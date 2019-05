Van második esély? 122 ezer magyar család kerülhet az utcára

Gyermeknaphoz kapcsolódva állt a Habitat for Humanity Magyarország kezdeményezése mellé Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes és hatszoros Európa bajnok úszónő. Bogi egy négygyermekes, egyedülálló anyuka jövendőbeli otthonát segített önkéntesekkel és a beköltözőkkel közösen felújítani Újpesten, ezzel is felhívva a figyelmet a gyermekek lakhatási helyzetére. A nagyvállalati, civil és önkormányzati összefogással felújított lakásba a rászoruló család év végén költözhet majd be.