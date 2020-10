Újra 5%-os lesz a lakásáfa – legalábbis 2022 végéig

Lakásáfa – a 2022 végéig zajló építkezések esetében ismét 5 százalék lesz a lakásépítés áfája – jelentette be Orbán Viktor kormányfő szerdán a Hír TV Magyarország élőben című műsorában – idézi a a műsort a Növekedés.hu portál.

A miniszterelnök, beszámolva a szerdai kormányülésről, kifejtette:

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter egy új otthonteremtési program pilléreit terjesztette elő, ebből az 5 százalékos áfát el is fogadta a kabinet. Közölte azt is, hogy a gazdaságvédelmi operatív törzs előterjesztésére adókönnyítésekről, gazdaságélénkítő lépésekről is döntöttek.

Amennyiben további részletek látnak napvilágot, úgy frissítjük hírünket!