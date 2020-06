A jegybank legfrissebb lakáspiaci jelentése alapján a tavalyi év utolsó negyedévében már stagnáltak a lakásárak, sőt Budapesten 2 százalékos csökkenés volt tapasztalható. A Duna House ingatlanpiaci elemzésében a 3 legnépszerűbb fővárosi panel típusú lakás típusának konkrét árváltozását vizsgálta 2008-tól napjainkig.

Mindez megerősíti a jegybank eredményeit. A panel épületekben lévő lakások az enyhe korrekció ellenére is hosszútávon a legjobb befektetésnek számítanak az ingatlanpiacon, az elmúlt 7 évben megháromszorozták értéküket és még mindig az egyik legnépszerűbb ingatlantípus az otthont keresők között.

A Duna House az elemzésben a 3 legnépszerűbb típus vizsgálta, az 1 vagy 1,5 szobás 35 négyzetméteres kis lakástól, a már nagyobb családoknak is alkalmas 53 négyeztméteres többszobás lakásig. 2008-tól egészen 2013-ig csökkent a panelek ára, majd 2014-től kezdőden indult drasztikus emelkedésnek. Az utolsó 6 évben minden évben kétszámjegyű áremelkedés volt tapasztalható 17-30% közötti sávban, amelynek köszönhetően 2019-re mind a 3 méretű lakás közel megháromszorozta értékét. 2020-ban egyelőre csak egy negyedévnyi adat áll rendelkezésre, amely alapján némi korrekció érzékelhető a panellakások árának tekintetében.

„A panellakások a legkedvezőbb áron vásárolhatóak meg a fővárosi ingatlanpiacon, amely oknál fogva mindig is az egyik legnépszerűbb lakástípust jelentették. Fiatalok és családok is sokan keresik az általában kiváló infrastruktúrával ellátott lakótelepeket, amelyek jellegükből adódóan viszonylag könnyen és költséghatékonyan felújíthatóak és korszerűsíthetőek.” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

„A kedvező ár és a jó bérleti lehetőségek a befektetők érdeklődését is vonzották az elmúlt években, és a lakásárak vizsgálata alapján egyértelműen látszik, hogy akik panellakást vásároltak, nagyon jó befektetést realizálhattak az elmúlt években és várhatóan ez a következő években is hasonló képet fog mutatni. Az érett lakáspiacon az áremelkedés üteme várhatóan csökken, néhol akár stagnálásra vagy akár átmeneti korrekcióra is lehet számítani, de biztos, hogy a panellakások hosszú távon továbbra is népszerűek maradnak.” – folytatta az elemzési vezető.

A panellakások négyzetméterárának vizsgálatánál a fővárosban jellemzően 450- 650 ezer forint közötti árakkal számolhatunk jelenleg a piacon, amely nagymértékben függ a lakás elhelyezkedésétől és annak állapotáról. A legtöbb panellakást a legnagyobb lakótelepi övezetekben és külvárosi részeken lehet találni, de elszórtan a belvároshoz jóval közelebbi területeken, így például a 13. kerület Újlipótvárosi részében is találhatunk ilyen típusú lakást, amelyeknek az ára jelenleg a legmagasabb a panelek között.

A sajtóközleményben található számok a Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján kerültek kiszámításra. A Duna House ingatlanpiaci elemzéseit és legfrissebb számait megtalálják a Duna House Barométer kiadványában: https://dh.hu/barometer