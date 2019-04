Újabb helyen szállhatnak el az ingatlanárak: brutál drágulás várható

Az általánosan tapasztalt áremelkedésen túl akár 30-50 százalékkal is emelkedhetnek néhány év alatt az új metróvonalak mentén található ingatlanok árai – derül ki az Otthon Centrum legújabb felméréséből. A közelmúltban bejelentett Budapesti Mobilitási Terv 2030 többek között az M1 és M3 metróvonalak meghosszabbítására vonatkozó terveket is tartalmazza: megvalósulásuk esetén nem csupán Zugló és Káposztásmegyer elérhetősége javul, de már most számítani lehet vonzáskörzetben található ingatlanok felértékelődésére. Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint, aki időben lép, nyertese lehet az elkövetkező évek infrastrukturális fejlesztéseinek.