a magyar lakosság 220,5 milliárd forint lakáscélú hitelt vett fel. Ez ugyan 9%-kal gyengébb az előző év ugyanezen időszakához képest azonban, ha a havi bontást megnézzük akkor látható, hogy a gyengébb január és február után márciusban már berobbant a volumen, amelyet az ingatlanpiacon érzékelhető felfokozott kereslet és így a megugró tranzakciószámok okoztak. A következő negyedévben továbbra is élénk hitelpiacot vár a Duna House, amelyet az esetlegesen tovább emelkedő kamatszintektől való félelem is hajthat a lakosság körében.

„A 10 éves kamatok emelkedésével nem számítunk azonnali jelentős változásra a lakáscélú hitelek tekintetében, mindemellett érdemes gyorsabb döntéseket hozni azon ügyfeleknek, akik ezt a jelenlegi kamatszintet szeretnék kihasználni mert a trend egyértelműen a növekedés irányába mutat. Fontos tény azonban, hogy egyrészt még továbbra is támogató környezettel és kedvező lehetőséggel találkozhatnak a most hitelt felvenni szándékozók, másrészt az államilag támogatott hitelek konstrukciójában továbbra sincs változás, így nagyon sokan élhetnek a garantált végig fix 3%-os kamatozású hitelekkel.” – nyilatkozta Fülöp Krisztián, a Duna House Pénzügyek vezetője. „A kamatemelkedés fokozatosan jelentkezik a piacon, így egyes pénzintézetek ajánlatai között még eltérések mutatkozhatnak, így mindenképpen érdemes több bank ajánlatát is megversenyeztetni a végső döntésünk előtt.”

Ezt jelenti az emelkedő referenciakamat

A kb 1,5%-os BIRS kamatfixing érték kb 2,5%-os szintre való emelkedése egyébként nem kell, hogy pánikot keltsen, hiszen 2019. első félévében hasonló szinten járt a mutató. Amikor is örömmel tapasztaltuk, hogy a 2018-as kamatoknál kedvezőbb lakáshitel kamatok lettek elérhetőek. De mit is jelent ez számokban?

A hitelek kamata sok összetevőtől függ, ilyen például az ingatlan vételára és a hitelösszeg aránya, a hitel összege, az ügyfél jövedelme, a vállalt banki szolgáltatások köre, stb. A legnagyobb számban igényelt 10 évre fixált kamattal az eddigi DH Pénzügyek által mért átlag 3,7% helyett várhatóan ügyfél és ügylet minősítéstől függően 4-4,5% körül lesz elérhető a bankoknál. Ha egy 15M Ft lakáshitelnél 20 éves futamidővel kalkulálunk, akkor az eddigi kb 87 000 Ft-os havi törlesztő helyett kb 91 000 Ft-ra fog emelkedni a havi törlesztőrészlet. Ez a teljes futamidő alatt nagyjából 1 millió Ft többletet jelent.

Egyedi kedvezményekkel még tartható az ár

A körültekintő ügyfelek, akik tudatosan készülnek életük egyik legfontosabb pénzügyi döntésére, olyan pénzügyi szakértő segítségét kérik a banki ajánlatok összehasonlítására és kiválasztására, akik speciálisan az ő igényeikre tudnak megfelelő és kedvező megoldást nyújtani. A Duna House Pénzügyek szakértői Magyarország legnagyobb bankjainak legjelentősebb lakáshitel közvetítői, így egyedi kamatkedvezményeknek köszönhetően például még most is a kamatemelés előtti szintek közelében lévő kondíciókat tudnak kialakítani a megfelelő paraméterekkel rendelkező ügyfeleknek.