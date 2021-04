Van ahol 2 millió felett van egy új mellékhelyiség a fővárosban!

Új lakásban akad 2 milliós négyzetméterár is a fővárosban! Ez egy kis mellékhelyiség mérete, és ez nem is annyira kirívó: a pesti belvárosban (V. kerület) és a budai hegyvidék XII. kerületi részén az átlagos(!) négyzetméterár immár meg is haladta a 2 millió forintot az Otthon Centrum friss felmérése alapján! A II. és a VI. kerületben is közelíti az újak nm-enkénti átlagára a kétmilliót és további 7 kerületben haladta meg az egymilliós határt is…

Közel 6 százalékkal kevesebb lakás épül a fővárosban, mint egy évvel korábban, ám az ÁFA-kedvezmény januári bevezetése igencsak meglódította a piacot: negyedéves összehasonlításban már 15 százalékkal több projekt indult el, mint 2020 azonos időszakában. Ezzel párhuzamosan – hiában az áfa-tartalom csökkenése – az árak is emelkedtek, a budapesti átlagos 1,1 millió forint feletti négyzetméterár kilenc százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél!



Az online meghirdetett új építésű budapesti lakásprojektek márciusi összegzése szerint 428 beruházás van folyamatban, ezekben 31,5 ezer lakás épül, de ezek 27,2 százaléka még csak tervezett, azaz egyelőre nem elérhető a vásárlók számára. A beruházók 7 174 lakást kínáltak megvételre, amely az épülő és tervezett lakásállomány 22,8 százaléka. Ez az arány 3 százalékkal múlja felül az egy évvel ezelőtti értéket, derült ki az Otthon Centrum budapesti új lakáspiacot összegző felméréséből.



Soóki-Tóth Gábor elmondta, az értékek vegyes képet mutatnak, mivel a piac folyamatosan mozgásban volt az utóbbi egy évben. Az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint 2020 I. negyedévéhez képest jelenleg 9,5 százalékkal kevesebb projekt van a megvalósítás különböző szakaszában, és az épülő és tervezett lakások száma is 5,7 százalékkal csökkent. Egy évvel korábban 473 projektben 33,4 ezer lakást terveztek, vagy építettek Budapesten.

Ezzel szemben pozitív változás figyelhető meg az újonnan indított projektek számában: az előző negyedévben elrajtolt 31 beruházás 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbit. A trendfordulót vélelmezhetően az új lakásokra januártól vonatkozó 5 százalékos, kedvezményes ÁFA bevezetése segítette elő.

Szintén nőtt az új lakások kínálati ára: a fővárosban kialakult 1,103 ezer forintos négyzetméterár kilenc százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a projektek és lakások számában, valamint az árazásban továbbra is nagy egyenlőtlenségek figyelhetők meg, árnyalta a márciusi adatokat az elemzési vezető.

Mint mondta, a legtöbb projekt és lakás továbbra is a XIII. kerületben épül. Ennek egyik lehetséges oka, hogy még mindig jelentős számú építésre alkalmas telek van a városrészben, amelynek közlekedése és infrastrukturális fejlettsége is jó. Az angyalföldi 74 projekt önmagában majdnem eléri az összes beruházás csaknem ötödét (18 százalék). Angyalföldet legfeljebb a hasonló adottságokkal rendelkező budai XI. kerület tudja megszorítani, ez főként a lakásszámra vonatkozik. A belvárosi kerületekben az üres telek hiánya, a külső kerületekben pedig a beépíthetőség szab határt a beruházásoknak, így a legkevesebb projekt és lakás a külső pesti kerületekben, valamint a centrumban épül.

Árak terén a belváros és a Hegyvidék verhetetlen: az V. kerület a legdrágább átlagosan kétmillió forintos négyzetméterárral, ami érvényes a XII. kerületre is. Budán az I. és II., valamint a Belvárosban a VI. kerület valamivel olcsóbb, de jellemzően ezeken a területeken is 1,5 millió forintot meghaladó négyzetméterár az irányadó.

Buda és a belváros többi részén egymillió forint körüli az új lakások fajlagos ára, míg a külső pesti kerületek többségébenközépértéken 700-900 ezer forint egy négyzetméter. A legolcsóbb a XXIII. kerület 658 ezer forintos átlagos négyzetméterárral.