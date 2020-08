Új igények a járvány miatt: 18%-kal nőtt a kereslet az ingatlanpiacon

Az első lakásukat vásárlók vették át az irányítást a befektetőktől az ingatlanpiacon – derül ki egy friss tanulmányból. Viszont a kereslet index továbbra is az elmúlt 5 év legmagasabb értékét mutatja.



A júliusi ingatlanpiaci adatok is megerősítik azt a gyors visszazárást és a folyamatos emelkedést, amit a Duna House meglátása szerint már nem csak az elhalasztott kereslet okozta szükségszerű tranzakciók, hanem a változó igények – és az ezeken alapúló plusz vásárlások is okozzák.

A változó igények a karantén időszak alatt megmutatkozó bezártságnak köszönhetően sokan átértékelték, hogy milyen otthonra van szükségük, milyen ingatlanra vágynak. Az ezekből adódó plusz tranzakciók jelenthetik a növekedés egyik motorját, amelyek a COVID hatása nélkül nem, vagy csak várhatóan később jöttek volna létre.

A kereslet index továbbra is az elmúlt 5 év legmagasabb értékét mutatja, és már a tranzakciók számában is túlszárnyalta a hazai ingatlanpiac a tavalyi teljesítményét. A hónapban becsült 13 215 adásvétel az előző havi júniusi adatokhoz képest 18%-os emelkedést mutat a Duna House adatai alapján, ami a tavalyi év júliusához képest is 4%-os erősödést jelent.

Budapesten és vidéken is abszolút előtérbe kerültek az első lakásvásárlók, akik már a legnagyobb vevői részesedéssel veszik ki részüket a tranzakciókból, megelőzve így az eddigi éllovas befektetőket. Az ő részarányuk a fővárosi vevőkör 30, vidéken a vevőkör 27%-át tette ki a júliusi tranzakcióknál. A befektetők részaránya Budapesten 10 százalékpontos csökkenéssel 29%-ra esett vissza.

A belvárosi ingatlanpiac sokat változott a Duna House adati szerint. A júliusi tranzakciók vizsgálata alapján tovább lassult a belvárosi piac, ahol jelenleg 173 nap, azaz közel fél év kell egy-egy tranzakció sikeres zárásához, amelyeknél az alkupozíció is javult a vevők irányába. A fővároson belüli érdeklődési mutatók mindhárom belvárosi kerületben csökkentek, azaz jelenleg kevesebben keresnek eladó lakást Budapest V., VI. és VII. kerületében.