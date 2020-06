Egy garázsban nem csak az autója, hanem akár a pénze is jó helyen parkol – állapítja meg egy friss elemzés. Vegyünk garázst?

Igaz ugyan, hogy a járvány idején országszerte jelentősen csökkent az autós forgalom, sőt, még a díjmentessé tett parkolás is visszafogta a garázsok iránti keresletet. De garázst venni ma is érdemes lehet.

Miért? Mert az ingyenességnek azonban hamarosan vége, a dugók már a veszélyhelyzet elrendelése előtti időszakot idézik, ráadásul egyre többen ismerik fel, hogy garázskiadásból tisztes és biztos hozamot is el lehet érni. Az OTP Ingatlanpont szakértője szerint a közelmúlt kormányzat intézkedései, illetve a Budapesten várható további autós forgalomkorlátozások is élénkíthetik a garázspiacot, ezért ezen a területen nem számít az árak visszaesésére.

Nehéz lenne megbecsülni, hogy a veszélyhelyzet elmúltával hosszú távon hány munkavállaló marad home office-ban, mennyien váltanak tartósan kerékpárra, meddig húzódik el a karantén-hatás az autós közlekedésben.

Garázst venni ilyenkor?

Azt mindenesetre már a járvány elején látni lehetett, hogy különösen a főváros központjában sok konfliktust szült a díjmentes parkolás a máshonnan érkező és az ott lakó autótulajdonosok között. A parkolóhelyek száma véges, miközben a forgalom a járványügyi lazításokkal párhuzamosan erősödik. Az OTP Ingatlanpont szakértője ezért úgy látja, hogy a visszaállás a fizetős rendre várhatóan újra fellendíti a keresletet a garázsok iránt, emellett az autózás zöldítését szolgáló kormányzati intézkedések is élénkíthetik a piacot.

„Az állami támogatási program is segíti az egyre népszerűbb elektromos autók szélesebb körű elterjedését, ettől azonban a forgalom nem csökken, az autózás nem szűnik meg, csak átalakul. A közelmúltban több szolgáltató is fizetőssé tette az e-autók korábban ingyenes feltöltését, ami miatt egyre több tulajdonos keres olyan garázst, ahol a megfelelően kiépített – külön villanyórával felszerelt – hálózatból olcsóbban „tankolhatja meg” a kocsiját, mint a töltőállomásokon. Ez pedig akkor is élénkítheti a garázsok iránti keresletet, ha a zöld rendszámos autók a legtöbb helyen ingyen használhatják a közterületi parkolókat. Ráadásul ez a széles körű kedvezmény valószínűleg hamarosan megszűnhet” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A városokra szabott, a rozsdaövezetek fejlesztését szolgáló kormányzati otthonteremtési program is feltehetőleg jótékony hatással lesz a garázspiac élénkülésére, hiszen ezek az övezetek gyakran elhagyatott területek, ahol közvetlen közelségben nincs fejlett tömegközlekedési infrastruktúra, így marad az autózás.

Ezért jó befektetés a garázs – nézzen szét itt is.

Az OTP Ingatlanpont szakértője szerint a lakásárakban várható korrekció nem feltétlenül csapódik le a garázsok piacán. A fővárosban nagy a szórás, Pesten átlagosan 3 és 5, a pesti Belvárosban azonban már 4-6, Buda kiemelt körzeteiben pedig akár 6-7 millió forintot is elkérnek egy teremgarázs-beállóért. Az elhelyezkedés mellett a méret is meghatározó, természetesen többet kell fizetni azokért a 12-14 négyzetméternél nagyobb járműtárolókért, amelyekben a gépkocsi mellett kerti szerszámokat, háztartási eszközöket, netán befőttes polcokat is elhelyezne a tulajdonos – már ha ezt nem tiltja a házirend. A bérleti díjakban is jelentősek az eltérések, de befektetői szemmel nézve a garázs hagyományosan jó üzletnek számít az ingatlanpiacon.

„Egy jól megválasztott területen – jellemzően a fizetős parkoló zónák közelében – lévő garázs kiadásával könnyen realizálható akár 6 százalék feletti évesített nettó hozam is” – mutatott rá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője, hozzátéve, hogy ez meghaladja a lakáscélú befektetések Budapesten manapság legfeljebb 5 százalékosra becsült hozamát.

A garázs értékálló, egy lakáshoz képest jóval kisebb összeget igénylő befektetés, amit kevésbé érintenek az ingatlanpiac ciklikus változásai. További előnye, hogy ha bérbe adják, csak a legritkább esetben igényel külön figyelmet vagy karbantartást, és nem lehet úgy „lelakni”, mint egy lakóingatlant.