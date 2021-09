Újjászületik az A47 egy, a világörökség részét képező palota

Újjászületik A47 néven egy, a világörökség részét képező palota a budapesti Andrássy úton. A Bayer Construct vállalatcsoport kivitelezésében készülő impozáns épület a minap érte el legmagasabb pontját.

Neoreneszánsz stílusban épült műemlék lakóépület újul meg teljeskörűen a budapesti Andrássy út 47. szám alatt, az Oktogon és a Liszt Ferenc tér tőszomszédságában. A tavaly év elején indult beruházás keretében egy, a világörökség részét képező, 1878-80 között épült palota születik újjá. Az értékmegőrző fejlesztéshez kapcsolódó teljeskörű kivitelezést a Bayer Construct vállalatcsoport végzi, a napokban tartották a projekt bokrétaavató ünnepségét. Elérte ugyanis legmagasabb pontját az épület.

A palota teljeskörű megújulását eredményező kivitelezés tavaly februárban indult és tervezetten 2022. második félévében zárul le.

Az A47 beruházás keretében 4700 négyzetméternyi hasznos alapterületen 10 db exkluzív rezidencia jellegű lakás, illetve az utcaszinten üzlethelyiségek kerülnek kialakításra, megőrizve a külső és belső műemléki elemeket. Az ingatlanfejlesztést a Bayer Property és BBID Kft. közösen jegyzi, míg a teljeskörű kivitelezését a száz százalékban magyar tulajdonú Bayer Construct végzi.

Patinás, polgári múlt

A lakóépület 1878 és 1880 között épült terméskő homlokzatú, eklektikus sarokházként Karsai Ignác megbízásából, aki a Pesti Viktória Gőzmalom igazgatója volt. A bérpalotában a tulajdonoson és családján kívül több tudós és vagyonos polgár is élt a XIX. és XX. században.

Az épület olyan neves intézményeknek is otthont adott korábban, mint például a Világ című művészeti lap kiadóhivatala és szerkesztősége, majd pedig a Magyar Hírlap Rt. Az A47 földszintjén működő egykori Palermo kávéház a korszak irodalmi nagyságainak – Ady Endre, Molnár Ferenc – kedvelt helyszíneként vált az Andrássy út történelmének részévé.

Értékmegóvás és értékteremtés

A háromemeletes – pincével, félemelettel és tetőtérrel is rendelkező – épületet az Andrássy út és a Liszt Ferenc tér sarkán Freund Vilmos és Quittner Ervin tervei alapján építették. A műemlék palota különösen értékes belső terét képezi a kapualj és a főlépcsőház, ahol a belső boltozaton neoreneszánsz díszfestés jelenik meg.

A felújítási munkálatok során a kivitelező Bayer Construct nagy hangsúlyt fektet a műemléki épületrészek és terek védelmére, a szomszédos épületek állagmegóvására, valamint a kiváló minőségű restaurátori munkálatokra. Az épület régi szerkezetét nagy részében megtartották, de több területen is megerősítésre, illetve anyagcserére volt szükség – többek között például új alaplemezt helyeztek be, a pince feletti födém 95%-ban kicserélődött, több fal is vasbeton köpenyezést kapott, illetve új vasbeton zárófödém is készült.

Háborús “örökség” is akadt…

Érdekesség, hogy a bontási munkálatok során számos alkalommal találtak éles gránátokat és páncéltörő lövegeket – melyeket természetesen szakszerűen tűzszerészek hatástalanítottak.

A kivitelezés következő fázisaként hamarosan megkezdődnek az elektromos, a gépészeti és a szárazépítési munkák, majd a munka a felületképzéssel, az általános, valamint a hideg- és melegburkolási munkákkal, az egyedi falburkolatok és asztalos szerkezetek kialakításával, valamint a bútorozással folytatódik.