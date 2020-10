Verhetetlen áron a csok-hitel, aki csak teheti, ezt veszi most fel!

Bezuhant a lakáshitelek iráni érdeklődés 2020 első hat hónapjában, és bár a szuperolcsó csok-hitel konstrukcióból is kevesebbet igényeltek, mint egy évvel korábban, ezek aránya mégis egyre nő a lakáshiteleken belül. Nem véletlenül, hiszen egy 10 millió Ft-os, 20 évre felvett lakáshitelnél akár 10 ezer Ft is lehet az ezzel elérhető pénzügyi előny havi szinten az állami kamattámogatásnak köszönhetően.

Alaposan visszaesett 2020 első fél évében a lakáshitelezés Magyarországon, aminek a koronavírus járvány miatti zárlat, az ingatlanárak jelentős emelkedése, valamint a bankok szigorúbb hitelbírálata egyaránt oka lehet. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a KSH szerint az első hat hónapban az engedélyezett lakáshitelek száma 16%-kal, míg értéke 5,4%-kal csökkent. Mivel a lakáshitelek összértéke nagyobb mértékben csökkent a hitelszerződések darabszámánál, az egyben azt is jelenti, hogy az átlagos hitelösszeg emelkedett (9,1 millió Ft-ról 10,3 millió Ft-ra).

Miközben a lakáshiteleknél komoly visszaesést láthatunk, az engedélyezett hiteleken belül mind nagyobb a támogatott hitelek – csok-hitelek – aránya: amíg 2019 első felében 8,9% volt az arányuk az összértékhez képest, addig 2020 első felében már 17,9% volt ugyanez.

A támogatott lakáshitelezés térnyeréséhez több intézkedés is hozzájárult:

– 2018 végétől emelkedett az új lakáshoz igénybe vehető családi otthonteremtési támogatás (csok) összege, és bővült a jogosultak köre is.

– 2019 júliusától a használt lakások vásárlásához is elérhető lett a csok-hoz kapcsolódó támogatott hitel, és megszűnt a 35 milliós értékhatár, ezzel a támogatott hitel a nagyvárosi igénylők szélesebb köre számára vált elérhetővé.

– Ugyanekkor elindult a falusi csok is, amely együttesen kínál támogatott hitelt lakásvásárlásra és -felújításra.

A támogatott csok-hitelek sajátossága, hogy a kamatuk legfeljebb fix 3% lehet a futamidő végéig, ugyanis az állam támogatást nyújt ezekre. Ez jelentős pénzügyi előnyt biztosít a piaci lakáshitelekhez képest, jelenleg például a Bankmonitor lakáshitel kalkulátor szerint a legolcsóbb 10 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáshitel és csok-hitel között havi fizetnivalóban 10 353 Ft a különbség, ami teljes visszafizetésben több mint 3 millió forintot jelent.

A fenti ábrán jól látható, hogy a csok-hitelek nincsenek kitéve a piaci változásoknak, vagyis a hitelkalkulátor alapján tavaly év eleje óta változatlan havi törlesztővel lehet ezekhez hozzájutni, miközben az elérhető legolcsóbb piaci lakáshitel költsége némileg változott. Ennek ellenére jelenleg rendkívül kedvező a lakáshitelek kondíciója támogatások nélkül is, így aki végig fix kamatú kölcsönt igényel, az egy 10 millió Ft-os, 20 évre felvett hitel esetében 2 ezer Ft-tal kisebb havi költségre számíthat, mint akár 2019 elején.

