Van, ahol még a járvány sem tudta megtörni az árak emelkedését

Nem torpant meg a járvány hatására Dunakeszi ingatlanpiaca és egyes környező agglomerációs települések is pörögtek, ellentétben egyes budapesti kerületekkel. A növekedés gyakorlatilag töretlen, és nem valószínű, hogy ez változni fog a jövőben. A szakértő elárulta ennek okát is.

Mindenféle megtorpanás nélkül, mintegy 10-15 százalékkal emelkedtek az árak Dunakeszi ingatlanpiacán az elmúlt egy évben, vagyis a növekedést a járvány sem tudta megtörni – hívta fel a figyelmet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan dunakeszi irodájának szakmai vezetője. Magyarázata szerint ez azért lehetséges, mert a településnek rendkívül kedvező a fekvése és kiváló az infrastruktúrája – itt húzódik az M2-es autópálya, jó a vonatközlekedés és kiemelkedő az iskolai ellátottság -, ez pedig folyamatosan vonzza a vevőket.

Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy az északi agglomerációban akadnak olyan települések is, ahol még az említett 10-15 százaléknál is nagyobb mértékű volt az árak emelkedése az elmúlt évben. Ennek oka pedig abban keresendő, hogy ezeken a településeken még találhatók új parcellázású eladó építési telkek, ami Dunakesziről már nem mondható el.

Ezt azt is jelenti, hogy az újépítésű ingatlanok piacán Dunakeszi az elmúlt egy-két évben lemaradt az északi agglomeráció néhány távolabb fekvő településéhez képest, hiszen itt már elfogytak az építési telkek, így építkezni csak a meglévő házak elbontásával lehet. Ez pedig túl magas telekárakat eredményez, miközben a kivitelezési költségek az egekbe szöktek.

Ezért a beruházók Dunakeszi helyett inkább az Őrbottyán-Vácrátót-Erdőkertes hármast preferálják, hiszen ezen a területen még 60-70 millió forint körül ki tudnak hozni egy újépítésű 100 négyzetméter körüli családi házat, míg ugyanez Dunakeszin 100 millió alatt ma már elképzelhetetlen – fejtette ki Balla Frigyes.

Ennek ellenére a szakértő úgy véli, hogy a már említett infrastrukturális előnyök miatt a város vonzereje a továbbiakban is töretlen marad, így a használt ingatlanok piacán továbbra is számítani lehet az eddig jellemző, éves 10-15 százalékos ingatlanár-növekedésre.

Jelenleg az árak a lakások és családi házak esetében egyaránt átlagosan 600-650 ezer forint környékén alakulnak négyzetméterenként, ugyanakkor Balla Frigyes arra felhívta a figyelmet, hogy a kisebb alapterületű, valamint a felújított, illetve újszerű ingatlanok ennél drágábbak, ahogy a Dunához közel fekvő lakások és házak árában is mérhető egy 10-15 százalékos felár az említett átlagárhoz képest.

A legkeresettebb ingatlantípusok közé tartoznak jelenleg a 1,5, 2, 2,5 szobás lakások, illetve a 100 négyzetméter körüli alapterülettel rendelkező, nappali plusz három hálószobás családi házak. Az ilyen, keresett lakások átlagosan 30-40 millió forintos árszintek között cserélnek gazdát, míg a házak értékesítési árai állapottól és lokációtól függően 60-100 millió forint között mozognak.

Hozzátette azt is, hogy az értékesítési idő az ártól függ elsősorban: a Balla ingatlanközvetítőinek tapasztalatai szerint a jól árazott lakások 2-3, míg a házak 3-6 hónap alatt találják meg új gazdájukat. A szakértő azt is megjegyezte, hogy a jól árazott ingatlanokra nagyobb a kereslet és kisebb alkuval kelnek el, míg a kevésbé jól árazottakra egyrészt kevesebben jelentkeznek, ráadásul akár 5-10 százalékos alkuval is számolniuk kell az eladóknak.

Balla Frigyes kitért arra is, hogy bfektetők jelenleg minimális számban vannak csak jelen a piacon, de ha mégis felbukkannak vevőként, akkor elsősorban a jól és gyorsan kiadható téglaépítésű lakásokat, valamint a panellakásokat keresik, melyeket a budapesti bérleti díjaknál valamelyest alacsonyabb összegért tudnak kiadni.

Végül azt is elmondta, hogy tapasztalataik szerint a vásárlók körében igen gyakori a hitelfelvétel. Összességében úgy látják, hogy az ügyletek mintegy fele esetében egészítik ki a vevők a meglévő önerejüket hitellel, ami lakásoknál általában 10-15, míg családi házak esetében átlagosan 20-40 millió forintos összeget jelent.