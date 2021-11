Sokan keresik most az olcsó és kisméretű házakat, de nem biztos, hogy találnak

Az elmúlt másfél év során nagy népszerűségre tettek szert a kisméretű családi házak. Segítette őket egyrészt a pandémia, másrészt az állami támogatások. Ugyanakkor a vevők által leginkább preferált típusok és méretek sok esetben hiányoznak a piacról.

Jelenleg egyértelműen keresleti piacról beszélhetünk a kertes, illetve kertkapcsolatos ingatlanok esetében – jelezte Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Magyarázata szerint ennek oka a járványügyi korlátozásokban keresendő, ugyanis a kijárási korlátozások időszaka főleg a lakásokban élők számára jelentett komolyabb megpróbáltatást. Emellett az online oktatás, illetve munkavégzés miatt az emberek szemében felértékelődött az otthoni környezet jelentősége a munkahely megközelíthetőségével szemben.

A házak esetében a legkönnyebben a 60-100 négyzetméteres alapterületű ingatlanokat lehet eladni. Ezekre is elsősorban rendezett környezetű, forgalomtól mentes részeken mutatkozik nagyobb kereslet. Ha ilyen adottságú ingatlant talál a vevő, akkor az gyakran alku nélkül, vagy csak jelképes, pár százezer forintos lefelé kerekítéssel kel el – tette hozzá a szakértő.

A legkeresettebbek a XIX. és XX. kerületben is a kisméretű családi házak, ami azonban “egy nem létező kategória” – hívta fel a figyelmet Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Akik ilyen ingatlant szeretnének, azok legfeljebb dönthetnek arról, hogy egy nagyobb ház vagy pedig egy házrész megvásárlását vállalják inkább. Az árak a két kerületben 20 millió és 50 millió forint között mozognak: előbbiért egy házrészt, utóbbi összegért pedig egy nagyobb családi házat kaphatunk.

Családi házakat a XIV. és XVI. kerület kertvárosi részein is keresik a vevők, annak ellenére, hogy egyre drágábbak – derült ki Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetőjének szavaiból. Mint mondta, 5-7 százalékos áremelkedés volt jellemző az elmúlt hónapokban a XVI. kerület kertes családi házainál, ahol ma már meg kell barátkozni 90-100 milliós alapárakkal egy jobb minőségű ingatlan esetében. A probléma az, hogy nem olyan a kínálat, ami ki tudná elégíteni a keresleti oldal igényeit.

Csepelre és a dél-pesti agglomeráció településeire leginkább az jellemző, hogy a legolcsóbb ingatlanokat keresik a vevők: a 20-40 millió árkategóriában próbálnak családi házat találni. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy például Szigetszentmiklóson 30 millió forintért már legfeljebb csak társasházi lakást lehet kapni – jelezte Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

A XXI. kerületben még magasabbak az árak, így a kereslet szerény: a királyerdei részen a legrosszabb állapotú, szinte lakhatatlan házak is 60-70 millió forintba kerülnek. Így a kerületben inkább az olcsóbb, zártkerti ingatlanokra mutatkozik kereslet, melyekre azonban nem tudnak hitelt felvenni a vevők.

Dunakeszin viszont a legkeresettebbek a 100 négyzetméter körüli alapterülettel rendelkező, nappali plusz három hálószobás családi házak. Az ilyen házak értékesítési árai állapottól és lokációtól függően 60-100 millió forint között mozognak – jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan dunakeszi irodájának szakmai vezetője.

Ha egy kicsit távolabb, a Velencei-tó környékén nézünk körül, akkor ott is azt látjuk, amit a pesti kerületekben: a legkönnyebben, leggyorsabban az olcsóbb kategóriába tartozó ingatlanok kelnek el. Ebbe a körbe elsősorban a Velencei-tó északi részén található ingatlanok tartoznak, melyek zártkertekből csak nemrég váltak belterületté, és olykor még hiányzik a közművesítés.

Ezzel szemben a másik oldalon, Gárdony környékén a 80-90 négyzetméteres, közepes állapotú házak ára 40 millió forintnál indul. Itt azonban már szépen kiépített az infrastruktúra, jó a közlekedés – jelezte dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának vezetője.

Hasonló a helyzet Dél-Budán is, ahol a vevők leginkább a 40-50 milliós árszintig keresik az eladó házakat, melyek jellemzően felújítandó állapotúak, minimum háromszobásak, legalább 80 négyzetméteresek, és van saját kertjük, ami most rendkívül fontossá vált az emberek számára – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője. Azt is hozzátetette ugyanakkor, hogy a felújítás némi nehézséget okozhat számukra, vagy legalábbis sokba kerül. Kivitelezőt ugyan lehet találni, de meg kell fizetni az árát: a szakemberek ugyanis oda mennek dolgozni, ahol többet fizetnek nekik.