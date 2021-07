Új támogatás: a rozsdaövezetekben tényleg nulla lesz a lakásáfa!

Kis változásnak tűnik, mégis igen lényeges: a rozsdaövezetekben nem csak a CSOK-kal új lakást vásárló családok, hanem minden lakásvásárló visszakapja támogatásként az 5 százalékos lakásáfát. De a csak az ún. rozsdaövezeti akcióterületeken, amelyeken még nem indult fejlesztés egyelőre, igaz várhatóan magánszemélyek is pályázhatnak ilyennek minősített helyeken lakásépítésre. Egy 50 milliós fővárosi újlakás esetén ez mintegy 2,3 millió forintos könnyebbséget jelent.

A július 23-ai Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányrendelet, amely a rozsdaövezeti akcióterületeken épülő lakóingatlanok adó-visszatérítéséről rendelkezik. Eszerint az itt épülő új lakások után fizetendő 5 százalékos áfát teljes egészében, különösebb korlátozások nélkül visszaigényelhetik a vásárlók – derül ki a portfolio.hu anyagából.

Miután az 5%-os lakásáfát minden újonnan épülő lakáscélú fejlesztésre kiterjesztették, a rozsdaövezeti beruházások – amelyekre már ezt megelőzően is kedvezményes, 5 százalékos áfa vonatkozott – célzott támogatás nélkül maradtak. Ez azonban – ahogy a szakma várta – most megváltozott.

Igaz a rozsda-fejlesztések csak akkor lesznek jogilag is, áfa terén is azok, ha azok jóváhagyást kapnak a most felálló úgynevezett helyi rozsda-bizottságoktól. Így építkezni tehát a csak az ún. rozsdaövezeti akcióterületeken lehet, amelyeken még nem indult fejlesztés egyelőre. (Főként nagyobb, társasházakat építő cégek beszállása várható, de nincsenek kizárva a magánszemélyek sem – lásd az anyag végén – a szerk.),

A rendelet azonban most rögzíti, hogy a támogatás összege megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett 5%-os általános forgalmi adó összegével. A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről a portfolio.hu korább is írt:

Az újonnan tervezett lakófunkció csak az arra alkalmas területeken, vagy a szükséges feltételek megteremtése esetén támogatható – nyilatkozta a portálnak Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára, a Rozsdaövezeti Bizottság elnöke.

A pályázás során az állami vagy önkormányzati tervezetek a magáncégekéhez hasonlóan, egyaránt az említett bizottsághoz futnak be.

„A pályázók köre nincs korlátozva, így akár magánszemélyek, jogi személyek, települési vagy kerületi önkormányzatok és az állam is tehet javaslatot a bizottság részére. A kezdeményezők jellegétől függetlenül az elbírálás azonos szempontrendszer szerint történik” – tudta meg a portfolio.hu Füleky Zsolt válaszaiból.