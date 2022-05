Velencei-tó, ahol vége az árugrásnak, bizonytalanná válhat a piac

Az egy év alatt 20-30 százalékkal emelkedő árak ellenére még mindig erős kereslet jellemző a Velencei-tó ingatlanpiacára, ugyanakkor több olyan tényező is feltűnt mostanában a láthatáron, mely inkább a kivárás irányába hat — derül ki a Balla Ingatlan friss elemzéséből.

Jelenleg is már a bizonytalanság a meghatározó az ingatlanpiacon, olyan tényezők okoztak érezhető megtorpanást a keresletben az elmúlt hónapokban, mint például az Ukrajnában zajló háború vagy a választások – jelezte dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője.

Ugyanakkor továbbra is alapvetően keresleti piacról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy inkább a keresések jellemzőek a Velencei-tó környékén, mintsem az eladások. De azért a két említett esemény érezhető kivárást okozott nem csak a keresletben, hanem a kínálati oldalon is – hangsúlyozta az ingatlanközvetítő.

Mint mondta, a kínálat gyenge, ráadásul jellemző egyfajta “túlzott várakozás” a tulajdonosok részéről, ami azt jelenti, hogy erősen túlértékelik az ingatlanaikat, amikor árazásról van szó. Különösen akkor jellemző az irreális elvárások megjelenése, ha első körben ingatlanközvetítő nélkül próbálnak nekifutni az értékesítésnek – jegyezte meg.

A túl magas hirdetési árak miatt viszont a “nem eladható” vagy legalábbis a “sokáig nem eladható” kategóriába kerülnek a meghirdetett ingatlanok, egészen addig, amíg az árszintjük nem találkozik a kereslet által elfogadott árszinttel.

A magasra pozicionált árak persze úgymond beérhetnek, hiszen, mint a szakértő jelezte, az elmúlt egy évben is jelentős áremelkedésre került sor: becslése szerint mintegy 20-30 százalékkal nőttek az átlagos nyaralók és lakóingatlanok árai a térségben a tavalyi év azonos időszakához képest.

Nagy alkukról viszont nem beszélhetünk, legalábbis a jól árazott ingatlanok esetében, hiszen ezekre jellemzően sok az érdeklődő, így akár hirdetési áron is elkelhetnek, sőt előfordul, hogy a hirdetési ár fölé licitálnak a vevők. Ugyanakkor az átlagos alku értéke mintegy 5-10 százalék között mozog, elsősorban a túlárazott ingatlanok miatt, melyeknél jelentősebb árengedményt kénytelenek adni a tulajdonosok, ha valóban értékesíteni akarják az ingatlanukat.

Az árazás persze tükröződik az értékesítési időben, így egy jól árazott – és megfelelően meghirdetett – ingatlan viszonylag gyorsan elkel: Kovács Csaba szerint mintegy 30-45 nap alatt. Ha viszont a túlárazás miatt az ingatlanközvetítő ártörésekre kényszerül – annak érdekében, hogy elérje az ingatlan hirdetési ára a piaci szintet -, akkor megjelennek a három hónapnál hosszabb értékesítési idők.

Az átlagnál gyorsabban eladható ingatlanok egyébként most a közepes méretű kertes nyaralók. Ezek jellemzően 60-80 négyzetméteres, háromszobás házak, normál méretű telekkel. Átlagáruk jelenleg 45 millió forint környékén alakul, amennyiben régebben épült, de azért jól karbantartott ingatlanról van szó.

Az újépítésű ingatlanok piacán mind a kínálat, mind pedig a kereslet szerénynek mondható a környéken. Kovács Csaba szerint a beruházások indulásakor nagyon magas árakat határoztak meg a fejlesztők, ugyanakkor az érdeklődés nem alakult igazán kiemelkedően irántuk, mivel az óvatosság jellemezte leginkább a befektetőket ebben a szegmensben.

A szakértő kitért arra is, hogy szubjektív tapasztalatai szerint a hitelek felhasználásánál azt az érdekes jelenséget lehet megfigyelni, hogy vagy egyáltalán nem vesznek igénybe kölcsönt a vevők az ingatlanvásárláshoz, vagy pedig maximális mértékű, tehát több tízmillió forintos hitellel vágnak bele a vásárlásba.

Ami korábban bevett megoldás volt, vagyis hogy a vevők a rendelkezésre álló tőkéjüket pár milliós hitellel egészítették ki, szinte teljesen eltűnt az ingatlanpiacról. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban az emelkedő kamatok hatása még nem volt érzékelhető a vételeknél, de a vevők többségre egyébként is az jellemző, hogy meglévő megtakarításaikat próbálják ingatlanba pozícionálni – jegyezte meg a szakértő.

Végül, ami a várakozásokat illeti, a szakértő jelezte, hogy a jelenlegi helyzetben nehéz jósolni, mert több olyan tényező is hatással van az ingatlanpiacra, melyeknek nem igazán látni a jövőbeni kifutását és a hatását. Megtorpanást okozott a háború is, melynek még nincs vége, ugyanakkor a számottevő infláció és a hatósági árak miatt is bizonytalanság érzékelhető, így most talán leginkább a kivárás jellemző a piacra.