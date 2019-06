Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású lakáshitel?

Az elmúlt években a személyi kölcsönök szinte teljesen átvették a szabad felhasználású jelzáloghitelek szerepét, vagyis aki nem lakásra szeretne pénzt, az főleg ilyet választ. Érthető a dolog, hiszen padlón a kamatok. De biztosan mindig a személyi kölcsön a jó megoldás? Utánaszámoltunk.

A legfőbb előnye a személyi kölcsönnek, hogyha van megfelelő jövedelem, akkor napok alatt megérkezhet a pénz. Nézzük hát az érveket az első forma, a személyi kölcsön mellett.

Érvek a személyi kölcsön mellett:

1. Gyorsan számlán lehet a pénz

A személyi kölcsönök legnagyobb előnye kétségtelenül a gyorsaságuk, hiszen ha minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll – és persze megfelelsz a feltételeknek –, akkor néhány nap alatt számlán lehet az igényelt összeg. A jelzáloghitelek átfutásai ideje ehhez képest jó esetben 4-6 hét, de ha a július 1. után elindul a Babaváró hitel, a használt lakásra is igényelhető csok hitel és a falusi csok, akkor bizony az átfutási idő még jobban kitolódhat.

2. Nincs szükség ingatlanfedezetre

A személyi kölcsönök esetében a banki hitelvizsgálat kizárólag a jövedelmedre terjed ki, ennek során azt ellenőrzik, hogy képes leszel-e rendben fizetni a törlesztőket. Szerencsére a személyi kölcsönöknél számos jövedelemtípus szóba jöhet (munkáltatói jövedelem, külföldi jövedelem, KATA-s jövedelem, készpénzben kapott jövedelem stb.), ám az egyes bankok nagyon különböző módon kezelik ezeket. Mivel nincs szükség ingatlanfedezetre, nem gond, ha nincs saját tulajdonú ingatlanod, amit felajánlhatsz a banknak.

3. Alacsonyabb induló költségek

Ez az előny az ingatlanfedezet hiányából adódik, hiszen az ehhez kapcsolódó költségek egy átlagos lakáshitel esetében a 100 ezer Ft-ot is elérhetik, ám a bankok ezek egy részét vagy egészét akció keretében sokszor elengedik. A személyi kölcsönöknél ezzel szemben 20-30 ezer Ft-ból biztosan meg lehet úszni ezeket.

4. Akár Ingatlant is vehetsz belőle, önerő nélkül

Talán furcsának tűnhet, de a személyi kölcsön akkor is megoldást jelenthet, ha ingatlant vennél, ám nincs meg hozzá a lakáshitelek esetében elvárt minimális – legalább 20%-os – önerő. (Lakáshitellel is van mód önerő nélküli ingatlanvételre, ám ebben az esetben egy másik ingatlant is be kell vonni fedezetként, és a kettő együttes értékének maximum 80%-a lehet majd a hitelösszeg.)

A személyi kölcsönnel azonban maximum 10 millió Ft lehet a hitelösszeg, a futamidő pedig legfeljebb 10 év, ezért ha drágább lakást néztél ki magadnak, akkor más megoldás után kell nézned.

Érvek a szabad felhasználású jelzáloghitel mellett:

1. Nagyobb összeget vehetsz fel

Bizonyos helyzetekben a szabad felhasználású jelzáloghitel igenis jobb választás lehet a személyi kölcsönnél. Ilyen lehet például az, amikor nagy összegű, akár 10 millió Ft feletti hitelre van szükségünk, hiszen ez a személyi kölcsönök felső határa. Ekkora hitelnél persze már a futamidő is hosszabb lehet, hiszen a törlesztők máskülönben nagyon magasak lennének, ezt pedig az adós jövedelme nem bírná el esetleg.

2. Több hiteltörlesztőt vállalhatsz be

A JTM, vagyis a jövedelemarányos hiteltörlesztési mutató azt mutatja meg, hogy az adott jövedelem mekkora részét lehet maximálisan hiteltörlesztésre fordítani. Például egy 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél – ahol a kamat 10 évente változhat – havi 250 ezer Ft igazolt jövedelem esetén annak maximum 50%-a, vagyis 125 ezer Ft lehet legfeljebb az összes hiteltörlesztő összege.

A személyi kölcsönök esetében a JTM korlát szigorúbb, mint a jelzáloghiteleknél: fix kamat mellett a havi jövedelem 40%-a lehet legfeljebb a törlesztők összege 400 ezer Ft alatti jövedelemnél. Eszerint egy 250 ezer Ft-os jövedelem 100 ezer Ft-os törlesztőt bír el. (Július 1-től ráadásul szigorítják a JTM-et, a lehetőségeidet most és ezt követően az alábbi táblázatban láthatod.)

3. Érezhetően alacsonyabbak a kamatok

A személyi kölcsönök az elmúlt években mind olcsóbbak lettek, ráadásul végig fix kamattal, vagyis kamatkockázat nélkül is jó áron elérhetők. Te magad is láthatod ezt a Bankmonitor Személyi Kölcsön kalkulátort próbálgatva, hogy egy 3 millió Ft-os, 5 éves futamidejű, végig fix kamatú hitelhez már 6,95%-os kamattal is hozzá lehet jutni havi 250 000 Ft nettó jövedelemmel. Ezt azt jelenti, hogy a havi törlesztő végig 60 311 Ft lesz, az induló költség (folyósítási díj) pedig 30 00 Ft. Hogy mennyire szoros a verseny a bankok között, azt jól mutatja, hogy a kalkulátor top 10 helyezettje 10%-os kamatszint alatt van, és közülük a legdrágább ajánlat havi törlesztője sem éri el a 64 000 Ft-ot.

Ennek ellenére még egy ilyen kis összegű hitel esetében is olcsóbb a szabad felhasználású jelzáloghitel, hiszen az előbbi példára 5,39%-os kamatot is kiadott a Lakáshitel Kalkulátor, ami az egész futamidőre 57 255 Ft havi törlesztőt jelent. Itt kicsit nagyobb lehet az egyszeri kiadás, ám a bankok ezek egy részét vagy egészét sokszor elengedik, így az árkülönbségen nem változtat jelentős mértékben.

Lehet, hogy a havi 2-3 ezer Ft különbség elsőre nem tűnik jelentősnek, ám öt év alatt 150-180 ezer Ft differencia mégis összejöhet teljes visszafizetésben. Jól látszik persze, hogy a szabad felhasználású jelzáloghitel előnye ebből a szempontból inkább nagyobb, 8-10 milliós hitelösszeg esetén domborodik ki, míg kisebb összegnél a különbség nem tetemes a teljes visszafizetést illetően.