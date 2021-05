Újra jönnek az ingatlanpiaci befektetők

A kimagasló első negyedéves felfutás után normalizálódott az ingatlanpiaci aktivitás áprilisban. A Duna House keresletindexe és tranzakciószámbecslése alapján is a 2019-es szinteket hozza jelenleg a piac, ami a lakáspiac szempontjából egy erős tavaszi hónapnak felel meg. Továbbra is egyértelműen erősödő trendet mutat a jelzáloghitelpiac, a március csúcsok után a Duna House Pénzügyek becslése szerint áprilisban is 92-93 milliárd forint közötti szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott.

Az ingatlanközvetítő vállalat által becsült 13 511 darab adásvétel és a 91 ponton álló Keresletindex továbbra is aktív ingatlanpiacot jelöl, amelyen továbbra is jelentős szerepet kapnak a fővárosi agglomerációs területek és a vidéki nagyvárosok.

A budapesti agglomerációban az áprilisi tranzakciók közel fele (49%-a) 35 millió forint felett zajlott, így az átlag négyzetméterár az adásvételek 34%-ban már 500ezer felett volt a főváros környéki településeken. A területen a 80-100 m2 közötti lakások népszerűsége mellett ebben a hónapban az eggyel kisebb kategória (60-80m2) is jelentősen nőtt áprilisban.

Budapesten a lakásvásárlók között, idén először, 40% felett zártak a befektetők, amellyel megelőzték az első lakásvásárlókat és a nagyobb otthont keresőket is. Vidéken egyelőre még nem látszik a növekedés a befektetői aktivitásban, így az összes lakásvásárló között 22%-os részaránnyal rendelkeznek, picit megelőzve az első otthonukat megtalálókat (20%), de jócskán lemaradva a nagyobb ingatlant vásárlók (39%) mögött.